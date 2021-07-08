Российский беспилотник будет доставлять еду американским студентам
В рамках договоренности будут созданы сотни беспилотных шестиколесных роботов. Они выглядят как передвижные ланчбоксы на колесах.
Роботизированная служба доставки запустится осенью, когда студенты приступят к учебе. Яндекс, который часто называют российским Google, будет управлять роботами, а также заниматься всем процессом доставки еды. Grubhub сотрудничает с более чем 250 университетскими городками в США, он будет служить платформой для транзакций доставки.
Grubhub назвал потенциальную выгоду от сделки с Яндексом. Компания сэкономит, исключив работников по доставке. «Мы рады предложить эти экономичные, масштабируемые и быстрые возможности заказа и доставки еды для колледжей и университетов по всей стране, которые стремятся адаптироваться к уникальным потребностям студентов в питании», - сказал Брайан Мэдиган, вице-президент по корпоративным вопросам и кампусам.
В Яндексе рассказали, что роботы-доставщики могут перемещаться по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным переходам, а также проезжать к тем местам кампуса, куда невозможно добраться на машине. «Такая функциональность позволяет роботам выполнять задачи по доставке, которые традиционно выполняются людьми, и обеспечивает эффективную логистику последней мили».
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