Важные изменения произошли на рынке легковых, коммерческих и грузовых авто в начале февраля 2026 года и что это значит для покупателей

Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам

Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.

Первая неделя февраля 2026 года принесла российскому авторынку неожиданный импульс. По данным, опубликованным главой Автостата Сергеем Целиковым, практически все ключевые сегменты показали рост по сравнению с предыдущей неделей. Это стало заметным контрастом на фоне типичного для начала месяца снижения активности покупателей.

Сегмент легковых автомобилей прибавил 2,2%, достигнув отметки в 20,7 тысячи реализованных машин. Такой результат почти сравнялся с прошлогодними показателями - разница составила всего 0,3% в минусе. Для рынка, который еще недавно переживал серьезные потрясения, это выглядит как признак стабилизации и даже осторожного оптимизма.

Легкие коммерческие автомобили (LCV) также не остались в стороне: их продажи выросли на 9% за неделю, превысив 1,2 тысячи новых регистраций. Однако, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, здесь по-прежнему сохраняется заметное отставание - минус 20%. Тем не менее, столь резкий недельный скачок может говорить о восстановлении спроса в этом сегменте, особенно среди малого и среднего бизнеса.

Грузовые автомобили (MCV+HCV) впервые с начала года преодолели психологическую отметку в тысячу проданных единиц. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 6,1%. Несмотря на это, по отношению к прошлому году разрыв остается значительным - минус 33,4%. Такая динамика указывает на то, что крупные перевозчики и логистические компании пока не спешат обновлять автопарк в прежних объемах.

Интересно, что подобная положительная динамика в начале месяца - явление нетипичное для российского рынка. Обычно февраль стартует с некоторого спада, связанного с завершением новогодних праздников и сезонным снижением деловой активности. Однако в этот раз ситуация развернулась в противоположную сторону, что может свидетельствовать о постепенном восстановлении доверия потребителей и бизнеса к автомобильному рынку.

Эксперты связывают такой всплеск с несколькими факторами. Во-первых, часть покупателей, отложивших сделки в январе, активизировалась в феврале. Во-вторых, дилеры предложили дополнительные скидки и акции, чтобы стимулировать спрос. Кроме того, на рынок продолжают выходить новые модели, что также подогревает интерес.

Впрочем, несмотря на позитивные сигналы, участники рынка не спешат делать долгосрочные прогнозы. Опыт прошлого года показал, что ситуация может меняться стремительно, а внешние факторы - от колебаний курса валют до изменений в логистике - способны быстро скорректировать тренды. Тем не менее, текущие показатели внушают осторожный оптимизм: если негативных сюрпризов не случится, рынок может избежать глубокого провала, который наблюдался в первой половине 2025 года.

Справка 110km.ru. Российский автомобильный рынок традиционно считается одним из самых чувствительных к экономическим и политическим изменениям. В последние годы он пережил ряд серьезных испытаний: уход западных брендов, перебои с поставками, рост цен и изменение структуры спроса. Тем не менее, отечественные и азиатские производители постепенно занимают освободившиеся ниши, а покупатели адаптируются к новым условиям. В 2026 году эксперты отмечают признаки стабилизации, хотя до полного восстановления еще далеко.

В недавнем исследовании мы подробно рассматривали, как изменился средний пробег подержанных автомобилей в крупнейших городах страны. Оказалось, что в Москве и Петербурге владельцы стали реже менять машины, а средний километраж вырос заметно быстрее, чем в регионах. Эти тенденции напрямую влияют на структуру спроса и предложения на рынке новых и подержанных авто.

Российский рынок легковых и коммерческих автомобилей остается одним из крупнейших в Европе, несмотря на все сложности последних лет. В 2025 году он столкнулся с беспрецедентным падением продаж, вызванным сразу несколькими факторами, в том числе высокими ставкой по кредитам и повышением утильсбора. В феврале начали появляться признаки оживления, чему способствовали активизация отечественных и китайских производителей, а также адаптация дилеров к новым реалиям. В 2026 году эксперты отмечают, что рынок постепенно выходит из затяжного кризиса, хотя восстановление идет неравномерно по сегментам и регионам.