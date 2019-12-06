6 декабря 2019, 13:57
Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок
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Электрокар Zetta разработала одноименная тольяттинская компания. Его серийное производство стартует в первом квартале 2020 года. Сейчас автомобиль проходит сертификационные испытания, которые должны доказать его безопасность.
Фото: elektrowoz.pl
Фото: elektrowoz.pl
Фото: elektrowoz.pl
Фото: elektrowoz.pl
Фото: elektrowoz.pl
Фото: elektrowoz.pl
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Об электрокаре Zetta мы впервые рассказали в мае 2019 года, но работы над проектом начались тремя годами ранее. В 2019-м компания приступила к возведению производственных цехов и оборудованию конвейерной линии. Первоначально гендиректор ООО «Зетта» Денис Щуровский планировал запустить серийное производство уже в нынешнем году. До конца декабря компания хотела выпустить как минимум 10 автомобилей. План на 2020 год – 2 000 электрокаров. В случае успеха, в Тольятти могут собирать до 15 000 автомобилей в год. Сейчас стало известно, что срок начала производства немного сдвинули – на первый квартал 2020 года.
Первый российский электрокар (если не считать Lada Ellada) представляет собой трехдверный хэтчбек с габаритами: 3 030 мм х 1 600 мм х 1 760 мм. Салон имеет 4-местную компоновку. Объем багажника равен 180 литров. В состав силовой установки войдет блок литий-ионных батарей типа LiFePO4 или Li-NiCoM, емкостью от 10 до 32 кВт-ч в зависимости от комплектации. Запас хода составит от 200 до 560 километров. Гарантийный срок: 2 года или 150 000 километров пробега. В роли силового агрегата выступят асинхронные мотор-колеса общей мощностью 98 л.с. В список оснащения входит ABS и ESP, кондиционер, система бесключевого доступа. Базовая версия с передним приводом будет стоить порядка 450 000 рублей. Продавать электрокары будут не только в России, но и за рубежом.
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06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
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