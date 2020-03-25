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25 марта 2020, 00:24

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

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Март может стать последним месяцем в 2020 году, когда результаты продаж новых автомобилей смогут достигнуть «плюсовых» значений. В середине месяца многие кинулись в автосалоны, чтобы успеть приобрести машину по «старым» ценам. В апреле поток покупателей иссякнет.
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Резкое падение курса рубля вызвало определенный ажиотаж. Россияне, стремясь сохранить свои рублевые сбережения, пришли к дилерам за новыми автомобилями. В первую неделю после очередного «черного понедельника» автосалоны и автомобильные классифайды фиксировали наплыв клиентов. Сейчас эта тенденция пошла на убыль, и число потенциальных покупателей постепенно возвращается к стандартным значениям.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью Национальной службе новостей рассказал, что мартовские продажи завершатся ростом. Пока еще можно купить автомобили по прежним ценам. Для тех, кто собирался приобрести новую машину, сейчас лучшее время для покупки. Через несколько недель цифры в прайс-листах вырастут минимум на 10%, и, начиная с апреля, рынок пойдет на спад. 

Процесс будет проходить в условиях жёсткого экономического кризиса и девальвации рубля. Бедные станут еще беднее. Деньги у населения постепенно заканчиваются. Срок владения автомобилем увеличивается. Если до 2014 года москвичи меняли машину каждые 4 года, то сейчас эта цифра приближается к 7 годам и со временем будет только расти.


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Отзывы по теме
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Владимир
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Каждый автовладелец должен отвечать за свой автомобиль сам. Если не соображает то проходит техосмотр. Я всю жизнь проходил техосмотр за взятки. Водительский стаж больше пол века. При социализме ездил на штопаной и лысой резине, без передних тормозов , без ручника, с плохими амортизаторами и т. д. без ...
Виктор
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Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
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Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение
{{material_129423}}Резкое падение курса рубля вызвало определенный ажиотаж. Россияне, стремясь сохранить свои рублевые сбережения, пришли к дилерам за новыми автомобилями. В первую неделю после очередного «черного понедельника» автосалоны и автомобильные классифайды фиксировали наплыв клиентов. Сейчас эта тенденция пошла на убыль, и число потенциальных покупателей постепенно возвращается к стандартным значениям.Автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью Национальной службе новостей рассказал, что мартовские продажи завершатся ростом. Пока еще можно купить автомобили по прежним ценам. Для тех, кто собирался приобрести новую машину, сейчас лучшее время для покупки. Через несколько недель цифры в прайс-листах вырастут минимум на 10%, и, начиная с апреля, рынок пойдет на спад. Процесс будет проходить в условиях жёсткого экономического кризиса и девальвации рубля. Бедные станут еще беднее. Деньги у населения постепенно заканчиваются. Срок владения автомобилем увеличивается. Если до 2014 года москвичи меняли машину каждые 4 года, то сейчас эта цифра приближается к 7 годам и со временем будет только расти.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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