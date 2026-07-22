Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 12:24

Российский авторынок в 2026: стабильность под угрозой из-за топлива и рубля

Российский авторынок в 2026: стабильность под угрозой из-за топлива и рубля

Какие вызовы ждут автопродажи - эксперты раскрывают неожиданные сценарии

Российский авторынок в 2026: стабильность под угрозой из-за топлива и рубля

Эксперты делятся прогнозами по рынку авто. Ожидаются перемены во второй половине года. Важную роль сыграют топливо и курс рубля. Подробности - в нашем материале.

Эксперты делятся прогнозами по рынку авто. Ожидаются перемены во второй половине года. Важную роль сыграют топливо и курс рубля. Подробности - в нашем материале.

Во второй половине 2026 года российский рынок новых автомобилей, по мнению специалистов, может сохранить устойчивость, несмотря на ряд серьезных вызовов. Аналитики отмечают, что ежемесячные продажи, скорее всего, не опустятся ниже 115 тысяч машин, что свидетельствует о сохранении интереса покупателей даже в условиях нестабильной экономической ситуации.

По оценкам заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктора Пушкарева, за шесть месяцев на территории России может быть реализовано порядка 720 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 18% больше, чем в первой половине года. Однако некоторые участники рынка смотрят на перспективы еще более оптимистично. Исполнительный директор Favorit Motors Артем Зотов считает, что итоговые полугодовые продажи могут достичь 800 тысяч единиц.

Среди факторов, способных затормозить рост, эксперты выделяют замедление снижения ключевой ставки Центробанка и сохраняющийся дефицит топлива. Если ситуация с бензином не стабилизируется в ближайшее время, рынок может столкнуться с дополнительными трудностями. В то же время, если рубль начнет плавно ослабевать под контролем регуляторов, спрос на автомобили может заметно увеличиться, поскольку покупатели будут стремиться вложить средства в крупные покупки.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич прогнозирует, что в третьем квартале текущего года продажи могут составить 350-360 тысяч автомобилей, а в четвертом - вырасти до 380-400 тысяч. По его мнению, при условии быстрой стабилизации ситуации с топливом, по итогам года рынок способен выйти на показатель 1,35 миллиона проданных машин. Однако именно топливный вопрос сейчас считается главным риском для отрасли.

Как сообщает «Автостат», в первом полугодии 2026 года продажи новых автомобилей в России выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля отечественных моделей на рынке заметно увеличилась. Однако в июле наблюдается снижение: две недели подряд фиксируется падение объемов реализации. На 29-й неделе года, с 13 по 19 июля, было продано 25,1 тысячи новых легковых автомобилей - это на 3% меньше, чем неделей ранее, но на 3% больше, чем за тот же период 2025 года.

Таким образом, несмотря на позитивные ожидания, рынок остается чувствительным к внешним и внутренним факторам. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от оперативности решения топливных проблем и динамики курса национальной валюты.

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