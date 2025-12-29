Все сегменты удивили ростом, но автобусы снова не оправдали ожиданий: что происходит?

Российский авторынок завершил год на подъеме: автобусы снова в минусе

Российский рынок автомобилей завершил год неожиданно. Почти все сегменты показали рост. Но автобусы вновь оказались в проигрыше. Эксперты анализируют причины и последствия.

В последнюю неделю 2025 года российский авторынок продемонстрировал заметное оживление. Как сообщает Автостат, практически все ключевые сегменты рынка смогли прибавить в продажах по сравнению с предыдущей неделей. Исключением стали только автобусы, которые вновь ушли в минус.

С 22 по 28 декабря в стране было реализовано 33 421 новый легковой автомобиль. Это на 18 процентов больше, чем неделей ранее. Легкие коммерческие автомобили (LCV) также порадовали дилеров: их продажи выросли на 34,4 процента и достигли 2 392 единиц. Грузовые машины не отстали - за неделю реализовано 1 743 грузовика, что на 26,6 процента выше показателя предыдущей недели.

Однако автобусный сегмент вновь оказался в числе аутсайдеров. За отчетный период было продано всего 449 автобусов, что на 8,7 процента меньше, чем неделей ранее. Таким образом, только этот сегмент не смог поддержать общий позитивный тренд рынка.

Если сравнивать с аналогичной неделей прошлого года, ситуация выглядит менее радужно. Все сегменты, включая легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы, показали отрицательную динамику. Продажи легковых машин снизились на 10,8 процента, коммерческих - на 33,7 процента, грузовых - на 34,3 процента, а автобусов - на 38,7 процента. Это говорит о том, что несмотря на локальный рост, рынок пока не вернулся к прежним объемам.

Эксперты отмечают, что декабрь традиционно считается месяцем повышенного спроса, когда покупатели стараются успеть приобрести автомобиль до наступления нового года. Однако даже этот фактор не смог компенсировать общее снижение интереса к автобусам. Причины могут крыться как в изменении структуры спроса, так и в особенностях госзакупок и обновления автопарков.