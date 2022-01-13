Российский автопром, которым можно гордиться
Экотранс-Петрович
Тюменская компания, основанная в 2004 году, занимается выпуском мото- и сельхозтехники, а также обработкой металла. Главным направлением в машиностроении является выпуск снегоболотоходов «Петрович». Эти вездеходы на шинах низкого давления способны не только справляться с очень сложными дорожными (или точнее бездорожными) условиями русского севера, но и выдерживать суровые морозы Заполярья. Стартовая цена 3,3 млн рублей, верхняя граница зависит от комплектации и может составлять 6 млн. В общем, если ищите вездеход для экстремальных условий, присмотритесь к «Петровичу»!
Rusak
Название является сокращением от «Русская Арктическая Компания», что сразу дает понять для каких целей и условий создавались эти вездеходы. Разработали их в Нижегородском техническом университете, производство вездеходов ведется на базе завода трансмиссий в Богородске, Нижегородская область. Эти машины созданы для работы при экстремальных температурах от -60 до +50, они способны пройти по тундре, тайге, многометровому снегу или песочным дюнам. Вездеходы проектировались, чтобы обеспечить выживание пассажиров в любых ситуациях, которые могут случиться на Крайнем Севере.
Тарусь
Калужская компания, специализирующаяся на небольшой технике: бурьянокосилки, снегоуборщики, минибульдозеры. Но нам интереснее их узкоколейный снегоход, который при весе 56 кг легко разобрать и взять с собой за город. При этом он комплектуется двигателями Lifan 170F и Honda GX-200, а максимальная его скорость может составлять 55 км/ч. Стоимость от 70 тыс. рублей, максимальная комплектация обойдется в 86,6 тыс.
Другой крутой экземпляр – это мотовездеход «Тарусь 2х2», он также разборный, весит 89 кг и может в разобранном виде перевозиться в багажнике автомобиля. Благодаря дорожному просвету в 360 мм, мотовездеход способен преодолевать даже препятствия в виде поваленных деревьев. Максимальная его скорость 50 км/ч, а расход топлива от 1,2 до 1,8 л в час. При объеме бензобака 12 л и возможности перевозить внутри колесных дисков до 20 л запаса топлива, мотовездеход способен стать отличным средством для поездок на рыбалку или охоту. Стоимость от 120 до 152 тыс. рублей.
RIDA
Нижегородская компания, которая с 1993 года занимается бронированием и удлинением Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Lexus и Toyota. На предприятии ведется весь комплекс работ – от кузовных до разработки и выпуска собственных бронированных стекол и колес. Также они занимаются созданием бронированной спецтехники.
Сейчас компания работает над собственной моделью внедорожника, разумеется бронированного. Он будет создан на базе не поставляемой на наш рынок Toyota Tundra. Название машина получила брутальное – RIDA Varvar, предполагается, что машина будет создаваться исключительно на экспорт.
ШЕРП
Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2012 году и занимается выпуском вездеходов. Эти транспортные средства не имеют аналогов по уровню проходимости. Они не только по суше, но и по воде легко пройдут, при этом пассажиры не рискуют промокнуть – корпус полностью герметичен. В общем, это машина для тех, кто не терпит компромиссов и намерен проехать даже там, где до этого не проходил никто.
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