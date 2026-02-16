Почему продажи новых автомобилей в России рухнули в середине февраля 2026 года

16 февраля 2026, 15:16
Российский авторынок: все сегменты ушли в минус за неделю, но легковушки держат рост
Вышло исследование: на 7-й неделе 2026 года российский авторынок неожиданно просел по всем сегментам. Даже легковые авто, несмотря на годовой прирост, не спасли общую динамику. Какие причины кроются за этими цифрами и что ждет рынок дальше - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, как быстро меняется ситуация.
Согласно свежим данным, предоставленным экспертами агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК», российский автомобильный рынок на 7-й неделе 2026 года столкнулся с заметным снижением продаж во всех ключевых сегментах. За период с 9 по 15 февраля в стране было реализовано 18 452 новых легковых автомобиля, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Это ощутимое падение, особенно на фоне ожиданий стабилизации после новогоднего ажиотажа.
Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) также не смог удержаться на плаву: за неделю продано всего 1 032 машины, что означает минус 15,1% к прошлому периоду. Грузовые автомобили показали чуть меньший, но все же значительный спад - 904 единицы, снижение составило 10,8%. Самое резкое падение зафиксировано в автобусном сегменте: продажи рухнули на 23,4%, до 111 штук. Такая динамика вызывает вопросы у участников рынка и аналитиков, ведь еще недавно ожидалось, что спрос начнет восстанавливаться.
Если рассматривать ситуацию в годовом разрезе, то только легковые автомобили смогли показать положительный результат: плюс 2% к аналогичной неделе 2025 года. Остальные сегменты продолжают терять позиции: LCV просели на 32,1%, грузовики - на 28,9%, а автобусы - на 13,3%. Эксперты отмечают, что столь разная динамика объясняется не только сезонными факторами, но и изменениями в структуре спроса, а также влиянием новых экономических условий.
Интересно, что подобные тенденции наблюдаются не впервые. Например, в начале года импорт легковых автомобилей в Россию также оказался на минимуме за последние месяцы, что подробно разбиралось в материале о том, какие бренды и страны удержали позиции на рынке ввоза новых и подержанных авто. Это подтверждает, что рынок находится в состоянии постоянных изменений, и даже крупные игроки не застрахованы от неожиданных спадов.
По информации «АВТОСТАТ», одной из причин текущего снижения может быть корректировка складских запасов дилеров, а также осторожность покупателей на фоне нестабильной экономической ситуации. Кроме того, на динамику влияет и продолжающееся изменение структуры предложения: часть брендов сокращает поставки, а новые игроки еще не успели занять освободившиеся ниши. В результате, даже при наличии отложенного спроса, рынок не демонстрирует ожидаемого роста.
Российский автомобильный рынок в последние годы переживает серьезные трансформации. Смена лидеров, появление новых брендов и постоянные колебания спроса делают его одним из самых непредсказуемых в Европе. Несмотря на сложности, сегмент легковых автомобилей остается наиболее устойчивым, что подтверждается и последними статистическими данными. В то же время, коммерческие и грузовые направления сталкиваются с дополнительными вызовами, связанными с логистикой, изменением законодательства и экономическими ограничениями. Внимание к этим процессам не ослабевает ни у экспертов, ни у покупателей, ведь от состояния рынка зависит не только выбор новых машин, но и развитие всей отрасли в целом.
Похожие материалы
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 19:12
Porsche Cayenne Electric удивил новым интерфейсом и изогнутым Flow Display
Электрический Porsche Cayenne выходит на рынок с обновленной цифровой панелью и уникальным интерфейсом. Производитель делает ставку на новые технологии, чтобы выделиться среди конкурентов. Почему это важно для будущего премиальных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 19:02
Японский eVTOL SkyDrive меняет подход к экстренной медэвакуации между островами
В Японии разрабатывают eVTOL, который способен радикально изменить систему экстренной медицинской эвакуации между островами. Новая технология обещает ускорить доставку пациентов и повысить шансы на спасение в критических ситуациях. Почему это решение может стать прорывом для регионов с труднодоступной инфраструктурой - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:56
Редкий Bugatti Chiron и Rimac Nevera с огромным пробегом: как меняется их ценность
В мире дорогих гиперкаров принято считать, что минимальный пробег - залог высокой стоимости. Однако встречаются исключения: отдельные экземпляры Bugatti и Rimac преодолели сотни тысяч километров. Как это влияет на их ценность и отношение к ним на рынке - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:50
Audi RS6 Avant Concept: новый взгляд на дизайн и вызов для BMW M5 Touring
Свежий рендер Audi RS6 Avant Concept демонстрирует смелое развитие фирменного стиля марки. Модель получила агрессивные арки, тонкие светодиодные фонари и намекает на будущее противостояние с BMW M5 Touring. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:41
Ferrari 550 Maranello 2001 года: редкий экземпляр с пробегом 19 000 миль ушел с аукциона
Ferrari 550 Maranello 2001 года с уникальным сочетанием цвета кузова и салона недавно был продан на аукционе за внушительную сумму. Эксперты отмечают, что такие экземпляры становятся все более востребованными на рынке. В чем секрет популярности этой модели и почему ее цена может еще вырасти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:32
Новый Zephyr на базе Mercedes-Benz Sprinter: роскошный дом на колесах для дальних путешествий
В 2026 году рынок автодомов пополнился необычной новинкой - Zephyr на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и удлиненной базой. Производитель обещает не только комфорт, но и множество технологичных решений для автономных поездок. Почему этот кемпер уже обсуждают эксперты и чем он отличается от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:19
Nissan Qashqai против X-Trail: что выбрать при одинаковом бюджете и разных комплектациях
Два самых популярных кроссовера Nissan в России - Qashqai и X-Trail - конкурируют не только по продажам, но и по возможностям. Разбираемся, какой из них выгоднее выбрать при одинаковом бюджете, учитывая оснащение и технические детали.Читать далее
-
16.02.2026, 18:18
Hyundai Solaris: плюсы и минусы, которые определяют выбор на вторичке и в салоне
Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.Читать далее
-
16.02.2026, 18:14
Hyundai Santa Fe снова доступен в России - выгоднее китайских конкурентов
В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале. Читать далее
