Покупка авто в чате - новая реальность? Как цифровизация меняет российский авторынок

Российский авторынок уходит в интернет: как дилеры и покупатели осваивают онлайн

Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?

Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?

Процесс выбора и покупки автомобиля в России необратимо меняется, перемещаясь из физических автосалонов в цифровое пространство. Общение между клиентами и дилерами все чаще происходит в мессенджерах, что говорит о глубокой цифровизации всей отрасли. Эти и другие актуальные вопросы стали предметом обсуждения на первой федеральной конференции «Авто Саммит», организованной платформой «Авито Авто». Мероприятие, как сообщает «Российская Газета», собрало в Москве свыше тысячи ключевых игроков автобизнеса, включая представителей финансовых структур и даже Центробанка, для обсуждения векторов развития индустрии.

Аналитическими данными о состоянии рынка поделился Дмитрий Перец, возглавляющий отдел аналитики «Авито Авто». Согласно представленной информации, в октябре 2025 года интерес к новым машинам на онлайн-площадке подскочил на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Наибольшим спросом пользовались автомобили в ценовой категории от 2 до 3 миллионов рублей, на них пришлось 31,5% внимания аудитории. Примечательно, что средняя стоимость нового авто за первые десять месяцев 2025 года немного снизилась и закрепилась на отметке 3,41 млн рублей. Доля тех, кто ищет именно новый автомобиль, выросла до 37%.

На вторичном рынке наблюдается еще более выраженная динамика. С июня по октябрь спрос на подержанные автомобили увеличился на 26,6%. Подавляющее большинство пользователей (87%) искали варианты стоимостью до 2 миллионов рублей. Важным фактором при выборе, по словам эксперта, стала стоимость владения. В среднем по России она составляет 101 тысячу рублей в год, включая расходы на топливо, ОСАГО, налог и техобслуживание. Для китайских автомобилей этот показатель ниже - 93 тысячи рублей, а для премиальных марок, наоборот, выше - 144 тысячи.

В ответ на меняющееся поведение потребителей, участники рынка активно перестраивают свои бизнес-процессы. Андрей Ковалев из «Авито Авто» пояснил, что их платформа развивается по двум основным направлениям. Первое - это создание единой экосистемы сервисов, ядром которой является «Автохаб». Он помогает дилерам управлять всеми этапами работы от выкупа машины до ее продажи и последующей аналитики. Второе направление - это перевод ключевых этапов сделки в онлайн-формат. Такие инструменты, как «Селект», позволяют клиенту пройти почти весь путь покупки дистанционно, а дилеру получить дополнительный трафик. Сервис «Аукцион» в свою очередь помогает дилерам быстро пополнять склады.

Производители также не остаются в стороне от трендов. Наталья Гремитских, представляющая дирекцию по маркетингу АО «АВТОВАЗ», подтвердила, что работа с онлайн-платформами является неотъемлемой частью стратегии компании. В планах автогиганта - внедрение искусственного интеллекта, автоматизация управления контентом и развитие программ лояльности.

Своим видением поделился и представитель крупного дилерского холдинга «Автодом» и «Автоспеццентр» Олег Кузнецов. Он сделал акцент на создании безупречного клиентского опыта за счет доступности всех услуг онлайн и повышении операционной эффективности IT-сервисов. Кирилл Поляков из «Авито Авто» добавил, что уже 85% покупателей начинают поиск машины в интернете, поэтому адаптация дилеров к новым реалиям критически важна. Он также отметил, что доля общения в чатах на платформе выросла с 58% до 72% с начала года. При этом ключевым приоритетом остается безопасность сделок, для чего проводится тщательная проверка всех дилеров-партнеров и даже организуются «тайные проверки».

Искусственный интеллект уже активно применяется для модерации 99% объявлений и в инструментах для бизнеса. Например, сервис «Горячие лиды» анализирует звонки и помогает дилерам определить наиболее заинтересованных клиентов. В ходе панельной дискуссии эксперты сошлись во мнении, что к 2028 году доля онлайн-продаж может достигнуть 20% от всего рынка. Конкурентное преимущество получат те продавцы, кто сможет предложить клиентам максимально прозрачный и удобный сервис, сопоставимый с опытом на ведущих мировых e-commerce площадках.