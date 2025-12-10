Рынок подержанных авто в РФ: почему большинство машин - это «старички»?

10 декабря 2025, 09:11
Российский автопарк стареет: 64% машин с пробегом старше десяти лет
Российский рынок авто с пробегом изменился. Большинство предложений - старые машины. Их возраст превышает десять лет. Ситуация в столицах и регионах разная. Новые данные показывают тревожную тенденцию. Узнайте подробности из нашего материала.
Свежее исследование вторичного автомобильного рынка России, проведенное осенью 2025 года, выявило очевидную и довольно тревожную тенденцию - автопарк страны продолжает стареть. Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на данные аналитиков «Авто.ру Бизнес», почти две трети всех выставленных на продажу машин с пробегом уже отпраздновали свой десятилетний юбилей. Эта ситуация характерна для всей страны, хотя и с некоторыми региональными особенностями.
Анализ объявлений показал, что наиболее массовый сегмент на вторичном рынке - это автомобили в возрасте от 10 до 14 лет. На их долю приходится около 27-29% всех предложений, в зависимости от региона. В Москве этот показатель составляет 28%, в Санкт-Петербурге - 29%, а в остальных регионах - чуть меньше, около 27%. Сразу за ними следуют еще более возрастные автомобили, которым от 15 до 19 лет. Их доля стабильно держится в районе 20-21% как в столицах, так и по всей стране.
Особенно показательна категория «ветеранов» дорог - машин старше 20 лет. В регионах таких автомобилей оказалось больше всего, их доля достигает 16,3%. Это говорит о том, что вдали от мегаполисов люди дольше эксплуатируют свои транспортные средства. В Москве и Санкт-Петербурге доля таких «старичков» несколько ниже, но все равно значительна - около 13%. Если сложить все эти цифры, получается, что суммарно автомобили старше 10 лет занимают примерно 64-65% всего рынка подержанных машин.
Что касается более свежих автомобилей, то здесь картина иная. Машины в возрасте от 3 до 5 лет, которые считаются наиболее привлекательными для покупки, составляют всего 13-14,5% предложений в регионах и Москве. В Санкт-Петербурге их доля еще скромнее - менее 11%. Сегмент автомобилей от 6 до 9 лет также не слишком велик: в регионах на него приходится около 16,5%, тогда как в столицах этот показатель выше - 21-22%. Это может свидетельствовать о том, что жители мегаполисов чаще меняют автомобили, не дожидаясь их серьезного старения.
В итоге средний возраст продаваемого автомобиля с пробегом осенью 2025 года составил 12 лет и 3 месяца для регионов и Санкт-Петербурга. В Москве этот показатель чуть ниже - 12 лет и 1 месяц. Такие цифры отражают общие экономические процессы: рост цен на новые автомобили и снижение покупательской способности заставляют россиян дольше пользоваться имеющимися машинами и выставлять их на продажу в уже довольно почтенном возрасте. Для покупателей это означает одно: при выборе автомобиля с пробегом нужно быть особенно внимательным и тщательно проверять его техническое состояние.
