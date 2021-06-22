22 июня 2021, 00:30
Российский автопарк стремительно стареет, но в США дела обстоят ненамного лучше
Средний возраст легкового автомобиля в России постепенно возрастает и в 2020 году достиг уровня 13,6 года. Оказалось, что схожая картина наблюдается в США, где средний возраст увеличился до рекордных 12,1 года.
Дарья Климова Фото: thebalance.com
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Фото: Toyota
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С другой стороны, можно говорить, что современные автомобили – более надежны. По крайней мере, если в начале 2000-х годов автомобиль в среднем за свою жизнь в США менял одно-двух владельцев и пробегал 100 тысяч миль (160 тысяч километров), то сейчас машина переходит из рук в руки по 4 – 5 раз и проходит свыше 200 тысяч миль (320 тысяч километров).
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