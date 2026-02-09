Важные изменения произошли на рынке легковых, коммерческих и грузовых авто в начале февраля 2026 года и что это значит для покупателей

9 февраля 2026, 12:03
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.
Первая неделя февраля 2026 года принесла российскому авторынку неожиданный импульс. По данным, опубликованным главой Автостата Сергеем Целиковым, практически все ключевые сегменты показали рост по сравнению с предыдущей неделей. Это стало заметным контрастом на фоне типичного для начала месяца снижения активности покупателей.
Сегмент легковых автомобилей прибавил 2,2%, достигнув отметки в 20,7 тысячи реализованных машин. Такой результат почти сравнялся с прошлогодними показателями - разница составила всего 0,3% в минусе. Для рынка, который еще недавно переживал серьезные потрясения, это выглядит как признак стабилизации и даже осторожного оптимизма.
Легкие коммерческие автомобили (LCV) также не остались в стороне: их продажи выросли на 9% за неделю, превысив 1,2 тысячи новых регистраций. Однако, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, здесь по-прежнему сохраняется заметное отставание - минус 20%. Тем не менее, столь резкий недельный скачок может говорить о восстановлении спроса в этом сегменте, особенно среди малого и среднего бизнеса.
Грузовые автомобили (MCV+HCV) впервые с начала года преодолели психологическую отметку в тысячу проданных единиц. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 6,1%. Несмотря на это, по отношению к прошлому году разрыв остается значительным - минус 33,4%. Такая динамика указывает на то, что крупные перевозчики и логистические компании пока не спешат обновлять автопарк в прежних объемах.
Интересно, что подобная положительная динамика в начале месяца - явление нетипичное для российского рынка. Обычно февраль стартует с некоторого спада, связанного с завершением новогодних праздников и сезонным снижением деловой активности. Однако в этот раз ситуация развернулась в противоположную сторону, что может свидетельствовать о постепенном восстановлении доверия потребителей и бизнеса к автомобильному рынку.
Эксперты связывают такой всплеск с несколькими факторами. Во-первых, часть покупателей, отложивших сделки в январе, активизировалась в феврале. Во-вторых, дилеры предложили дополнительные скидки и акции, чтобы стимулировать спрос. Кроме того, на рынок продолжают выходить новые модели, что также подогревает интерес.
Впрочем, несмотря на позитивные сигналы, участники рынка не спешат делать долгосрочные прогнозы. Опыт прошлого года показал, что ситуация может меняться стремительно, а внешние факторы - от колебаний курса валют до изменений в логистике - способны быстро скорректировать тренды. Тем не менее, текущие показатели внушают осторожный оптимизм: если негативных сюрпризов не случится, рынок может избежать глубокого провала, который наблюдался в первой половине 2025 года.
Справка 110km.ru. Российский автомобильный рынок традиционно считается одним из самых чувствительных к экономическим и политическим изменениям. В последние годы он пережил ряд серьезных испытаний: уход западных брендов, перебои с поставками, рост цен и изменение структуры спроса. Тем не менее, отечественные и азиатские производители постепенно занимают освободившиеся ниши, а покупатели адаптируются к новым условиям. В 2026 году эксперты отмечают признаки стабилизации, хотя до полного восстановления еще далеко.
В недавнем исследовании мы подробно рассматривали, как изменился средний пробег подержанных автомобилей в крупнейших городах страны. Оказалось, что в Москве и Петербурге владельцы стали реже менять машины, а средний километраж вырос заметно быстрее, чем в регионах. Эти тенденции напрямую влияют на структуру спроса и предложения на рынке новых и подержанных авто. Подробнее о том, что стоит за этими изменениями, читайте в нашем материале здесь.
Российский рынок легковых и коммерческих автомобилей остается одним из крупнейших в Европе, несмотря на все сложности последних лет. В 2025 году он столкнулся с беспрецедентным падением продаж, вызванным сразу несколькими факторами, в том числе высокими ставкой по кредитам и повышением утильсбора. В феврале начали появляться признаки оживления, чему способствовали активизация отечественных и китайских производителей, а также адаптация дилеров к новым реалиям. В 2026 году эксперты отмечают, что рынок постепенно выходит из затяжного кризиса, хотя восстановление идет неравномерно по сегментам и регионам.
Похожие материалы
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:15
КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков
КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:59
Владение тягачом SITRAK C7H подорожало: как изменились расходы за год
Вышло исследование: за год расходы на содержание седельного тягача SITRAK C7H MAX 4×2 заметно увеличились, несмотря на снижение цены самого автомобиля. Почему эксплуатация стала дороже, какие суммы теперь приходится закладывать в бюджет и что это сулит владельцам - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота, но цифры говорят сами за себя.Читать далее
-
09.02.2026, 11:46
Слабые места Skoda Octavia II: владельцы выявили неожиданные проблемы
Вышло исследование: владельцы Skoda Octavia II массово жалуются на масложор, сбои электроники и капризную DSG7. Почему эти проблемы становятся критичными именно сейчас и что грозит покупателям на вторичке - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:37
Ресурс двигателя Lada: сколько реально проходит мотор без капремонта
АвтоВАЗ впервые подробно объяснил, каков реальный ресурс двигателей Lada и что может его сократить. Многие знают, что даже топливо способно серьезно повлиять на срок службы мотора. Какие еще детали важны - в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 11:29
Производство тормозных колодок FAP: как устроен современный китайский завод
Как сегодня на китайских заводах создают тормозные колодки для российского рынка. Мало кто знает, что современные технологии и строгий контроль качества уже стали нормой. Что скрывается за привычной упаковкой - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:17
Три официальных способа купить Lada по фиксированной цене в 2026 году
АвтоВАЗ впервые подробно объяснил, как приобрести Lada без лишних наценок. Какие площадки реально работают, что изменилось на рынке и почему это важно для покупателей именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:04
Changan запускает глобальные испытания новых аккумуляторов и систем безопасности SDA Intelligence
Changan представил сразу несколько технологических новинок, которые могут изменить подход к безопасности и автономности автомобилей. Вышло исследование: компания начала масштабные испытания натрий-ионных аккумуляторов и обновленной системы SDA Intelligence. Что грозит конкурентам и почему эти разработки обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:15
КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков
КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:59
Владение тягачом SITRAK C7H подорожало: как изменились расходы за год
Вышло исследование: за год расходы на содержание седельного тягача SITRAK C7H MAX 4×2 заметно увеличились, несмотря на снижение цены самого автомобиля. Почему эксплуатация стала дороже, какие суммы теперь приходится закладывать в бюджет и что это сулит владельцам - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота, но цифры говорят сами за себя.Читать далее
-
09.02.2026, 11:46
Слабые места Skoda Octavia II: владельцы выявили неожиданные проблемы
Вышло исследование: владельцы Skoda Octavia II массово жалуются на масложор, сбои электроники и капризную DSG7. Почему эти проблемы становятся критичными именно сейчас и что грозит покупателям на вторичке - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:37
Ресурс двигателя Lada: сколько реально проходит мотор без капремонта
АвтоВАЗ впервые подробно объяснил, каков реальный ресурс двигателей Lada и что может его сократить. Многие знают, что даже топливо способно серьезно повлиять на срок службы мотора. Какие еще детали важны - в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 11:29
Производство тормозных колодок FAP: как устроен современный китайский завод
Как сегодня на китайских заводах создают тормозные колодки для российского рынка. Мало кто знает, что современные технологии и строгий контроль качества уже стали нормой. Что скрывается за привычной упаковкой - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:17
Три официальных способа купить Lada по фиксированной цене в 2026 году
АвтоВАЗ впервые подробно объяснил, как приобрести Lada без лишних наценок. Какие площадки реально работают, что изменилось на рынке и почему это важно для покупателей именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:04
Changan запускает глобальные испытания новых аккумуляторов и систем безопасности SDA Intelligence
Changan представил сразу несколько технологических новинок, которые могут изменить подход к безопасности и автономности автомобилей. Вышло исследование: компания начала масштабные испытания натрий-ионных аккумуляторов и обновленной системы SDA Intelligence. Что грозит конкурентам и почему эти разработки обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее