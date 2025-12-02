Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 08:06

Российский электрокар Атом получил ценник в 3,9 миллиона рублей

Российский электрокар Атом получил ценник в 3,9 миллиона рублей

Новый российский электрокар готов взорвать рынок: сколько будет стоить Атом?

Российский электрокар Атом получил ценник в 3,9 миллиона рублей

Объявлена стоимость электромобиля «Атом». Цена может приятно удивить. Государство предложит хорошую скидку. Новинка получит уникальные опции. Старт продаж уже не за горами. Узнайте все подробности первыми.

Объявлена стоимость электромобиля «Атом». Цена может приятно удивить. Государство предложит хорошую скидку. Новинка получит уникальные опции. Старт продаж уже не за горами. Узнайте все подробности первыми.

Долгожданная интрига вокруг стоимости отечественного электромобиля «Атом» наконец-то разрешилась. Как сообщает «Российская Газета», базовая цена на новинку составит 3,9 миллиона рублей. Однако для покупателей предусмотрена существенная государственная субсидия, которая позволит снизить конечную стоимость до весьма привлекательных 2,975 миллиона рублей.

Эта цифра ставит «Атом» в один ряд с популярными китайскими кроссоверами, но при этом российский электрокар предлагает совершенно иной уровень технологий и уникальных решений. Ценообразование выглядит продуманным: без поддержки государства автомобиль попадает в довольно высокий сегмент, но с учетом скидки он становится конкурентоспособным предложением для широкого круга автолюбителей, готовых перейти на «зеленый» транспорт.

Разработчики проекта также запустили обновленный официальный сайт, где подробно расписаны все ключевые особенности модели. И посмотреть там есть на что. Заявленный запас хода на одной зарядке достигает 500 километров, что является отличным показателем для современных электромобилей и снимает многие вопросы о практичности его использования в российских условиях. Этого хватит не только для ежедневных поездок по городу, но и для небольших междугородних путешествий.

Особого внимания заслуживают и уникальные «фишки» «Атома». В салоне водителя встретит футуристичный руль со встроенным экраном, на который выводится вся необходимая информация. Такое решение не только выглядит эффектно, но и улучшает эргономику. Еще одна яркая деталь - распашные двери без центральной стойки, которые обеспечивают максимально удобный доступ в салон. Кроме того, автомобиль будет оснащен современным комплексом систем помощи водителю (ADAS), что повышает безопасность и комфорт в пути.

Создатели «Атома» делают ставку не только на частных покупателей. Уже анонсирована целая линейка модификаций, ориентированных на различные бизнес-задачи. Планируются версии для служб такси, каршеринга, сервисов доставки и даже для государственных структур. Такой подход позволит обеспечить стабильный спрос и быструю окупаемость проекта, сделав «Атом» по-настоящему массовым явлением на дорогах страны.

Фото: Atom.auto

Производственная площадка для амбициозного проекта уже определена - это завод «Москвич», где в настоящее время полным ходом идет наладка оборудования и подготовка к запуску конвейера. Согласно озвученным планам, серийная сборка электромобилей может начаться уже до конца 2025 года. Полноценный старт продаж и появление первых машин у дилеров запланированы на 2026 год. Если все пойдет по плану, «Атом» имеет все шансы стать флагманом российского электротранспорта.

Упомянутые марки: Atom
