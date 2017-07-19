19 июля 2017, 20:20
Российский авторынок занял шестое место в европейском рейтинге
Несмотря на растущие показатели роста российского автомобильного рынка, их оказалось недостаточно, чтобы завоевать место в пятерке лидеров европейского рейтинга.
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Южные страны - Италия и Испания - замыкают список лидеров, показав продажи 187 642 и 131 797 транспортных средств соответственно.
Далее следует Россия. Отечественный автомобильный рынок стал шестым по величине в Европе. Продажи легковых автомобилей в июне выросли на 17,3% и составили 130 670 единиц.
Напомним, что в мае текущего года продажи автомобилей достигли рекордных показателей за последние несколько лет, и специалисты с уверенностью говорят о прекращении кризиса на рынке транспортных средств. В связи с этим многие иностранные производители задумались о возвращении своих моделей в Россию.
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Права для иностранцев: только ли формальность?
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