Как крупная сеть автосалонов превращается в производителя: детали нового проекта

9 декабря 2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.
Один из ведущих российских автодилеров, компания «Рольф», официально подтвердила намерение запустить выпуск автомобилей под собственной маркой. Как сообщает Pravda.Ru, проект находится в активной фазе подготовки, а переговоры с потенциальным производственным партнером уже ведутся.
Для российского рынка такой шаг выглядит весьма необычно: дилерская сеть, обладающая значительным опытом в продажах и обслуживании, теперь стремится освоить производство. Руководство компании считает, что это логичное развитие бизнеса, учитывая растущий интерес к локализованной продукции и изменения в структуре спроса.
Генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова уточнила, что обсуждается сотрудничество с крупным российским заводом, который уже располагает необходимой инфраструктурой. Имя технологического партнера пока не раскрывается, однако известно, что речь идет о действующем партнере, чьи автомобили реализуются через дилерскую сеть.
Эксперты отмечают, что использование существующих производственных мощностей позволит компании быстро выйти на рынок и минимизировать издержки. Такой подход выгоден с точки зрения инвестиций: не требуется строить новые заводы, достаточно адаптировать уже имеющиеся линии под нужды нового бренда.
По предварительным оценкам, автомобили под маркой «Рольф» будут ориентированы на массового потребителя. Основной акцент, вероятно, сделают на кроссоверах и седанах, которые традиционно востребованы у российских покупателей. Не исключено, что в линейке появятся как бензиновые, так и гибридные версии, что позволит участвовать в государственных программах поддержки автопрома.
Аналитики считают, что запуск собственного бренда дилером может стать важным сигналом для рынка. Это свидетельствует о переходе к вертикальной интеграции, когда компания совмещает функции дистрибуции и производства. Такой шаг поможет укрепить позиции на фоне усиливающейся конкуренции, особенно со стороны китайских производителей, и снизить зависимость от внешних поставщиков.
В отличие от большинства дилеров, которые ограничиваются продажей и сервисом иностранных марок, «Рольф» намерен объединить опыт дистрибуции с возможностями локального производства. Это позволит быстрее реагировать на изменения рынка и предлагать автомобили, адаптированные к российским условиям эксплуатации.
Среди преимуществ такого подхода выделяют контроль над продуктом, гибкость в принятии решений, повышение узнаваемости бренда и возможность участия в программах господдержки. Однако проект требует значительных инвестиций, времени на сертификацию и создания собственной инженерной базы.
Пока сроки запуска первой модели не называются, но переговоры с производственными площадками уже идут. Ожидается, что автомобили будут собираться на одном из крупных российских заводов, а в качестве технологического партнера выступит компания, уже сотрудничающая с «Рольфом».
Если проект будет реализован, «Рольф» станет первой крупной дилерской сетью в России, которая перешла к собственному производству автомобилей в посткризисный период.
