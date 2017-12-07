7 декабря 2017, 15:19
Российский автопром получит поддержку правительства
Минпромторг разработал условия допуска к новому режиму господдержки в автопроме. Ведомство предлагает предоставлять доступ к программам господдержки с 2019 года тем компаниям, которые собирают двигатели в России.
Нынешние соглашения о промсборке истекают в 2018–2020 годах. В настоящий момент документ о новых льготах обсуждается с автопроизводителями. По планам Минпромторга, к 2023 году в стране должны наладит выпуск автоматических трансмиссий.
Соглашения о промсборке предоставляют компаниям льготы на ввоз автокомпонентов и допуск к госпрограммам поддержки рынка в обмен на увеличение локализации и мощностей. Обязательное требование – уровень локализации не менее 60%, а в 30% машин должны использоваться местные двигатели и коробки передач.
Соглашения о промсборке предоставляют компаниям льготы на ввоз автокомпонентов и допуск к госпрограммам поддержки рынка в обмен на увеличение локализации и мощностей. Обязательное требование – уровень локализации не менее 60%, а в 30% машин должны использоваться местные двигатели и коробки передач.
Плюсы и минусы
|Российские автоматические трансмиссии - это прогресс, которого все ждут.
|Качество их может не соответствовать ожиданиям потребителей.
|Развитие заводов позволит сохранить рабочие места.
|Программы поддержки носят временный характер.
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