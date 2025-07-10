Российский авторынок застыл на уровне 100 тысяч машин в месяц: прогноз на 2025 год скорректирован

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По данным агентства «Автостат» , большинство дилерских сетей пересмотрели свои прогнозы в сторону снижения, ожидая, что по итогам года рынок не превысит 1,1 млн автомобилей.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий отметил, что ключевые факторы, влияющие на спрос – это высокая ключевая ставка (превышающая 18%), дорогие кредиты и избыточные складские запасы. По его словам, объем нереализованных автомобилей с прошлого года остается на уровне около 500 тыс. единиц. При этом новые машины продолжают поступать с заводов, хотя объемы производства значительно сокращены. Складские запасы к концу года могут снизиться до 250–350 тыс. автомобилей, но этого недостаточно для формирования устойчивого роста.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подчеркнул, что основными ограничителями являются финансовые условия: высокие процентные ставки по автокредитам, увеличенная стоимость лизинга и укрепление рубля. По его словам, значительное число покупателей предпочитает хранить деньги на депозитах, чем тратить их на автомобиль. В то же время ожидания возможного возвращения западных брендов создают дополнительную неопределенность, подавляя активность потенциальных клиентов.

В свою очередь генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский указал на валютный фактор. Крупные партии, закупленные в конце 2024 года по курсу свыше 100 рублей за доллар, потеряли в цене после укрепления рубля, что привело к дальнейшему давлению на маржу. В таких условиях даже относительно успешные бренды не смогли компенсировать общее падение рынка. Существенного роста в 2025 году не предвидится, а главные условием для оживления станет снижение ключевой ставки ниже 15%.

Таким образом, российский авторынок остается в состоянии затяжной стагнации. Продажи стабилизировались на уровне 80–100 тыс. машин в месяц, а совокупные запасы все еще превышают 400 тыс. автомобилей. Даже при благоприятном развитии событий – снижении ставок или улучшении экономической конъюнктуры – рост будет медленным и ограниченным. Участники рынка ожидают, что только к 2026 году может начаться постепенное восстановление, если будут приняты меры по стимулированию спроса и снижению стоимости автокредитования.

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