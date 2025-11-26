Что ждет водителей в 2026 году: новые цены, дефицит и уход китайских брендов

Российский авторынок в 2026 году: дилеры дали свой неутешительный прогноз

Эксперты дали прогноз на 2026 год. Рынок ждут серьезные перемены. Цены на машины снова вырастут. Некоторые бренды могут покинуть Россию. Что будет с параллельным импортом?

Крупнейшие российские дилерские центры поделились своими ожиданиями относительно продаж новых автомобилей в 2026 году. По их общему мнению, рынок вряд ли покажет взрывной рост. Прогнозы сходятся на отметке в 1,35-1,4 миллиона реализованных легковых машин. Однако эксперты подчеркивают, что этот сценарий осуществится только при текущих экономических и политических условиях, а на итоговые цифры может повлиять множество непредвиденных факторов.

Специалисты автомобильного бизнеса ожидают, что уже с начала года спрос на новые машины может заметно ослабнуть, возможно, даже опустившись ниже показателей 2025 года. Главными причинами для беспокойства называют сразу несколько нововведений. Во-первых, это изменение правил расчета утилизационного сбора, которое начинает действовать с 1 декабря. Во-вторых, с 1 января ожидается очередная индексация самого тарифа утильсбора. В-третьих, планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% неизбежно приведет к удорожанию автомобилей для конечного потребителя.

Еще одним серьезным вызовом для рынка станет политика Китая в области экспорта. По словам участников рынка, уже сейчас наблюдается тенденция к формированию дефицита некоторых моделей, и есть риск, что в 2026 году эта проблема только усугубится. Это не позволит дилерам удовлетворить весь потенциальный спрос. Ситуацию осложняет и недавний запрет на вывоз из КНР автомобилей, которые стояли на учете менее полугода, что сильно бьет по схемам ввоза машин.

Как сообщает издание Autonews, ключевым трендом следующего года станет глубокая перестройка всей структуры автомобильного рынка России. Из-за существенной разницы в итоговой стоимости, вызванной высоким утилизационным сбором, импортировать готовые автомобили станет невыгодно. Это создаст мощный стимул для иностранных, в первую очередь китайских, производителей переходить к локализации производства - то есть, к сборке машин на территории России.

Такой поворот приведет к неизбежной консолидации игроков. Те китайские бренды, которые не смогут или не захотят инвестировать в местное производство, скорее всего, будут вынуждены покинуть российский рынок. Одновременно с этим практически исчезнет и так называемый параллельный импорт, который пользовался льготами по утильсбору. На фоне этих процессов традиционные факторы, такие как курс валют и ключевая ставка Центробанка, продолжат оказывать свое влияние на цены и доступность кредитов.

Текущая динамика рынка подтверждает сдержанный оптимизм дилеров. По данным аналитического агентства «Автостат», за десять месяцев 2025 года в стране было реализовано чуть больше миллиона новых легковых автомобилей, что почти на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это говорит о том, что рынок все еще находится в непростой ситуации, и для его восстановления потребуется время и стабильные экономические условия.