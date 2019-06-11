11 июня 2019, 10:22
Российский авторынок удержал пятое место в Европе
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Несмотря на существенное падение продаж в мае, наша страна осталась на пятом месте среди автомобильных рынков Европы. Лидерство сохраняет Германия, где объемы продаж новых автомобилей в 2,5 раза превышают российские показатели.
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Вторую строчку удалось удержать Италии, несмотря на незначительное падение продаж (-1,2%) и существенное отставание от лидера. В мае итальянские автолюбители приобрели 197,3 тыс. новых автомобилей. Третье место занимает Франция, где за минувший месяц было реализовано 194 тыс. машин (+1,2%). Положительная динамика на французском авторынке наблюдается второй месяц подряд.
Четвертая позиция по итогам мая досталась Великобритании. Дилеры продали 183,7 тыс. автомобилей (-4,6%). По оценке Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), основными причинами снижения спроса стали экономическая и политическая неопределенность в стране, а также продолжающееся падение интереса к дизельным машинам, вызванное ужесточением экологических норм.
Пятую строчку европейского рейтинга автомобильных рынков занимает Россия, где, по данным аналитического агентства «Автостат», было продано 129 тыс. легковых автомобилей (без учета LCV). На шестом месте оказался испанский авторынок с результатом 125,6 тыс. автомобилей (-7,3%).
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