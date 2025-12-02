Новый российский электрокар готов взорвать рынок: сколько будет стоить Атом?

2 декабря 2025, 08:06
Российский электрокар Атом получил ценник в 3,9 миллиона рублей
Объявлена стоимость электромобиля «Атом». Цена может приятно удивить. Государство предложит хорошую скидку. Новинка получит уникальные опции. Старт продаж уже не за горами. Узнайте все подробности первыми.
Долгожданная интрига вокруг стоимости отечественного электромобиля «Атом» наконец-то разрешилась. Как сообщает «Российская Газета», базовая цена на новинку составит 3,9 миллиона рублей. Однако для покупателей предусмотрена существенная государственная субсидия, которая позволит снизить конечную стоимость до весьма привлекательных 2,975 миллиона рублей.
Эта цифра ставит «Атом» в один ряд с популярными китайскими кроссоверами, но при этом российский электрокар предлагает совершенно иной уровень технологий и уникальных решений. Ценообразование выглядит продуманным: без поддержки государства автомобиль попадает в довольно высокий сегмент, но с учетом скидки он становится конкурентоспособным предложением для широкого круга автолюбителей, готовых перейти на «зеленый» транспорт.
Разработчики проекта также запустили обновленный официальный сайт, где подробно расписаны все ключевые особенности модели. И посмотреть там есть на что. Заявленный запас хода на одной зарядке достигает 500 километров, что является отличным показателем для современных электромобилей и снимает многие вопросы о практичности его использования в российских условиях. Этого хватит не только для ежедневных поездок по городу, но и для небольших междугородних путешествий.
Особого внимания заслуживают и уникальные «фишки» «Атома». В салоне водителя встретит футуристичный руль со встроенным экраном, на который выводится вся необходимая информация. Такое решение не только выглядит эффектно, но и улучшает эргономику. Еще одна яркая деталь - распашные двери без центральной стойки, которые обеспечивают максимально удобный доступ в салон. Кроме того, автомобиль будет оснащен современным комплексом систем помощи водителю (ADAS), что повышает безопасность и комфорт в пути.
Создатели «Атома» делают ставку не только на частных покупателей. Уже анонсирована целая линейка модификаций, ориентированных на различные бизнес-задачи. Планируются версии для служб такси, каршеринга, сервисов доставки и даже для государственных структур. Такой подход позволит обеспечить стабильный спрос и быструю окупаемость проекта, сделав «Атом» по-настоящему массовым явлением на дорогах страны.
Производственная площадка для амбициозного проекта уже определена - это завод «Москвич», где в настоящее время полным ходом идет наладка оборудования и подготовка к запуску конвейера. Согласно озвученным планам, серийная сборка электромобилей может начаться уже до конца 2025 года. Полноценный старт продаж и появление первых машин у дилеров запланированы на 2026 год. Если все пойдет по плану, «Атом» имеет все шансы стать флагманом российского электротранспорта.
Похожие материалы
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:25
Завод Evolute в Липецке начал сам сваривать и красить кузова для электрокаров
Бренд Evolute сделал важный шаг. Запущены новые производственные линии. Это серьезно повысит локализацию. Качество автомобилей должно вырасти. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
-
02.12.2025, 16:11
В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку
В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.Читать далее
