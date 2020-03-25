25 марта 2020, 00:24
Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение
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Март может стать последним месяцем в 2020 году, когда результаты продаж новых автомобилей смогут достигнуть «плюсовых» значений. В середине месяца многие кинулись в автосалоны, чтобы успеть приобрести машину по «старым» ценам. В апреле поток покупателей иссякнет.
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Автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью Национальной службе новостей рассказал, что мартовские продажи завершатся ростом. Пока еще можно купить автомобили по прежним ценам. Для тех, кто собирался приобрести новую машину, сейчас лучшее время для покупки. Через несколько недель цифры в прайс-листах вырастут минимум на 10%, и, начиная с апреля, рынок пойдет на спад.
Процесс будет проходить в условиях жёсткого экономического кризиса и девальвации рубля. Бедные станут еще беднее. Деньги у населения постепенно заканчиваются. Срок владения автомобилем увеличивается. Если до 2014 года москвичи меняли машину каждые 4 года, то сейчас эта цифра приближается к 7 годам и со временем будет только расти.
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16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
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Комментарии пользователей
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Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
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