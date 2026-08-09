Кризис или рост? ТОП-10 автомобилей, которые выбирают россияне сегодня

Российский авторынок 2026: рост продаж, доминирование китайских марок и новые лидеры

В первой половине 2026 года продажи новых автомобилей в России выросли почти на 15%. На рынке заметно усилились позиции китайских марок, а спрос сместился в сторону кроссоверов. Эти перемены влияют на выбор покупателей и расстановку сил среди лидеров сегмента.

В первой половине 2026 года продажи новых автомобилей в России выросли почти на 15%. На рынке заметно усилились позиции китайских марок, а спрос сместился в сторону кроссоверов. Эти перемены влияют на выбор покупателей и расстановку сил среди лидеров сегмента.

В 2026 году российский рынок новых автомобилей демонстрирует уверенный рост: по итогам первого полугодия продажи увеличились на 14,8%. Однако не только цифры заслуживают внимания - структура рынка меняется на глазах. Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции, а интерес покупателей все чаще смещается в сторону кроссоверов.

В десятке самых продаваемых моделей по итогам полугодия оказались как традиционные российские автомобили, так и представители новых игроков. Лидирует Lada Granta с результатом 679 000 проданных машин, за ней следуют Haval Jolion (501 000) и Tenet T7 (377 000). В топ-5 также вошли Lada Vesta и Lada Niva Travel, а далее - Tenet T4, Haval M6, Belgee X50, Geely Monjaro и Mazda CX-5.

Рост рынка во многом обусловлен снижением ключевой ставки, активными программами автокредитования и привлекательными предложениями дилеров. Эти факторы сделали покупку нового автомобиля более доступной для широкой аудитории.

Особое внимание стоит уделить усилению позиций китайских марок. Haval, Tenet, Geely, Belgee и другие бренды не только увеличивают долю рынка, но и предлагают локализованные модели, что позволяет им конкурировать по цене и оснащению. Tenet, например, фактически является локализованной версией Chery, что помогает адаптировать автомобили под российские условия.

Сегмент кроссоверов стал главным драйвером роста: именно SUV формируют основную динамику продаж. Покупатели ценят универсальность, высокий клиренс и современное оснащение таких моделей. В то же время Lada сохраняет лидерство за счет доступности и развитой сервисной сети, хотя продажи Lada Vesta заметно снизились - это может говорить о смене предпочтений в пользу более современных или практичных вариантов.

Интерес к отдельным моделям также растет. Haval Jolion показывает один из самых высоких темпов роста, а Mazda CX-5 уверенно закрепилась в топ-10, несмотря на конкуренцию со стороны китайских и российских марок.

На выбор автомобиля влияют сразу несколько факторов. Цена по-прежнему остается ключевым критерием: Lada Granta остается самым доступным новым автомобилем с полноценной гарантией и широкой сетью сервисных центров. Однако все больше покупателей обращают внимание на уровень оснащения, особенно в более дорогих сегментах - здесь выделяются Geely Monjaro и Mazda CX-5. Практичность также играет роль: внедорожники вроде Niva Travel и Niva Legend стабильно востребованы благодаря проходимости и простоте обслуживания.

Если рассматривать ситуацию в контексте последних лет, можно отметить, что российский авторынок постепенно восстанавливается после сложного периода. Однако его структура меняется: китайские бренды и кроссоверы укрепляют позиции, а традиционные лидеры вынуждены адаптироваться к новым условиям. Для покупателей это означает расширение выбора и появление новых интересных моделей, а для рынка - усиление конкуренции и повышение стандартов оснащения даже в бюджетном сегменте.

По данным отраслевых аналитиков, в 2025 году доля китайских марок на российском рынке впервые превысила 40%, а сегмент SUV занял более половины всех продаж новых автомобилей. Эти тенденции, судя по всему, сохранятся и в ближайшие годы, что может привести к дальнейшему изменению расстановки сил среди автопроизводителей.