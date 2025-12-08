Декабрь стартовал с неожиданного роста: что происходит с продажами авто в России и почему эксперты не спешат радоваться?

8 декабря 2025, 15:15
Российский авторынок удивил: продажи всех типов транспорта резко выросли
Российский авторынок удивил: продажи всех типов транспорта резко выросли
В начале декабря 2025 года российский рынок новых авто удивил всех. Продажи выросли во всех сегментах. Эксперты не спешат делать выводы. Что стоит за этими цифрами?
В первую неделю декабря 2025 года российский рынок новых автомобилей преподнес сюрприз: продажи заметно увеличились сразу во всех сегментах. По информации Автостат, с 1 по 7 декабря дилеры реализовали 36 009 легковых машин. Это на 7,1% больше, чем неделей ранее. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост еще внушительнее — плюс 19,5%.
Не только легковые автомобили показали положительную динамику. Легкие коммерческие автомобили (LCV) разошлись в количестве 2 568 штук, что на 14,8% выше, чем за предыдущую неделю. Среднетоннажные грузовики (MCV) тоже не остались в стороне: их продажи выросли на 29,3% и составили 344 единицы. Крупнотоннажные грузовики (HCV) прибавили 6,3%, достигнув отметки 1 195 проданных машин. Автобусы и вовсе удивили: их продажи подскочили на 36,6% и составили 792 экземпляра.
Однако если сравнивать с прошлым годом, ситуация не столь однозначна. Все сегменты коммерческого транспорта, кроме автобусов, показывают снижение по отношению к декабрю 2024 года. Автобусы, напротив, выросли сразу на 72,5%. Эксперты объясняют это тем, что спрос на автобусы в меньшей степени зависит от рыночных колебаний, а больше определяется государственными и региональными программами обновления автопарка.
Такой всплеск активности на рынке новых автомобилей в начале зимы выглядит неожиданно. Обычно декабрь не балует автодилеров резким ростом спроса. Причины могут быть разными: от ожидания повышения цен до попыток успеть приобрести машину до возможных изменений в законодательстве или налогах. Не исключено, что свою роль сыграли и маркетинговые акции, которые традиционно активизируются в конце года.
По мнению аналитиков, декабрьский рост может оказаться временным явлением. В прошлом году рынок уже сталкивался с подобными скачками, за которыми следовало затишье. Поэтому делать долгосрочные прогнозы пока рано. Тем не менее, текущие цифры говорят о том, что интерес к новым автомобилям в России сохраняется, несмотря на все сложности и перемены последних лет.
Похожие материалы
-
08.12.2025, 17:48
Мобильный дом Malmo: крошечный дом на колесах с уютной верандой для отдыха
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее в Европе. Форматы и цены удивляют даже опытных путешественников. Malmo Tiny House выделяется среди конкурентов. Чем он отличается от привычных караванов? Узнайте, почему этот домик с верандой привлекает внимание.Читать далее
-
08.12.2025, 17:42
Владелец Corvette Stingray 2021 не согласился на 50 тысяч долларов за авто с пробегом
Владелец Chevrolet Corvette Stingray 2021 года с пробегом почти 29 тысяч миль отказался продавать авто за 50 тысяч долларов. Он уверен, что его машина стоит дороже, несмотря на износ и потерю стоимости. Что влияет на цену таких автомобилей и почему продавец не готов уступить – разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.12.2025, 16:32
Современный автодом для пикапа из Китая: компактный и комфортный кемпер для путешествий
Новый автодом для пикапа удивляет возможностями. Он легкий, прочный и полностью адаптируется под ваши нужды. Внутри – максимум комфорта и современный дизайн. Узнайте, чем еще выделяется этот кемпер.Читать далее
-
08.12.2025, 16:19
Представлен Tank 300 Polar Edition для полярников и суровых зим
Great Wall готовит особую версию внедорожника. Модель создана для экстремальных условий. Она прошла суровые полярные испытания. Тираж будет строго ограничен. Автомобиль получил уникальные опции.Читать далее
-
08.12.2025, 15:53
Рост цен на автомобили в 2026 году не превысит уровень инфляции
Цены на машины снова вырастут. Но резких скачков ждать не стоит. Эксперты дали свой новый прогноз. Ситуация на рынке меняется. Покупателям стоит готовиться к изменениям. Чего ждать от авторынка в 2026?Читать далее
-
08.12.2025, 15:45
Volkswagen завершает выпуск Touareg: старт продаж финальной версии в Великобритании
Volkswagen готовит прощание с Touareg. В Великобритании стартуют продажи финальной версии. Цена начинается от 72 535 фунтов. Модель не появится в США. Заказы принимаются с 11 декабря. Узнайте, чем уникален последний Touareg.Читать далее
-
08.12.2025, 15:37
В России стартовали продажи полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus
Китайский бренд вывел на рынок новинку. Это полноприводный кроссовер. Он получил мощный турбомотор. Оснащение модели приятно удивляет. Цены на автомобиль уже известны. Узнайте подробности о комплектациях.Читать далее
-
08.12.2025, 14:56
В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей
Власти рассматривают свежие меры поддержки для рынка электромобилей. Возможны налоговые и таможенные послабления. Производители и покупатели ждут перемен. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
08.12.2025, 14:39
Российский рынок подержанных авто: дилеры прогнозируют спад продаж в 2025 году
Эксперты предрекают перемены на рынке подержанных авто. Дилеры осторожно оценивают перспективы. Новые правила и сезонные факторы могут изменить привычный спрос. Что ждет покупателей и продавцов – интрига сохраняется.Читать далее
-
08.12.2025, 14:26
Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок
Авилон неожиданно вырвался вперед среди дилеров ROX. В ноябре компания показала рекордные продажи. Конкуренты не ожидали такого результата. Что помогло Авилону добиться успеха, выясняем в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
08.12.2025, 17:48
Мобильный дом Malmo: крошечный дом на колесах с уютной верандой для отдыха
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее в Европе. Форматы и цены удивляют даже опытных путешественников. Malmo Tiny House выделяется среди конкурентов. Чем он отличается от привычных караванов? Узнайте, почему этот домик с верандой привлекает внимание.Читать далее
-
08.12.2025, 17:42
Владелец Corvette Stingray 2021 не согласился на 50 тысяч долларов за авто с пробегом
Владелец Chevrolet Corvette Stingray 2021 года с пробегом почти 29 тысяч миль отказался продавать авто за 50 тысяч долларов. Он уверен, что его машина стоит дороже, несмотря на износ и потерю стоимости. Что влияет на цену таких автомобилей и почему продавец не готов уступить – разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.12.2025, 16:32
Современный автодом для пикапа из Китая: компактный и комфортный кемпер для путешествий
Новый автодом для пикапа удивляет возможностями. Он легкий, прочный и полностью адаптируется под ваши нужды. Внутри – максимум комфорта и современный дизайн. Узнайте, чем еще выделяется этот кемпер.Читать далее
-
08.12.2025, 16:19
Представлен Tank 300 Polar Edition для полярников и суровых зим
Great Wall готовит особую версию внедорожника. Модель создана для экстремальных условий. Она прошла суровые полярные испытания. Тираж будет строго ограничен. Автомобиль получил уникальные опции.Читать далее
-
08.12.2025, 15:53
Рост цен на автомобили в 2026 году не превысит уровень инфляции
Цены на машины снова вырастут. Но резких скачков ждать не стоит. Эксперты дали свой новый прогноз. Ситуация на рынке меняется. Покупателям стоит готовиться к изменениям. Чего ждать от авторынка в 2026?Читать далее
-
08.12.2025, 15:45
Volkswagen завершает выпуск Touareg: старт продаж финальной версии в Великобритании
Volkswagen готовит прощание с Touareg. В Великобритании стартуют продажи финальной версии. Цена начинается от 72 535 фунтов. Модель не появится в США. Заказы принимаются с 11 декабря. Узнайте, чем уникален последний Touareg.Читать далее
-
08.12.2025, 15:37
В России стартовали продажи полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus
Китайский бренд вывел на рынок новинку. Это полноприводный кроссовер. Он получил мощный турбомотор. Оснащение модели приятно удивляет. Цены на автомобиль уже известны. Узнайте подробности о комплектациях.Читать далее
-
08.12.2025, 14:56
В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей
Власти рассматривают свежие меры поддержки для рынка электромобилей. Возможны налоговые и таможенные послабления. Производители и покупатели ждут перемен. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
08.12.2025, 14:39
Российский рынок подержанных авто: дилеры прогнозируют спад продаж в 2025 году
Эксперты предрекают перемены на рынке подержанных авто. Дилеры осторожно оценивают перспективы. Новые правила и сезонные факторы могут изменить привычный спрос. Что ждет покупателей и продавцов – интрига сохраняется.Читать далее
-
08.12.2025, 14:26
Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок
Авилон неожиданно вырвался вперед среди дилеров ROX. В ноябре компания показала рекордные продажи. Конкуренты не ожидали такого результата. Что помогло Авилону добиться успеха, выясняем в материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве