Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

6 июля 2026, 13:39

Российский автодом на базе Sollers SF5: детали оснащения и уровень локализации

Российский автодом на базе Sollers SF5: детали оснащения и уровень локализации

В России создали отечественный дом на колесах с кроватями, отопителем и кондиционером — что скрыто внутри

Российский автодом на базе Sollers SF5: детали оснащения и уровень локализации

В России появился современный автодом, созданный на платформе Sollers SF5. Модель рассчитана на четыре человека и выделяется высоким уровнем локализации, а также продуманным оснащением для комфортных путешествий. Это важный шаг для отечественного рынка домов на колесах.

В России появился современный автодом, созданный на платформе Sollers SF5. Модель рассчитана на четыре человека и выделяется высоким уровнем локализации, а также продуманным оснащением для комфортных путешествий. Это важный шаг для отечественного рынка домов на колесах.

Российский рынок домов на колесах пополнился заметной новинкой: компания «СТ Нижегородец» выпустила автодом на базе коммерческого автомобиля Sollers SF5 с автоматической коробкой передач. Модель рассчитана на четверых человек и ориентирована на тех, кто ценит комфорт и автономность во время поездок по стране.

В основе конструкции лежит 150-сильный дизельный двигатель в сочетании с «автоматом», что обеспечивает уверенное управление на дальних маршрутах. Внутри предусмотрены две полноразмерные кровати, кухня с варочной панелью, шкафом и холодильником, а также отдельный санузел с унитазом и шкафом. Для удобства пассажиров имеются складной стол, системы хранения и полноценная столовая зона.

Фото: Соллерс

Техническое оснащение включает электропривод и подогрев зеркал, электростеклоподъемники, многофункциональный руль, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистему с поддержкой MP3, USB-порты, систему контроля давления в шинах, светодиодные фары, ABS, ESC, ассистент трогания на подъеме и две подушки безопасности. Важно, что уровень локализации высокий: кузовные панели выполнены из российской оцинкованной стали, а пассажирский модуль — из отечественных изотермических сэндвич-панелей с компактным профилем.

В салоне свободно размещаются четыре человека. Основные спальные места расположены в корме и в алькове над кабиной; длина каждой кровати составляет 2 метра, ширина — 1,4 метра, матрасы беспружинные. Дополнительные спальные места можно получить, трансформируя кресла в столовой зоне. Для поддержания комфортной температуры предусмотрены комбинированный обогреватель и кондиционер, а на стоянке можно разложить 4-метровый тент.

Автономность обеспечивает тяговая аккумуляторная батарея емкостью 200 А·ч, которая заряжается от двух солнечных панелей. Инвертор мощностью 3500 Вт преобразует 12 В в 220 В для питания кухонных приборов. Вся система освещения — светодиодная, управление осуществляется с пульта. В настоящее время автодом проходит сертификационные испытания по ОТТС, старт официальных продаж намечен на конец 2026 года.

Новый автодом на базе Sollers SF5 может стать значимым событием для внутреннего рынка. Высокая степень локализации, современное оснащение и ориентация на российские условия эксплуатации делают его интересным и для зарубежных покупателей. Важно отметить, что развитие сегмента домов на колесах в России идет параллельно с ростом интереса к внутреннему туризму и самостоятельным поездкам, что может обеспечить дальнейшее расширение ассортимента подобных моделей.

Интересно, что в последние годы российские производители все чаще обращают внимание на сегмент автодомов и минивэнов. Например, недавно Sollers представил минивэн SP7, который уже вызвал интерес на рынке благодаря премиальному салону и конкурентной цене — подробнее о нем можно узнать в отдельном материале о российском минивэне SP7 .

Упомянутые марки: Sollers
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