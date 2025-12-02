Штурвал вместо руля и 500 км на одной зарядке: чем удивит наш новый электромобиль

Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии

Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.

Проект российского электромобиля «Атом» переходит из стадии концепта в реальность. Стартап «Кама», который занимается разработкой, наконец-то поделился подробными техническими характеристиками будущей серийной машины. Судя по всему, новинка будет нацелена на самый широкий круг потребителей, предлагая множество вариантов компоновки салона.

Так, для частных владельцев и сервисов каршеринга предложат стандартную четырехместную версию. А вот для такси и корпоративных автопарков подготовили специальные модификации, где на заднем ряду будет больше пространства для комфорта пассажиров. Предусмотрели и коммерческий вариант для служб доставки: в нем можно будет установить съемную перегородку, отделяющую грузовой отсек, а салон будет одно- или двухместным.

Интерьер «Атома» обещает быть футуристичным. Вместо привычного руля здесь установлен штурвал со встроенным небольшим экраном, а всю основную информацию водитель будет получать с проекционного дисплея на лобовом стекле. Управлять многими функциями, включая климат-контроль и мультимедийную систему, можно будет с помощью голосового ассистента. Это позволит не отвлекаться от дороги.

Особое внимание уделили безопасности. Электромобиль оснастят комплексом помощи водителю ADAS 2.0+, который включает в себя 17 различных систем. Среди них - адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе движения, система автоматического экстренного торможения и даже ассистент, помогающий парковаться в автономном режиме. Пассивную безопасность обеспечивают шесть подушек и силовой каркас кузова, выполненный из высокопрочных сортов стали.

Как сообщает «Российская Газета», силовая установка позволит «Атому» проезжать на одной зарядке до 500 километров. Восполнить заряд батареи с 20 до 80 процентов можно будет всего за полчаса на быстрой зарядной станции. Динамика вполне достаточная для города: разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд. А благодаря небольшому радиусу разворота в 4,9 метра, маневрировать в плотном потоке и на парковках будет очень легко.

Покупателям предложат пять вариантов окраски кузова и два цвета салона - темный или светлый, отделанный экокожей. Гарантийные условия тоже выглядят привлекательно: 5 лет или 150 тысяч километров пробега для частных лиц и 3 года или 100 тысяч километров для такси и корпоративных клиентов. Производство новинки планируют наладить на мощностях автозавода «Москвич», однако точная дата старта продаж и цены пока не объявлены.