Штурвал вместо руля и 500 км на одной зарядке: чем удивит наш новый электромобиль

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 16:36

Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии

Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии

Штурвал вместо руля и 500 км на одной зарядке: чем удивит наш новый электромобиль

Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии

Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.

Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.

Проект российского электромобиля «Атом» переходит из стадии концепта в реальность. Стартап «Кама», который занимается разработкой, наконец-то поделился подробными техническими характеристиками будущей серийной машины. Судя по всему, новинка будет нацелена на самый широкий круг потребителей, предлагая множество вариантов компоновки салона.

Так, для частных владельцев и сервисов каршеринга предложат стандартную четырехместную версию. А вот для такси и корпоративных автопарков подготовили специальные модификации, где на заднем ряду будет больше пространства для комфорта пассажиров. Предусмотрели и коммерческий вариант для служб доставки: в нем можно будет установить съемную перегородку, отделяющую грузовой отсек, а салон будет одно- или двухместным.

Интерьер «Атома» обещает быть футуристичным. Вместо привычного руля здесь установлен штурвал со встроенным небольшим экраном, а всю основную информацию водитель будет получать с проекционного дисплея на лобовом стекле. Управлять многими функциями, включая климат-контроль и мультимедийную систему, можно будет с помощью голосового ассистента. Это позволит не отвлекаться от дороги.

Особое внимание уделили безопасности. Электромобиль оснастят комплексом помощи водителю ADAS 2.0+, который включает в себя 17 различных систем. Среди них - адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе движения, система автоматического экстренного торможения и даже ассистент, помогающий парковаться в автономном режиме. Пассивную безопасность обеспечивают шесть подушек и силовой каркас кузова, выполненный из высокопрочных сортов стали.

Как сообщает «Российская Газета», силовая установка позволит «Атому» проезжать на одной зарядке до 500 километров. Восполнить заряд батареи с 20 до 80 процентов можно будет всего за полчаса на быстрой зарядной станции. Динамика вполне достаточная для города: разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд. А благодаря небольшому радиусу разворота в 4,9 метра, маневрировать в плотном потоке и на парковках будет очень легко.

Покупателям предложат пять вариантов окраски кузова и два цвета салона - темный или светлый, отделанный экокожей. Гарантийные условия тоже выглядят привлекательно: 5 лет или 150 тысяч километров пробега для частных лиц и 3 года или 100 тысяч километров для такси и корпоративных клиентов. Производство новинки планируют наладить на мощностях автозавода «Москвич», однако точная дата старта продаж и цены пока не объявлены.

Упомянутые марки: Atom
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Атом

Похожие материалы Атом

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Московская область Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться