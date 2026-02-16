Почему продажи новых автомобилей в России рухнули в середине февраля 2026 года

Российский авторынок: все сегменты ушли в минус за неделю, но легковушки держат рост

Вышло исследование: на 7-й неделе 2026 года российский авторынок неожиданно просел по всем сегментам. Даже легковые авто, несмотря на годовой прирост, не спасли общую динамику. Какие причины кроются за этими цифрами и что ждет рынок дальше - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, как быстро меняется ситуация.

Вышло исследование: на 7-й неделе 2026 года российский авторынок неожиданно просел по всем сегментам. Даже легковые авто, несмотря на годовой прирост, не спасли общую динамику. Какие причины кроются за этими цифрами и что ждет рынок дальше - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, как быстро меняется ситуация.

Согласно свежим данным, предоставленным экспертами агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК», российский автомобильный рынок на 7-й неделе 2026 года столкнулся с заметным снижением продаж во всех ключевых сегментах. За период с 9 по 15 февраля в стране было реализовано 18 452 новых легковых автомобиля, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Это ощутимое падение, особенно на фоне ожиданий стабилизации после новогоднего ажиотажа.

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) также не смог удержаться на плаву: за неделю продано всего 1 032 машины, что означает минус 15,1% к прошлому периоду. Грузовые автомобили показали чуть меньший, но все же значительный спад - 904 единицы, снижение составило 10,8%. Самое резкое падение зафиксировано в автобусном сегменте: продажи рухнули на 23,4%, до 111 штук. Такая динамика вызывает вопросы у участников рынка и аналитиков, ведь еще недавно ожидалось, что спрос начнет восстанавливаться.

Если рассматривать ситуацию в годовом разрезе, то только легковые автомобили смогли показать положительный результат: плюс 2% к аналогичной неделе 2025 года. Остальные сегменты продолжают терять позиции: LCV просели на 32,1%, грузовики - на 28,9%, а автобусы - на 13,3%. Эксперты отмечают, что столь разная динамика объясняется не только сезонными факторами, но и изменениями в структуре спроса, а также влиянием новых экономических условий.

Интересно, что подобные тенденции наблюдаются не впервые. Например, в начале года импорт легковых автомобилей в Россию также оказался на минимуме за последние месяцы, что подробно разбиралось в материале о том, какие бренды и страны удержали позиции на рынке ввоза новых и подержанных авто. Это подтверждает, что рынок находится в состоянии постоянных изменений, и даже крупные игроки не застрахованы от неожиданных спадов.

По информации «АВТОСТАТ», одной из причин текущего снижения может быть корректировка складских запасов дилеров, а также осторожность покупателей на фоне нестабильной экономической ситуации. Кроме того, на динамику влияет и продолжающееся изменение структуры предложения: часть брендов сокращает поставки, а новые игроки еще не успели занять освободившиеся ниши. В результате, даже при наличии отложенного спроса, рынок не демонстрирует ожидаемого роста.

Российский автомобильный рынок в последние годы переживает серьезные трансформации. Смена лидеров, появление новых брендов и постоянные колебания спроса делают его одним из самых непредсказуемых в Европе. Несмотря на сложности, сегмент легковых автомобилей остается наиболее устойчивым, что подтверждается и последними статистическими данными. В то же время, коммерческие и грузовые направления сталкиваются с дополнительными вызовами, связанными с логистикой, изменением законодательства и экономическими ограничениями. Внимание к этим процессам не ослабевает ни у экспертов, ни у покупателей, ведь от состояния рынка зависит не только выбор новых машин, но и развитие всей отрасли в целом.