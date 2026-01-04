Почему Tenet стал сенсацией — три модели, которые удивили всех

4 января 2026, 18:13
Российский бренд Tenet ворвался в топ-5 рынка с кроссоверами T4, T7 и T8 — модели, которые удивили
Tenet за считанные недели стал одним из лидеров рынка. Три кроссовера собраны в Калуге. Модели удивили оснащением и качеством. Семейные автомобили быстро нашли своих поклонников. В чем секрет их популярности - рассказываем.
В российском автомобильном мире редко случаются такие стремительные взлеты, как у марки Tenet. Еще в августе о ней почти никто не слышал, а уже к октябрю бренд уверенно закрепился в пятерке самых продаваемых на рынке массовых семейных кроссоверов. Эти автомобили буквально за месяц стали настоящим открытием для тысяч водителей.
Tenet — это не просто новое имя. За ним стоят три модели, собираемые на калужском заводе «АГР Холдинг» на проверенных платформах Chery, но с российским подходом к деталям и комплектациям. Такой симбиоз оказался удачным, быстро найдя отклик у семейных покупателей, ценящих комфорт, современность и надежность.
Самый компактный в линейке — городской кроссовер Tenet T4 длиной чуть более 4,3 метра. Он оснащен турбомотором 1.5 и роботизированной коробкой передач. Передний привод, маневренность и просторный салон сделали его любимцем молодых семей. Владельцы отмечают приятную динамику и уровень оснащения, который ощущается как у автомобилей классом выше.
Следующая модель — среднеразмерный Tenet T7. С колесной базой 2670 мм и турбомотором 1.6 он предлагает просторный салон с двумя экранами по 12,3 дюйма, панорамной крышей, системой кругового обзора, аудиосистемой Sony и множеством других технологичных опций. Это хит среди тех, кто ищет универсальный семейный автомобиль без компромиссов.
Флагманский Tenet T8 представляет другой уровень: длина почти 4,73 метра, три ряда сидений, полный привод и мощный 2.0-литровый турбомотор. Разгон до сотни за 8,4 секунды для такого кроссовера — отличный результат. Владельцы ценят его за солидный вид, уверенное поведение на дороге и премиальное оснащение.
Все модели собираются в Калуге, и это заметно по качеству сборки. Российские покупатели давно ждали автомобилей, сочетающих современный дизайн, технологичность и практичность, — и Tenet, судя по всему, попал в самую точку. Спрос на кроссоверы марки растет с каждым днем.
Tenet стал настоящим феноменом, за короткое время ворвавшись в число лидеров рынка. Если темпы продаж сохранятся, вполне возможно, что бренд станет одним из главных игроков в сегменте семейных кроссоверов.
