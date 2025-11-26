Что ждет водителей в 2026 году: новые цены, дефицит и уход китайских брендов

26 ноября 2025, 13:10
Российский авторынок в 2026 году: дилеры дали свой неутешительный прогноз
Российский авторынок в 2026 году: дилеры дали свой неутешительный прогноз
Эксперты дали прогноз на 2026 год. Рынок ждут серьезные перемены. Цены на машины снова вырастут. Некоторые бренды могут покинуть Россию. Что будет с параллельным импортом?
Крупнейшие российские дилерские центры поделились своими ожиданиями относительно продаж новых автомобилей в 2026 году. По их общему мнению, рынок вряд ли покажет взрывной рост. Прогнозы сходятся на отметке в 1,35-1,4 миллиона реализованных легковых машин. Однако эксперты подчеркивают, что этот сценарий осуществится только при текущих экономических и политических условиях, а на итоговые цифры может повлиять множество непредвиденных факторов.
Специалисты автомобильного бизнеса ожидают, что уже с начала года спрос на новые машины может заметно ослабнуть, возможно, даже опустившись ниже показателей 2025 года. Главными причинами для беспокойства называют сразу несколько нововведений. Во-первых, это изменение правил расчета утилизационного сбора, которое начинает действовать с 1 декабря. Во-вторых, с 1 января ожидается очередная индексация самого тарифа утильсбора. В-третьих, планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% неизбежно приведет к удорожанию автомобилей для конечного потребителя.
Еще одним серьезным вызовом для рынка станет политика Китая в области экспорта. По словам участников рынка, уже сейчас наблюдается тенденция к формированию дефицита некоторых моделей, и есть риск, что в 2026 году эта проблема только усугубится. Это не позволит дилерам удовлетворить весь потенциальный спрос. Ситуацию осложняет и недавний запрет на вывоз из КНР автомобилей, которые стояли на учете менее полугода, что сильно бьет по схемам ввоза машин.
Как сообщает издание Autonews, ключевым трендом следующего года станет глубокая перестройка всей структуры автомобильного рынка России. Из-за существенной разницы в итоговой стоимости, вызванной высоким утилизационным сбором, импортировать готовые автомобили станет невыгодно. Это создаст мощный стимул для иностранных, в первую очередь китайских, производителей переходить к локализации производства - то есть, к сборке машин на территории России.
Такой поворот приведет к неизбежной консолидации игроков. Те китайские бренды, которые не смогут или не захотят инвестировать в местное производство, скорее всего, будут вынуждены покинуть российский рынок. Одновременно с этим практически исчезнет и так называемый параллельный импорт, который пользовался льготами по утильсбору. На фоне этих процессов традиционные факторы, такие как курс валют и ключевая ставка Центробанка, продолжат оказывать свое влияние на цены и доступность кредитов.
Текущая динамика рынка подтверждает сдержанный оптимизм дилеров. По данным аналитического агентства «Автостат», за десять месяцев 2025 года в стране было реализовано чуть больше миллиона новых легковых автомобилей, что почти на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это говорит о том, что рынок все еще находится в непростой ситуации, и для его восстановления потребуется время и стабильные экономические условия.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
Похожие материалы
-
27.11.2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве