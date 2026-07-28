Почему реальный пробег «Атома» оказался выше заявленного и что думают эксперты

28 июля 2026, 17:41
Российский электрокар «Атом» удивил запасом хода на тестах по трассе Москва-Тула
Российский электрокар «Атом» удивил запасом хода на тестах по трассе Москва-Тула
Неожиданный результат испытаний: ситикар «Атом» проехал почти 600 км без подзарядки, хотя производитель обещал только 500 км. Как это стало возможным, какие условия теста повлияли на итог и что это значит для будущих владельцев - объяснил специалист. Модель уже включили в список для такси, но серийных машин пока нет.
Для российских автомобилистов новость о том, что ситикар «Атом» преодолел почти 600 км на одной зарядке, может стать настоящим поводом пересмотреть отношение к отечественным электромобилям. В условиях, когда дальность хода остается одним из главных критериев выбора электрокара, такой результат способен изменить ожидания рынка и задать новую планку для конкурентов.
Как сообщает пресс-служба АО «Кама», разработчик «Атома», испытания проходили по маршруту Москва-Тула-Москва. Команда стартовала из инженерного центра в столице, поставив перед собой задачу доехать до Тулы и вернуться обратно без подзарядки. Для максимальной экономии энергии специалисты отключили все вспомогательные системы, включая ассистентов водителя, и выбрали плавный стиль езды без резких ускорений и торможений. Средняя скорость составила около 60 км/ч. В результате электрокар прошел 597 км, что почти на 100 км превышает заявленный производителем запас хода в 500 км.
Этот результат особенно интересен на фоне того, что ранее «Атом» уже проходил испытания в экстремальных условиях: в астраханских степях при температуре +42°C и в Сургуте при морозе -42°C. Несмотря на то, что модель пока не выпускается серийно, она уже включена в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, согласно списку Минпромторга. Предзаказы на «Атом» стартовали еще в апреле 2026 года, однако до реальных продаж дело пока не дошло. Впервые концепт был представлен в 2023 году, и тогда стало известно, что над его внешностью трудились как российские, так и итальянские дизайнеры.
Технические характеристики модели выглядят весьма конкурентоспособно: один электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.), батарея емкостью 77 кВт·ч и возможность быстрой зарядки. По информации Autonews, планируется, что «Атом» будет доступен по подписке на три года с ограничением пробега 2,5 тыс. км в месяц. Такой подход может заинтересовать тех, кто не готов сразу вкладываться в покупку электрокара, но хочет опробовать новый формат владения автомобилем.
Интересно, что повышенное внимание к «Атому» связано не только с техническими характеристиками, но и с тем, как модель позиционируется на рынке. В прошлом году сразу три экземпляра ситикара были представлены на VK Fest в Санкт-Петербурге, что вызвало оживленное обсуждение среди экспертов и автолюбителей. Подробнее о том, почему «Атом» способен изменить представления о городских электромобилях, можно узнать в материале о премьере модели на VK Fest.
Если рассматривать ситуацию в целом, то успешный тест-драйв на дальность хода может стать важным аргументом для потенциальных покупателей и операторов такси. В условиях, когда инфраструктура зарядных станций в России только развивается, запас хода становится критически важным параметром. Кроме того, опыт эксплуатации в разных климатических условиях позволяет предположить, что «Атом» сможет конкурировать не только с зарубежными, но и с китайскими аналогами, которые активно выходят на российский рынок. Важно отметить, что серийное производство модели пока не началось, а значит, у разработчиков есть время учесть результаты тестов и доработать конструкцию с учетом реальных условий эксплуатации.
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