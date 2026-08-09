Кризис или рост? ТОП-10 автомобилей, которые выбирают россияне сегодня

9 августа 2026, 07:37
Российский авторынок 2026: рост продаж, доминирование китайских марок и новые лидеры
Российский авторынок 2026: рост продаж, доминирование китайских марок и новые лидеры
В первой половине 2026 года продажи новых автомобилей в России выросли почти на 15%. На рынке заметно усилились позиции китайских марок, а спрос сместился в сторону кроссоверов. Эти перемены влияют на выбор покупателей и расстановку сил среди лидеров сегмента.
В 2026 году российский рынок новых автомобилей демонстрирует уверенный рост: по итогам первого полугодия продажи увеличились на 14,8%. Однако не только цифры заслуживают внимания - структура рынка меняется на глазах. Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции, а интерес покупателей все чаще смещается в сторону кроссоверов.
В десятке самых продаваемых моделей по итогам полугодия оказались как традиционные российские автомобили, так и представители новых игроков. Лидирует Lada Granta с результатом 679 000 проданных машин, за ней следуют Haval Jolion (501 000) и Tenet T7 (377 000). В топ-5 также вошли Lada Vesta и Lada Niva Travel, а далее - Tenet T4, Haval M6, Belgee X50, Geely Monjaro и Mazda CX-5.
Рост рынка во многом обусловлен снижением ключевой ставки, активными программами автокредитования и привлекательными предложениями дилеров. Эти факторы сделали покупку нового автомобиля более доступной для широкой аудитории.
Особое внимание стоит уделить усилению позиций китайских марок. Haval, Tenet, Geely, Belgee и другие бренды не только увеличивают долю рынка, но и предлагают локализованные модели, что позволяет им конкурировать по цене и оснащению. Tenet, например, фактически является локализованной версией Chery, что помогает адаптировать автомобили под российские условия.
Сегмент кроссоверов стал главным драйвером роста: именно SUV формируют основную динамику продаж. Покупатели ценят универсальность, высокий клиренс и современное оснащение таких моделей. В то же время Lada сохраняет лидерство за счет доступности и развитой сервисной сети, хотя продажи Lada Vesta заметно снизились - это может говорить о смене предпочтений в пользу более современных или практичных вариантов.
Интерес к отдельным моделям также растет. Haval Jolion показывает один из самых высоких темпов роста, а Mazda CX-5 уверенно закрепилась в топ-10, несмотря на конкуренцию со стороны китайских и российских марок.
На выбор автомобиля влияют сразу несколько факторов. Цена по-прежнему остается ключевым критерием: Lada Granta остается самым доступным новым автомобилем с полноценной гарантией и широкой сетью сервисных центров. Однако все больше покупателей обращают внимание на уровень оснащения, особенно в более дорогих сегментах - здесь выделяются Geely Monjaro и Mazda CX-5. Практичность также играет роль: внедорожники вроде Niva Travel и Niva Legend стабильно востребованы благодаря проходимости и простоте обслуживания.
Если рассматривать ситуацию в контексте последних лет, можно отметить, что российский авторынок постепенно восстанавливается после сложного периода. Однако его структура меняется: китайские бренды и кроссоверы укрепляют позиции, а традиционные лидеры вынуждены адаптироваться к новым условиям. Для покупателей это означает расширение выбора и появление новых интересных моделей, а для рынка - усиление конкуренции и повышение стандартов оснащения даже в бюджетном сегменте.
По данным отраслевых аналитиков, в 2025 году доля китайских марок на российском рынке впервые превысила 40%, а сегмент SUV занял более половины всех продаж новых автомобилей. Эти тенденции, судя по всему, сохранятся и в ближайшие годы, что может привести к дальнейшему изменению расстановки сил среди автопроизводителей.
Похожие материалы Хавейл, Джили, Белджи, Мазда, Тенет
-
09.08.2026, 06:56
Geely Monjaro: первые официальные фото и раскрыты ключевые характеристики
Министерство промышленности КНР сняло завесу тайны с Geely Monjaro: опубликованы первые официальные фото и раскрыты параметры, которые удивили даже опытных автолюбителей. Какие изменения ждут покупателей, что нового в комплектациях и почему этот кроссовер уже называют конкурентом премиум-сегмента - объясняем, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
09.08.2026, 01:33
Китайские кроссоверы заняли треть вторичного рынка: плюсы, минусы и риски покупки
В 2026 году китайские автомобили уверенно закрепились на вторичном рынке, предлагая богатое оснащение и доступные цены. Однако за внешней привлекательностью скрываются нюансы, которые могут повлиять на стоимость и удобство владения. Разбираемся, что важно знать перед покупкой.Читать далее
-
08.08.2026, 05:45
Tenet T4L подорожал впервые с момента выхода на рынок
В августе изменились цены на одну из комплектаций. Производитель не стал менять стоимость топовой версии. Новые параметры кузова и багажника удивили покупателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.08.2026, 02:47
Китайские кроссоверы с пробегом: главные риски и нюансы покупки на вторичке
В 2026 году рынок подержанных китайских кроссоверов в России переживает бум, но покупка таких авто требует особого подхода. Эксперты выделяют ключевые моменты, которые помогут избежать неприятных сюрпризов и выбрать действительно удачный вариант.Читать далее
-
07.08.2026, 20:21
Tenet T4L сменил T4: что изменилось в популярном кроссовере 2026 года
Компактный кроссовер Tenet T4 ушел с рынка, уступив место новой модели T4L. На первый взгляд различия минимальны, но специалисты отмечают важные нюансы в конструкции и оснащении. Почему это важно для российских водителей, какие плюсы и компромиссы скрывает новинка, и что изменилось в сравнении с предшественником - объяснил эксперт. Цена стартует от 2 159 000 рублей, что делает модель одной из самых доступных в своем классе.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
06.08.2026, 14:39
Японские кроссоверы до 160 л.с.: какие модели выгодно ввозить из Китая в 2026
После изменений в утилизационном сборе, часть японских кроссоверов по-прежнему можно привезти из Китая без переплаты. Важно знать, какие комплектации подходят под новые лимиты и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
06.08.2026, 03:12
Mazda CX-5 2026: китайская сборка, особенности комплектаций и нюансы для рынка РФ
Mazda CX-5 2026 года неожиданно вошла в топ-10 новых автомобилей в России, несмотря на отсутствие официальных поставок. В материале - разбор комплектаций, технических особенностей и причин популярности модели на фоне конкурентов.Читать далее
-
05.08.2026, 16:32
Haval Jolion разобрали: детали сборки, скрытые решения и уровень защиты кузова
Haval Jolion вызвал интерес на российском рынке благодаря заявленному качеству и современным технологиям. Эксперты провели разборку кроссовера до основания, чтобы оценить скрытые инженерные решения и понять, насколько автомобиль соответствует ожиданиям российских водителей.Читать далее
-
05.08.2026, 12:14
Прототип нового Geely Monjaro: первые фото и детали обновленного кроссовера
В Китае на тестах засняли обновленный Geely Monjaro - гибрид с возможностью подзарядки от сети. Модель сохранила узнаваемый стиль, но получила заметные перемены в дизайне и оснащении. Почему эти изменения могут повлиять на выбор российских покупателей и что говорят специалисты - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Джили, Белджи, Мазда, Тенет
-
09.08.2026, 06:56
Geely Monjaro: первые официальные фото и раскрыты ключевые характеристики
Министерство промышленности КНР сняло завесу тайны с Geely Monjaro: опубликованы первые официальные фото и раскрыты параметры, которые удивили даже опытных автолюбителей. Какие изменения ждут покупателей, что нового в комплектациях и почему этот кроссовер уже называют конкурентом премиум-сегмента - объясняем, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
09.08.2026, 01:33
Китайские кроссоверы заняли треть вторичного рынка: плюсы, минусы и риски покупки
В 2026 году китайские автомобили уверенно закрепились на вторичном рынке, предлагая богатое оснащение и доступные цены. Однако за внешней привлекательностью скрываются нюансы, которые могут повлиять на стоимость и удобство владения. Разбираемся, что важно знать перед покупкой.Читать далее
-
08.08.2026, 05:45
Tenet T4L подорожал впервые с момента выхода на рынок
В августе изменились цены на одну из комплектаций. Производитель не стал менять стоимость топовой версии. Новые параметры кузова и багажника удивили покупателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.08.2026, 02:47
Китайские кроссоверы с пробегом: главные риски и нюансы покупки на вторичке
В 2026 году рынок подержанных китайских кроссоверов в России переживает бум, но покупка таких авто требует особого подхода. Эксперты выделяют ключевые моменты, которые помогут избежать неприятных сюрпризов и выбрать действительно удачный вариант.Читать далее
-
07.08.2026, 20:21
Tenet T4L сменил T4: что изменилось в популярном кроссовере 2026 года
Компактный кроссовер Tenet T4 ушел с рынка, уступив место новой модели T4L. На первый взгляд различия минимальны, но специалисты отмечают важные нюансы в конструкции и оснащении. Почему это важно для российских водителей, какие плюсы и компромиссы скрывает новинка, и что изменилось в сравнении с предшественником - объяснил эксперт. Цена стартует от 2 159 000 рублей, что делает модель одной из самых доступных в своем классе.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
06.08.2026, 14:39
Японские кроссоверы до 160 л.с.: какие модели выгодно ввозить из Китая в 2026
После изменений в утилизационном сборе, часть японских кроссоверов по-прежнему можно привезти из Китая без переплаты. Важно знать, какие комплектации подходят под новые лимиты и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
06.08.2026, 03:12
Mazda CX-5 2026: китайская сборка, особенности комплектаций и нюансы для рынка РФ
Mazda CX-5 2026 года неожиданно вошла в топ-10 новых автомобилей в России, несмотря на отсутствие официальных поставок. В материале - разбор комплектаций, технических особенностей и причин популярности модели на фоне конкурентов.Читать далее
-
05.08.2026, 16:32
Haval Jolion разобрали: детали сборки, скрытые решения и уровень защиты кузова
Haval Jolion вызвал интерес на российском рынке благодаря заявленному качеству и современным технологиям. Эксперты провели разборку кроссовера до основания, чтобы оценить скрытые инженерные решения и понять, насколько автомобиль соответствует ожиданиям российских водителей.Читать далее
-
05.08.2026, 12:14
Прототип нового Geely Monjaro: первые фото и детали обновленного кроссовера
В Китае на тестах засняли обновленный Geely Monjaro - гибрид с возможностью подзарядки от сети. Модель сохранила узнаваемый стиль, но получила заметные перемены в дизайне и оснащении. Почему эти изменения могут повлиять на выбор российских покупателей и что говорят специалисты - разбираемся подробно.Читать далее