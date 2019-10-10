10 октября 2019, 12:42
Российский авторынок опустился на четвертое место в Европе
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По итогам августа, российский авторынок стал вторым в Европе по объему продаж новых автомобилей. В сентябре ему удалось занять лишь четвертую строчку. При этом отечественные дилеры реализовали ровно столько же автомобилей, сколько и в сентябре 2018 года.
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В Германии, занявшей второе место, было продано 244,6 тыс. новых автомобилей. Внушительный рост продаж (+22,2%) объясняется, в первую очередь, низкими показателями сентября 2018-го, когда в Европе вступили в силу новые правила сертификации автомобилей (WLTP). Французские дилеры реализовали в сентябре 173,4 тыс. автомобилей (+16,6%), позволив стране сохранить третье место.
Россия опустилась на четвертую строчку с показателем 145 тыс. проданных легковых автомобилей (без учета LCV). Замыкает пятерку европейских лидеров Италия, где было продано 142,1 тыс. машин (+13,4%). Испания оказалась шестой (81,8 тыс. экз., +18,3%).
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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