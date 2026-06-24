Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 08:01

Российский бренд JELAND представил флагманский кроссовер J8: детали и особенности

Российский бренд JELAND представил флагманский кроссовер J8: детали и особенности

Новый кроссовер J8 стал мощнее и комфортнее чем прошлые модели

Российский бренд JELAND представил флагманский кроссовер J8: детали и особенности

Премьера JELAND J8 вызвала интерес среди автолюбителей: флагманский кроссовер обещает высокий уровень технологий, комфорта и безопасности. Производство стартует в Санкт-Петербурге, а оснащение и дизайн уже обсуждают эксперты. Почему эта новинка может изменить рынок - в нашем материале.

Премьера JELAND J8 вызвала интерес среди автолюбителей: флагманский кроссовер обещает высокий уровень технологий, комфорта и безопасности. Производство стартует в Санкт-Петербурге, а оснащение и дизайн уже обсуждают эксперты. Почему эта новинка может изменить рынок - в нашем материале.

Российский рынок автомобилей продолжает меняться, и появление нового флагманского кроссовера JELAND J8 - событие, которое не останется незамеченным. Для многих водителей важно, что модель разрабатывалась с учетом российских условий и запросов, а значит, она может стать реальной альтернативой зарубежным аналогам, которые ушли с рынка или подорожали.

JELAND J8 - третья модель в линейке бренда, и именно она стала самой крупной и технологичной. Производство организовано на заводе холдинга «АГР» в Шушарах под Санкт-Петербургом, что подчеркивает курс на локализацию и независимость от внешних поставщиков. Как отмечают представители компании, J8 рассчитан на тех, кто ценит статус, комфорт и уверенность на любой дороге.

Фото: Jeland

Внешний вид кроссовера выполнен в классическом стиле бизнес-класса: массивные пропорции, эффект «парящей крыши», полностью светодиодная оптика и скрытые выдвижные ручки дверей. 20-дюймовые литые диски и клиренс 210 мм позволяют уверенно чувствовать себя не только на асфальте, но и на проселке. Такой подход к дизайну и геометрии явно ориентирован на российских водителей, которым часто приходится сталкиваться с непростыми дорожными условиями.

Салон JELAND J8 - это сочетание премиальных материалов и современных технологий. Натуральная кожа, система ароматизации воздуха, вентиляция и массаж в передних креслах, а также оттоманка для пассажира - все это создает атмосферу настоящей роскоши. Для климата предусмотрен двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет, что особенно актуально для российских зим.

Фото: Jeland

Технологическая начинка впечатляет: изогнутый сдвоенный экран диагональю 24,6 дюйма, быстрый 8-ядерный процессор, проекционный дисплей на лобовое стекло, встроенный видеорегистратор, бесключевой доступ и беспроводная зарядка на 50 Вт. За звук отвечает аудиосистема Sony с 14 динамиками. Безопасность обеспечивают 10 подушек, включая центральную и коленную для водителя, а также панорамная система обзора 540° и комплекс интеллектуальных ассистентов.

Под капотом - 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 л.с., работающий с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Интеллектуальный полный привод с управлением вектором тяги и адаптивная подвеска с электронным управлением позволяют выбирать из 7 режимов движения, что делает J8 универсальным для города, трассы и бездорожья.

Фото: Jeland

Интересно, что JELAND - это результат партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Все модели бренда - J6, J7 и J8 - собираются по технологии полного цикла на одном заводе. Такой подход позволяет контролировать качество и быстро реагировать на запросы рынка. По имеющимся данным, J8 может стать одним из самых оснащенных и адаптированных к российским условиям кроссоверов в своем сегменте.

Для справки: в последние годы российские автозаводы активно наращивают выпуск собственных моделей, чтобы компенсировать уход западных брендов. Локализация производства и ориентация на внутренний рынок позволяют снижать зависимость от импорта и поддерживать доступность новых автомобилей. JELAND J8 - яркий пример этой тенденции, и его появление может усилить конкуренцию среди крупных кроссоверов, предлагая водителям современный уровень комфорта и технологий.

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