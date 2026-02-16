Почему продажи новых автомобилей в России рухнули в середине февраля 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

16 февраля 2026, 15:16

Российский авторынок: все сегменты ушли в минус за неделю, но легковушки держат рост

Российский авторынок: все сегменты ушли в минус за неделю, но легковушки держат рост

Почему продажи новых автомобилей в России рухнули в середине февраля 2026 года

Российский авторынок: все сегменты ушли в минус за неделю, но легковушки держат рост

Вышло исследование: на 7-й неделе 2026 года российский авторынок неожиданно просел по всем сегментам. Даже легковые авто, несмотря на годовой прирост, не спасли общую динамику. Какие причины кроются за этими цифрами и что ждет рынок дальше - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, как быстро меняется ситуация.

Вышло исследование: на 7-й неделе 2026 года российский авторынок неожиданно просел по всем сегментам. Даже легковые авто, несмотря на годовой прирост, не спасли общую динамику. Какие причины кроются за этими цифрами и что ждет рынок дальше - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, как быстро меняется ситуация.

Согласно свежим данным, предоставленным экспертами агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК», российский автомобильный рынок на 7-й неделе 2026 года столкнулся с заметным снижением продаж во всех ключевых сегментах. За период с 9 по 15 февраля в стране было реализовано 18 452 новых легковых автомобиля, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Это ощутимое падение, особенно на фоне ожиданий стабилизации после новогоднего ажиотажа.

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) также не смог удержаться на плаву: за неделю продано всего 1 032 машины, что означает минус 15,1% к прошлому периоду. Грузовые автомобили показали чуть меньший, но все же значительный спад - 904 единицы, снижение составило 10,8%. Самое резкое падение зафиксировано в автобусном сегменте: продажи рухнули на 23,4%, до 111 штук. Такая динамика вызывает вопросы у участников рынка и аналитиков, ведь еще недавно ожидалось, что спрос начнет восстанавливаться.

Если рассматривать ситуацию в годовом разрезе, то только легковые автомобили смогли показать положительный результат: плюс 2% к аналогичной неделе 2025 года. Остальные сегменты продолжают терять позиции: LCV просели на 32,1%, грузовики - на 28,9%, а автобусы - на 13,3%. Эксперты отмечают, что столь разная динамика объясняется не только сезонными факторами, но и изменениями в структуре спроса, а также влиянием новых экономических условий.

Интересно, что подобные тенденции наблюдаются не впервые. Например, в начале года импорт легковых автомобилей в Россию также оказался на минимуме за последние месяцы, что подробно разбиралось в материале о том, какие бренды и страны удержали позиции на рынке ввоза новых и подержанных авто. Это подтверждает, что рынок находится в состоянии постоянных изменений, и даже крупные игроки не застрахованы от неожиданных спадов.

По информации «АВТОСТАТ», одной из причин текущего снижения может быть корректировка складских запасов дилеров, а также осторожность покупателей на фоне нестабильной экономической ситуации. Кроме того, на динамику влияет и продолжающееся изменение структуры предложения: часть брендов сокращает поставки, а новые игроки еще не успели занять освободившиеся ниши. В результате, даже при наличии отложенного спроса, рынок не демонстрирует ожидаемого роста.

Российский автомобильный рынок в последние годы переживает серьезные трансформации. Смена лидеров, появление новых брендов и постоянные колебания спроса делают его одним из самых непредсказуемых в Европе. Несмотря на сложности, сегмент легковых автомобилей остается наиболее устойчивым, что подтверждается и последними статистическими данными. В то же время, коммерческие и грузовые направления сталкиваются с дополнительными вызовами, связанными с логистикой, изменением законодательства и экономическими ограничениями. Внимание к этим процессам не ослабевает ни у экспертов, ни у покупателей, ведь от состояния рынка зависит не только выбор новых машин, но и развитие всей отрасли в целом.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Екатеринбург Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться