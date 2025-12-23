Почему новые авто дорожают медленно, а рынок бьет антирекорды – эксперт объясняет

Российский авторынок в 2025 году: спад продаж и рекордный импорт подержанных машин

В 2025 году российский рынок новых легковых авто заметно сократился. Цены на новые машины почти не выросли. Импорт подержанных автомобилей достиг максимума за десятилетия. Эксперты отмечают необычные тенденции. Что ждет рынок дальше – интрига сохраняется.

В 2025 году российский рынок новых легковых автомобилей столкнулся с заметным снижением объемов продаж. По оценкам специалистов, количество реализованных новых машин оказалось примерно на 16% меньше, чем годом ранее. Итоговая цифра, по мнению главы аналитического агентства, составила около 1,31-1,32 миллиона автомобилей. Это значительное падение, особенно на фоне ожиданий, которые были в начале года.

Как сообщает Российская Газета, несмотря на сокращение рынка, средние цены на новые автомобили практически не изменились. Рост стоимости оказался минимальным за последние пять лет и составил всего 4-5%. Для российского авторынка, привыкшего к ежегодному удорожанию, это стало неожиданностью. Причины такой динамики эксперты связывают с изменением структуры предложения и снижением покупательской активности.

Особое внимание в этом году привлек импорт автомобилей с пробегом. Его объемы приблизились к рекордным значениям, которые наблюдались еще в середине 1990-х годов. По итогам года в страну ввезли около 500 тысяч подержанных машин. Такой всплеск интереса к автомобилям с пробегом объясняется сразу несколькими факторами: ограниченным выбором новых моделей, высокими ценами на них и желанием покупателей сэкономить.

Еще одной особенностью 2025 года стало отсутствие традиционного предновогоднего ажиотажа на рынке. Обычно в декабре автосалоны фиксируют рост спроса, но в этот раз покупатели не спешили оформлять сделки. Эксперты связывают это с общей экономической ситуацией и изменением потребительских настроений. Многие предпочли отложить покупку автомобиля, ожидая более выгодных условий или появления новых моделей.

В целом, по мнению аналитиков, 2025 год стал для российского авторынка непростым. С одной стороны, рынок новых автомобилей продолжает сокращаться, с другой - растет интерес к подержанным машинам. Такая ситуация может сохраниться и в следующем году, если не произойдут серьезные изменения в экономике или на рынке автопроизводителей.