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9 сентября 2019, 15:29

Российский авторынок поднялся на второе место в Европе

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Традиционное августовское падение спроса на автомобили в Европе позволило российскому авторынку занять второе место. Впереди осталась только недосягаемая Германия, которая лидирует почти с трехкратным отрывом.
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Лидерство на европейском рынке сохраняет Германия. В августе местные дилеры реализовали 313,7 тыс. новых легковых автомобилей, практически столько же, как и год назад (-0,8%). На втором месте оказалась Россия. В августе отечественный рынок немного замедлил падение (-1%), а в Европе в последний летний месяц в продажах автомобилей традиционно наблюдается затишье. По предварительным оценкам аналитического агентства «Автостат», за месяц в нашей стране реализовали порядка 135 тысяч новых легковых автомобилей (без учета LCV-сегмента).

На третьем месте с небольшим отрывом следует Франция, где в августе продали 129,3 тыс. автомобилей (-14,1%). По данным Французской торговой палаты (CCFA), отрицательная динамика на французском рынке фиксируется третий месяц подряд. Четвертое место досталось Великобритании, которая завершила месяц с показателем 92,6 тыс. проданных автомобилей (-1,6%).

Замыкает пятерку лидеров европейского автомобильного рынка Италия, где в августе было продано 88,9 тыс. автомобилей (-3,1%). Здесь после июльского роста продаж вновь зафиксирован спад. При этом стоить помнить, что на всех европейских рынках в августе прошлого года наблюдался ажиотажный всплеск продаж. В преддверии введения новых экологических стандартов сертификации дилеры распродавали «устаревшие» автомобили.

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Российский авторынок поднялся на второе место в Европе
{{material_124475}}Лидерство на европейском рынке сохраняет Германия. В августе местные дилеры реализовали 313,7 тыс. новых легковых автомобилей, практически столько же, как и год назад (-0,8%). На втором месте оказалась Россия. В августе отечественный рынок немного замедлил падение (-1%), а в Европе в последний летний месяц в продажах автомобилей традиционно наблюдается затишье. По предварительным оценкам аналитического агентства «Автостат», за месяц в нашей стране реализовали порядка 135 тысяч новых легковых автомобилей (без учета LCV-сегмента).На третьем месте с небольшим отрывом следует Франция, где в августе продали 129,3 тыс. автомобилей (-14,1%). По данным Французской торговой палаты (CCFA), отрицательная динамика на французском рынке фиксируется третий месяц подряд. Четвертое место досталось Великобритании, которая завершила месяц с показателем 92,6 тыс. проданных автомобилей (-1,6%).Замыкает пятерку лидеров европейского автомобильного рынка Италия, где в августе было продано 88,9 тыс. автомобилей (-3,1%). Здесь после июльского роста продаж вновь зафиксирован спад. При этом стоить помнить, что на всех европейских рынках в августе прошлого года наблюдался ажиотажный всплеск продаж. В преддверии введения новых экологических стандартов сертификации дилеры распродавали «устаревшие» автомобили.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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