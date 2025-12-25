Два руля, один электробус: зачем «Конкордия» сделала зеркальное управление? Неужели это удобно?

Российский электробус-шаттл с двумя кабинами: решение для сложных маршрутов

В России появился необычный электробус с двумя кабинами. Его создали для мест, где не развернуться. Внутри - инновации и неожиданные решения. Подробности - в нашем материале.

В 2025 году российская компания «Конкордия» представила электробус-шаттл, который сразу привлек внимание необычной конструкцией. Машина получила две полноценные кабины водителя, а органы управления продублированы с обеих сторон. Такой подход позволяет эксплуатировать транспорт в условиях, где невозможен разворот: речь идет о тесных проездах, тоннелях, шахтах и складских помещениях.

Вместимость электробуса рассчитана на десять пассажиров. Для удобства посадки и высадки установлены автоматические распашные двери. Салон организован по принципу «лицом к лицу»: сиденья размещены в два ряда, что создает ощущение уюта и способствует общению между пассажирами. В основе конструкции лежит скейтборд-платформа АПИСэлектро, что позволило разместить все основные компоненты максимально компактно и рационально.

Техническая часть тоже заслуживает внимания. Электробус оснащен электромотором с водяным охлаждением, работающим на 96 вольт. В качестве источника энергии используются литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые обеспечивают запас хода до 100 километров на одной зарядке. Это делает новинку подходящей для работы на ограниченных территориях, где требуется частая смена направления движения и высокая маневренность.

Фото: t.me / Автобусы и вообще

Производственный цикл электробуса занимает до трех месяцев. Такой срок позволяет быстро реагировать на запросы рынка и индивидуальные требования заказчиков. Как сообщает Комтранс, подобная компоновка транспорта может стать настоящим спасением для предприятий, где стандартные автобусы попросту не справляются с задачами из-за ограниченного пространства.

Напомним, «Конкордия» - российский производитель коммерческого транспорта, специализирующийся на инновационных решениях для городской и промышленной логистики. Компания известна своими экспериментальными проектами и внедрением современных технологий в серийное производство. За последние годы бренд неоднократно удивлял отрасль нестандартными подходами к организации пространства и управления в своих транспортных средствах.