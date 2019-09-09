9 сентября 2019, 15:29
Российский авторынок поднялся на второе место в Европе
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Традиционное августовское падение спроса на автомобили в Европе позволило российскому авторынку занять второе место. Впереди осталась только недосягаемая Германия, которая лидирует почти с трехкратным отрывом.
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На третьем месте с небольшим отрывом следует Франция, где в августе продали 129,3 тыс. автомобилей (-14,1%). По данным Французской торговой палаты (CCFA), отрицательная динамика на французском рынке фиксируется третий месяц подряд. Четвертое место досталось Великобритании, которая завершила месяц с показателем 92,6 тыс. проданных автомобилей (-1,6%).
Замыкает пятерку лидеров европейского автомобильного рынка Италия, где в августе было продано 88,9 тыс. автомобилей (-3,1%). Здесь после июльского роста продаж вновь зафиксирован спад. При этом стоить помнить, что на всех европейских рынках в августе прошлого года наблюдался ажиотажный всплеск продаж. В преддверии введения новых экологических стандартов сертификации дилеры распродавали «устаревшие» автомобили.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
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