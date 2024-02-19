Российский автопарк стремительно стареет. Названы марки-долгожители
Другими словами, сейчас каждый 10-й автомобиль на дороге старше 21 года, а каждый второй – старше 10 лет. Доля машин моложе 10 лет сократилась с 66,2% в 2019 году до нынешних 44,7%. Также следует принять во внимание, что реальная ситуация может быть еще печальнее. Ведь по статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) порядка 10% водителей ездят без полисов «автогражданки».
В число регионов с самой большой долей изношенных автомобилей сейчас входят Забайкальский край (45%), Алтайский край (44%) и Хабаровский край (43%). Абсолютными рекордсменами по возрасту автопарка стали Isuzu и Saab, среди которых машин в возрасте старше 21 года 61,2% и 50,3% соответственно. Также много автомобилей-долгожителей ездят под брендом Toyota. Здесь на долю машин 21+ приходится 27%. Для автомобилей Honda и Audi этот показатель чуть ниже – 24%. Также старше 21 года каждый пятый автомобиль с шильдиком УАЗ (20%) и ГАЗ (18%).
Если же оценивать, какие марки составляют большинство среди автомобилей почтенного возраста 21+, то лидерство принадлежит Toyota (21%), ВАЗ (20,2%), Volkswagen (8,2%), Nissan (5,8%), ГАЗ (4,8%) и Honda (4,3%). Что интересно, частота ДТП среди владельцев транспортных средств 21+по собственной статистике Группы Ренессанс страхование на 14% ниже средней частоты по портфелю ОСАГО.
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Китайский седан умирает в прямом эфире: хозяйка записала видео у дилерского центра
Китайский седан BAIC U5 Plus начал хандрить через полтора месяца после покупки. На приборной панели загорались россыпи ошибок, тачскрин медиасистемы не реагировал на прикосновения, не работал центральный замок. Дилер пытался устранить неисправности, но они возвращались.Читать далее
-
19.02.2024, 17:15
Бывший российский завод Volvo Trucks сменил директора. Предприятие возглавила женщина
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калужской области произошли кадровые перестановки. Олеся Абраменко сменила Алексея Санникова на посту генерального директора предприятия, которое сейчас называется АО «Стоков Машинное Оборудование».Читать далее
-
19.02.2024, 16:09
Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» к шести годам лишения свободы. Поводом для уголовного дела послужил конфликт со спецназом на Ярославском шоссе.Читать далее
-
19.02.2024, 13:32
Онлайн-конференция «Автомаркетолог» раскроет все секреты американских дилеров
Очередное онлайн-мероприятие «Автомаркетолога» состоится 20 февраля и будет посвящено итогам главной дилерской конференции NADA Show 2024, которая прошла в начале февраля в Лас-Вегасе.Читать далее
-
19.02.2024, 09:30
Заключенный освободился из тюрьмы и сразу угнал автовоз с дорогими спорткарами. Ему просто надо было доехать до дома
Двадцатитрехлетний Исайя Уокер вышел из аризонской тюрьмы и хотел доехать домой на автомобиле. Переговоры с водителем автовоза быстро зашли в тупик, поэтому парень просто угнал грузовик вместе с десятком спорткаров общей стоимостью свыше 1 млн долларов.Читать далее
-
19.02.2024, 08:53
Подержанный королевский Jaguar продают по цене нового. Он тихий, но смертоносный
В английском Аскоте продадут с аукциона кроссовер Jaguar I-Pace, первым владельцем которого был король Великобритании Карл III. За электрокар 2018 года выпуска планируют выручить не меньше, чем стоит сейчас аналогичный новый автомобиль.Читать далее
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