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10 октября 2019, 12:42

Российский авторынок опустился на четвертое место в Европе

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По итогам августа, российский авторынок стал вторым в Европе по объему продаж новых автомобилей. В сентябре ему удалось занять лишь четвертую строчку. При этом отечественные дилеры реализовали ровно столько же автомобилей, сколько и в сентябре 2018 года.
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» сопоставили данные о продажах новых легковых автомобилей, полученные от национальных ассоциаций европейских автопроизводителей. Впервые за долгое время лидерство в Европе захватила Великобритания, которая решительно сместила с первого места на второе Германию. Дилеры «Туманного Альбиона» реализовали в сентябре 343,3 тыс. автомобилей (+1,3%). 

В Германии, занявшей второе место, было продано 244,6 тыс. новых автомобилей. Внушительный рост продаж (+22,2%) объясняется, в первую очередь, низкими показателями сентября 2018-го, когда в Европе вступили в силу новые правила сертификации автомобилей (WLTP). Французские дилеры реализовали в сентябре 173,4 тыс. автомобилей (+16,6%), позволив стране сохранить третье место.

Россия опустилась на четвертую строчку с показателем 145 тыс. проданных легковых автомобилей (без учета LCV). Замыкает пятерку европейских лидеров Италия, где было продано 142,1 тыс. машин (+13,4%). Испания оказалась шестой (81,8 тыс. экз., +18,3%).

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Отзывы по теме
Ирина Зеленцова: «Suzuki не ломаются»
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
sulayshannesterovskiy
Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
sulayshannesterovskiy
За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М-11 проехали 266 тысяч машин
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
sulayshannesterovskiy
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Российский авторынок опустился на четвертое место в Европе
{{material_127484}}Эксперты аналитического агентства «Автостат» сопоставили данные о продажах новых легковых автомобилей, полученные от национальных ассоциаций европейских автопроизводителей. Впервые за долгое время лидерство в Европе захватила Великобритания, которая решительно сместила с первого места на второе Германию. Дилеры «Туманного Альбиона» реализовали в сентябре 343,3 тыс. автомобилей (+1,3%). В Германии, занявшей второе место, было продано 244,6 тыс. новых автомобилей. Внушительный рост продаж (+22,2%) объясняется, в первую очередь, низкими показателями сентября 2018-го, когда в Европе вступили в силу новые правила сертификации автомобилей (WLTP). Французские дилеры реализовали в сентябре 173,4 тыс. автомобилей (+16,6%), позволив стране сохранить третье место.Россия опустилась на четвертую строчку с показателем 145 тыс. проданных легковых автомобилей (без учета LCV). Замыкает пятерку европейских лидеров Италия, где было продано 142,1 тыс. машин (+13,4%). Испания оказалась шестой (81,8 тыс. экз., +18,3%).
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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