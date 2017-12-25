25 декабря 2017, 14:10

Российский экспорт легковушек вырос на треть

По итогам 11 месяцев текущего года объем российского экспорта легковых автомобилей составил 37 тыс. экземпляров, что на 34,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Таможенного Союза, более 40% от этого количества занимают автомобили марки Skoda: их вывезли из страны в количестве 15,7 тыс. штук. Такой показатель обеспечил, прежде всего, кроссовер Yeti. На втором месте - Lada, на долю которой приходится 25% или 9,4 тыс. экспортированных машин. «Серебро» принадлежит Renault с результатом 3,4 тыс. легковых машин.

Также спросом за рубежом пользовались автомобили Hyundai, Volkswagen, Land Rover и УАЗ – объем экспорта каждого из этих производителей превысил 1 тыс. автомобилей.

Чаще всего машины отправляли на рынок Чехии (более 40% российского экспорта), в Украину (3,5 тыс. шт.) и в Латвию (3,3 тыс. шт.). Помимо этого, автомобили из России экспортировали в ОАЭ, Венгрию, Китай, Ливан, Узбекистан и Азербайджан.

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Отзывы по теме
Не горит противотуманная фара
Родные оригинальные и китайские ПТФ оборудованы лампами Н27. ПТФ российского производства орудуют лампами Н1. В зависимости от этого выбор цоколя не так уж и велик. Под Н27 не так много разных ламп. Под Н1 выбор огромен. Обслуживание Hyundai в AVIS-Motors.
Антон
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Посмотрите на этом форуме в обсуждении автосалонов: https:// forum.110km.ru/ 3/ Хотя, сколько людей, столько и мнений. Походите - посмотрите, пообщайтесь с менеджерами в нескольких салонах, если что насторожит, тогда вопросы и задавайте. не обязательно же сразу покупку оформлять.
Павел
Не заводится, щелкает под капотом
на втягивающем замыкаешь два силовых контакта с помощью отвертки так проверишь сам стартер затем замыкаешь контакт к которому прикручен силовой провод от АКБ с контактом, к которому сигнал идет с замка зажигания через реле блокировки (к тонкому) . проверяешь работу втягивающего. по результатам проверки ...
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Российский экспорт легковушек вырос на треть
{{material_122110}}Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Таможенного Союза, более 40% от этого количества занимают автомобили марки Skoda: их вывезли из страны в количестве 15,7 тыс. штук. Такой показатель обеспечил, прежде всего, кроссовер Yeti. На втором месте - Lada, на долю которой приходится 25% или 9,4 тыс. экспортированных машин. «Серебро» принадлежит Renault с результатом 3,4 тыс. легковых машин.Также спросом за рубежом пользовались автомобили Hyundai, Volkswagen, Land Rover и УАЗ – объем экспорта каждого из этих производителей превысил 1 тыс. автомобилей. Чаще всего машины отправляли на рынок Чехии (более 40% российского экспорта), в Украину (3,5 тыс. шт.) и в Латвию (3,3 тыс. шт.). Помимо этого, автомобили из России экспортировали в ОАЭ, Венгрию, Китай, Ливан, Узбекистан и Азербайджан.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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