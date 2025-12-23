Что ждет покупателей и дилеров в начале 2026 года – эксперты предупреждают о переменах

23 декабря 2025, 19:32
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.
В преддверии 2026 года российский автомобильный рынок оказался в центре внимания аналитиков. По информации «Российской Газеты», глава агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился своим взглядом на ближайшие перспективы отрасли. Его оценка ситуации оказалась довольно сдержанной: старт нового года может принести не самые радужные новости для покупателей и дилеров.
Основной причиной для осторожности эксперты называют сразу несколько факторов. В первую очередь, это повышение утилизационного сбора, который затронет практически все новые автомобили. Дополнительную нагрузку создадут изменения в налоговой политике, что, по мнению специалистов, неизбежно приведет к увеличению стоимости машин. В результате, автомобили станут менее доступными для большинства россиян, а спрос может заметно снизиться.
В этих условиях дилеры и производители будут вынуждены корректировать свои стратегии. Ожидается, что рост цен не произойдет одномоментно, а будет происходить постепенно, по мере обновления прайс-листов на отдельные модели. Такой подход позволит рынку адаптироваться к новым реалиям, но не избавит покупателей от необходимости платить больше за привычные автомобили.
Сергей Целиков также отметил, что динамика продаж в 2026 году во многом будет зависеть от общей экономической ситуации в стране и внешнеполитических обстоятельств. Если макроэкономические условия останутся стабильными, рынок сможет удержаться на уровне текущего года. Однако при неблагоприятном развитии событий объемы продаж могут снизиться до одного миллиона автомобилей, что станет антирекордом последних лет.
В то же время, при благоприятном стечении обстоятельств, продажи могут достичь 1,35 миллиона машин, что соответствует показателям уходящего года. Такой разброс в прогнозах подчеркивает неопределенность, с которой сталкивается отрасль. Участники рынка внимательно следят за изменениями в законодательстве и экономике, чтобы своевременно реагировать на новые вызовы.
Покупателям, планирующим приобретение автомобиля в 2026 году, стоит учитывать возможные изменения цен и условий покупки. Эксперты советуют внимательно следить за новостями и не откладывать решение на последний момент, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Как показывает практика, в периоды нестабильности на рынке выигрывают те, кто действует быстро и обдуманно.
Похожие материалы
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 21:08
Самый старый автодом в мире: Ford Model T Motor Caravan 1914 года ищет нового владельца
На аукционе Bonhams появился уникальный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года. Это старейший сохранившийся кемпер, который можно купить. Его история удивляет, а цена - интригует. Необычный лот уже вызвал интерес коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:45
Пять причин выбрать Volkswagen Corrado как идеальный современный классик для повседневной езды
Volkswagen Corrado - один из самых ярких автомобилей конца прошлого века. Его дизайн и управляемость до сих пор вызывают восхищение. Эта модель легко поддается тюнингу и не требует больших вложений. Узнайте, почему Corrado может стать отличным выбором для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:41
Легендарный Chevrolet Bel Air 1956 года: черный и терракотовый стиль на дорогах
Chevrolet Bel Air 1956 года - автомобиль, который невозможно не заметить. Его силуэт словно парит над дорогой, а уверенность в движении поражает. Внешний вид вызывает ностальгию по эпохе 50-х. Почему этот рестомод так популярен сегодня? Узнайте подробности.Читать далее
-
23.12.2025, 19:29
Что происходит, когда система Garmin Autoland берет управление при потере сознания пилота
Потеря управления самолетом из-за состояния пилота всегда считалась фатальной. Но современные технологии меняют правила игры. Система Garmin Autoland способна взять на себя управление и посадить самолет. Как это работает на практике? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 21:08
Самый старый автодом в мире: Ford Model T Motor Caravan 1914 года ищет нового владельца
На аукционе Bonhams появился уникальный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года. Это старейший сохранившийся кемпер, который можно купить. Его история удивляет, а цена - интригует. Необычный лот уже вызвал интерес коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:45
Пять причин выбрать Volkswagen Corrado как идеальный современный классик для повседневной езды
Volkswagen Corrado - один из самых ярких автомобилей конца прошлого века. Его дизайн и управляемость до сих пор вызывают восхищение. Эта модель легко поддается тюнингу и не требует больших вложений. Узнайте, почему Corrado может стать отличным выбором для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:41
Легендарный Chevrolet Bel Air 1956 года: черный и терракотовый стиль на дорогах
Chevrolet Bel Air 1956 года - автомобиль, который невозможно не заметить. Его силуэт словно парит над дорогой, а уверенность в движении поражает. Внешний вид вызывает ностальгию по эпохе 50-х. Почему этот рестомод так популярен сегодня? Узнайте подробности.Читать далее
-
23.12.2025, 19:29
Что происходит, когда система Garmin Autoland берет управление при потере сознания пилота
Потеря управления самолетом из-за состояния пилота всегда считалась фатальной. Но современные технологии меняют правила игры. Система Garmin Autoland способна взять на себя управление и посадить самолет. Как это работает на практике? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве