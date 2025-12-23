Что ждет покупателей и дилеров в начале 2026 года – эксперты предупреждают о переменах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 19:32

Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен

В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.

В преддверии 2026 года российский автомобильный рынок оказался в центре внимания аналитиков. По информации «Российской Газеты», глава агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился своим взглядом на ближайшие перспективы отрасли. Его оценка ситуации оказалась довольно сдержанной: старт нового года может принести не самые радужные новости для покупателей и дилеров.

Основной причиной для осторожности эксперты называют сразу несколько факторов. В первую очередь, это повышение утилизационного сбора, который затронет практически все новые автомобили. Дополнительную нагрузку создадут изменения в налоговой политике, что, по мнению специалистов, неизбежно приведет к увеличению стоимости машин. В результате, автомобили станут менее доступными для большинства россиян, а спрос может заметно снизиться.

В этих условиях дилеры и производители будут вынуждены корректировать свои стратегии. Ожидается, что рост цен не произойдет одномоментно, а будет происходить постепенно, по мере обновления прайс-листов на отдельные модели. Такой подход позволит рынку адаптироваться к новым реалиям, но не избавит покупателей от необходимости платить больше за привычные автомобили.

Сергей Целиков также отметил, что динамика продаж в 2026 году во многом будет зависеть от общей экономической ситуации в стране и внешнеполитических обстоятельств. Если макроэкономические условия останутся стабильными, рынок сможет удержаться на уровне текущего года. Однако при неблагоприятном развитии событий объемы продаж могут снизиться до одного миллиона автомобилей, что станет антирекордом последних лет.

В то же время, при благоприятном стечении обстоятельств, продажи могут достичь 1,35 миллиона машин, что соответствует показателям уходящего года. Такой разброс в прогнозах подчеркивает неопределенность, с которой сталкивается отрасль. Участники рынка внимательно следят за изменениями в законодательстве и экономике, чтобы своевременно реагировать на новые вызовы.

Покупателям, планирующим приобретение автомобиля в 2026 году, стоит учитывать возможные изменения цен и условий покупки. Эксперты советуют внимательно следить за новостями и не откладывать решение на последний момент, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Как показывает практика, в периоды нестабильности на рынке выигрывают те, кто действует быстро и обдуманно.

