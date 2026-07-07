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Автор: Дарья Климова

7 июля 2026, 13:28

Российский двигатель НАМИ: новые возможности для легковых и коммерческих авто

Российский двигатель НАМИ: новые возможности для легковых и коммерческих авто

Почему эксперты считают новый мотор НАМИ шагом к независимости и что это значит для рынка

Российский двигатель НАМИ: новые возможности для легковых и коммерческих авто

На выставке в Екатеринбурге представили двигатель, который может изменить расстановку сил на российском авторынке. Мало кто знает, что агрегат разрабатывался специально для замены зарубежных аналогов. Какие перспективы открываются для отечественных производителей и что это сулит покупателям - объясняем подробно. Не прошли мимо и крупные автоконцерны: ведутся переговоры о внедрении новинки.

На выставке в Екатеринбурге представили двигатель, который может изменить расстановку сил на российском авторынке. Мало кто знает, что агрегат разрабатывался специально для замены зарубежных аналогов. Какие перспективы открываются для отечественных производителей и что это сулит покупателям - объясняем подробно. Не прошли мимо и крупные автоконцерны: ведутся переговоры о внедрении новинки.

Появление нового двигателя от НАМИ - событие, которое может серьезно повлиять на российский автомобильный рынок. В условиях, когда вопрос импортозамещения стоит особенно остро, собственные разработки становятся ключевым инструментом для сохранения конкурентоспособности отечественных брендов. Новый мотор способен не только заменить зарубежные агрегаты, но и задать новые стандарты для легковых и коммерческих автомобилей.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге специалисты НАМИ представили рядный бензиновый четырехцилиндровый двигатель с индексом 414320. Этот агрегат рассчитан на установку как в легковые автомобили, так и в легкий коммерческий транспорт, включая последовательные гибриды. Важно, что мотор уже проходит испытания как в лабораторных условиях, так и на реальных автомобилях, а в перспективе его планируют запустить в серийное производство.

Конструкция блока цилиндров с закрытой «рубашкой» охлаждения обеспечивает высокую жесткость и надежную герметизацию газового стыка. Инженеры предусмотрели возможность использования распределенного, непосредственного или комбинированного впрыска топлива, что расширяет спектр применения двигателя и позволяет адаптировать его под разные задачи.

Технические характеристики впечатляют: рабочий объем - 2,2 литра, мощность - 299 л.с. (220 кВт), крутящий момент - 420 Нм, масса - 150 кг. Такой набор параметров делает двигатель привлекательным для производителей, которые ищут баланс между производительностью и экономичностью. Как отмечают представители НАМИ, сейчас ведутся переговоры с компаниями Sollers и ГАЗ о возможном внедрении новинки в их модельные ряды.

Интересно, что ранее Sollers уже демонстрировал свои новые разработки, в том числе рамный внедорожник S9, который был представлен первому вице-премьеру России Денису Мантурову. Это подтверждает, что отечественные автоконцерны активно ищут пути для обновления модельного ряда и повышения локализации производства. В этом контексте появление собственного двигателя становится особенно актуальным.

Стоит отметить, что развитие отечественного автопрома идет в русле общемировых тенденций. Например, как показал опыт других стран, внедрение собственных силовых агрегатов позволяет не только снизить зависимость от импорта, но и повысить технологическую самостоятельность. Важно, что подобные шаги поддерживаются на государственном уровне, что создает дополнительные стимулы для производителей. Впрочем, эксперты подчеркивают: успех новой разработки во многом будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно удастся наладить массовое производство и интеграцию двигателя в существующие платформы.

В условиях, когда рынок испытывает дефицит современных решений, появление нового мотора от НАМИ может стать важным шагом к укреплению позиций российских брендов. По мнению специалистов, это открывает дополнительные возможности для развития коммерческого транспорта и легковых автомобилей, а также создает предпосылки для дальнейшего роста локализации. Кстати, вопросы кадрового обеспечения и технологической независимости обсуждаются не только в контексте производства двигателей - например, тема дефицита водителей в такси также остается актуальной для отрасли.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: двигатель НАМИ разрабатывался с учетом российских условий эксплуатации, что может положительно сказаться на его надежности и долговечности. Кроме того, возможность адаптации под гибридные системы делает его перспективным для будущих проектов. Если переговоры с крупными автопроизводителями завершатся успешно, уже в ближайшие годы можно ожидать появления новых моделей с этим мотором на рынке.

Упомянутые марки: Sollers, ГАЗ
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