Российский автопром популярен в Эфиопии: здесь договорились о сборке УАЗов, а теперь еще и Lada
Эфиопия – страна небогатая, и недорогие российские автомобили здесь хорошо известны. Советский Союз экспортировал машины, начиная с 1974 года. Старенькие ВАЗ-2101 до сих пор работают в такси. При численности населения более 110 млн человек уровень автомобилизации здесь невысокий – только 3 машины на тысячу жителей. Для сравнения в России этот показатель в 100 раз выше. Каждый год в Эфиопии продают порядка 30 тысяч новых автомобилей.
В мае 2021 года Bazra Motors договорилась о производстве автомобилей УАЗ. На заводе в той же Комбольче планируют выпускать «Патриот», «Пикап», «Профи», а также классические модели – «Хантер» и «Буханку». Сборку хотели начать в 2021 году, а к концу 2023 года предприятие должно выйти на проектную годовую мощность в 3 тысячи машин. Насколько эфиопской компании удастся воплотить такие амбициозные планы в жизнь, покажет время.
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- 12 650 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 3 690 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
- 185 000 РВАЗ (Lada) 2107 2007 в Москве
- 4 300 000 РAudi Q7 2016 в Москве
- 1 950 000 РToyota Land Cruiser Prado 2018 в Москве
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