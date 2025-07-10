Российский авторынок застыл на уровне 100 тысяч машин в месяц: прогноз на 2025 год скорректирован
Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий отметил, что ключевые факторы, влияющие на спрос – это высокая ключевая ставка (превышающая 18%), дорогие кредиты и избыточные складские запасы. По его словам, объем нереализованных автомобилей с прошлого года остается на уровне около 500 тыс. единиц. При этом новые машины продолжают поступать с заводов, хотя объемы производства значительно сокращены. Складские запасы к концу года могут снизиться до 250–350 тыс. автомобилей, но этого недостаточно для формирования устойчивого роста.
Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подчеркнул, что основными ограничителями являются финансовые условия: высокие процентные ставки по автокредитам, увеличенная стоимость лизинга и укрепление рубля. По его словам, значительное число покупателей предпочитает хранить деньги на депозитах, чем тратить их на автомобиль. В то же время ожидания возможного возвращения западных брендов создают дополнительную неопределенность, подавляя активность потенциальных клиентов.
В свою очередь генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский указал на валютный фактор. Крупные партии, закупленные в конце 2024 года по курсу свыше 100 рублей за доллар, потеряли в цене после укрепления рубля, что привело к дальнейшему давлению на маржу. В таких условиях даже относительно успешные бренды не смогли компенсировать общее падение рынка. Существенного роста в 2025 году не предвидится, а главные условием для оживления станет снижение ключевой ставки ниже 15%.
Таким образом, российский авторынок остается в состоянии затяжной стагнации. Продажи стабилизировались на уровне 80–100 тыс. машин в месяц, а совокупные запасы все еще превышают 400 тыс. автомобилей. Даже при благоприятном развитии событий – снижении ставок или улучшении экономической конъюнктуры – рост будет медленным и ограниченным. Участники рынка ожидают, что только к 2026 году может начаться постепенное восстановление, если будут приняты меры по стимулированию спроса и снижению стоимости автокредитования.
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10.07.2025, 08:10
Новый игрок на российском рынке: BAW везет рамный внедорожник и минивэн
Китайская автомобильная компания Beijing Automobile Works (BAW) официально объявила о выходе на российский рынок во втором полугодии 2025 года. В рамках дебюта бренд представит сразу две модели – рамный внедорожник BAW 212 и практичный минивэн BAW MPV.Читать далее
-
10.07.2025, 00:20
В Петербурге подвели итоги работы по повышению дорожной безопасности
Санкт-Петербург продолжает активную работу по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению безопасности на городских улицах. По данным вице-губернатора Кирилла Полякова, за первое полугодие 2025 года было нанесено и обновлено 403,4 тысячи квадратных метров дорожной разметки – это около 60% от запланированного объема работ на весь год.Читать далее
-
09.07.2025, 17:44
Составлен портрет типичного российского водителя: имя, возраст, машина
Если представить себе среднего российского водителя, то это, скорее всего, мужчина лет под сорок за рулем Lada Granta. Такие выводы сделали аналитики страховой компании «Согласие», проанализировав данные о продажах полисов ОСАГО за два с половиной года – с января 2023-го по июнь 2025 года. Читать далее
-
09.07.2025, 17:18
На Невском проспекте два водителя напали на таксиста Яндекса
В центре Петербурга, на Невском проспекте, в плотном транспортном потоке произошел конфликт между водителем такси сервиса Яндекс Go и двумя мужчинами из других автомобилей. Драка попала на видео.Читать далее
-
09.07.2025, 16:05
Водителям перечислили явные и скрытые угрозы летних дождей
Лето в самом разгаре, а это значит, что дожди стали частыми гостями на дорогах. Автоэксперт рассказал, как постоянная влажность влияет на автомобиль и может ли проливной дождь стать причиной серьезных поломок или ускоренного износа.Читать далее
-
09.07.2025, 15:22
В Свердловской области в 2026 году начнут собирать новые «Синары»
Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный заем в размере 1,2 млрд рублей компании «Синара – Городской рельсовый транспорт» для организации серийного производства низкопольных трамваев нового поколения в Екатеринбурге. Об этом было объявлено на международной промышленной выставке «Иннопром-2025».Читать далее
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