Декабрь стартовал с неожиданного роста: что происходит с продажами авто в России и почему эксперты не спешат радоваться?

Российский авторынок удивил: продажи всех типов транспорта резко выросли

В начале декабря 2025 года российский рынок новых авто удивил всех. Продажи выросли во всех сегментах. Эксперты не спешат делать выводы. Что стоит за этими цифрами?

В первую неделю декабря 2025 года российский рынок новых автомобилей преподнес сюрприз: продажи заметно увеличились сразу во всех сегментах. По информации Автостат, с 1 по 7 декабря дилеры реализовали 36 009 легковых машин. Это на 7,1% больше, чем неделей ранее. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост еще внушительнее — плюс 19,5%.

Не только легковые автомобили показали положительную динамику. Легкие коммерческие автомобили (LCV) разошлись в количестве 2 568 штук, что на 14,8% выше, чем за предыдущую неделю. Среднетоннажные грузовики (MCV) тоже не остались в стороне: их продажи выросли на 29,3% и составили 344 единицы. Крупнотоннажные грузовики (HCV) прибавили 6,3%, достигнув отметки 1 195 проданных машин. Автобусы и вовсе удивили: их продажи подскочили на 36,6% и составили 792 экземпляра.

Однако если сравнивать с прошлым годом, ситуация не столь однозначна. Все сегменты коммерческого транспорта, кроме автобусов, показывают снижение по отношению к декабрю 2024 года. Автобусы, напротив, выросли сразу на 72,5%. Эксперты объясняют это тем, что спрос на автобусы в меньшей степени зависит от рыночных колебаний, а больше определяется государственными и региональными программами обновления автопарка.

Такой всплеск активности на рынке новых автомобилей в начале зимы выглядит неожиданно. Обычно декабрь не балует автодилеров резким ростом спроса. Причины могут быть разными: от ожидания повышения цен до попыток успеть приобрести машину до возможных изменений в законодательстве или налогах. Не исключено, что свою роль сыграли и маркетинговые акции, которые традиционно активизируются в конце года.

По мнению аналитиков, декабрьский рост может оказаться временным явлением. В прошлом году рынок уже сталкивался с подобными скачками, за которыми следовало затишье. Поэтому делать долгосрочные прогнозы пока рано. Тем не менее, текущие цифры говорят о том, что интерес к новым автомобилям в России сохраняется, несмотря на все сложности и перемены последних лет.