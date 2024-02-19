Российский автопарк стремительно стареет. Названы марки-долгожители

Как рассказали 110km.ru в пресс-службе Группы Ренессанс страхование, за последние четыре года количество автомобилей старше 21 года увеличилось в два раза. Причем речь идет именно о машинах, участвующих в дорожном движении, а не о тех, что стоят без движения во дворах и гаражах. Если в 2019 году доля автомобилей старше 21 года в общем объеме заключенных договоров ОСАГО составляла 4,35%, то к январю 2024-го она увеличилась до 9,65%.

Другими словами, сейчас каждый 10-й автомобиль на дороге старше 21 года, а каждый второй – старше 10 лет. Доля машин моложе 10 лет сократилась с 66,2% в 2019 году до нынешних 44,7%. Также следует принять во внимание, что реальная ситуация может быть еще печальнее. Ведь по статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) порядка 10% водителей ездят без полисов «автогражданки».

Фото: unsplash.com

В число регионов с самой большой долей изношенных автомобилей сейчас входят Забайкальский край (45%), Алтайский край (44%) и Хабаровский край (43%). Абсолютными рекордсменами по возрасту автопарка стали Isuzu и Saab, среди которых машин в возрасте старше 21 года 61,2% и 50,3% соответственно. Также много автомобилей-долгожителей ездят под брендом Toyota. Здесь на долю машин 21+ приходится 27%. Для автомобилей Honda и Audi этот показатель чуть ниже – 24%. Также старше 21 года каждый пятый автомобиль с шильдиком УАЗ (20%) и ГАЗ (18%).

Фото: unsplash.com

Если же оценивать, какие марки составляют большинство среди автомобилей почтенного возраста 21+, то лидерство принадлежит Toyota (21%), ВАЗ (20,2%), Volkswagen (8,2%), Nissan (5,8%), ГАЗ (4,8%) и Honda (4,3%). Что интересно, частота ДТП среди владельцев транспортных средств 21+по собственной статистике Группы Ренессанс страхование на 14% ниже средней частоты по портфелю ОСАГО.

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