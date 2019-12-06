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6 декабря 2019, 13:57

Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок

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Электрокар Zetta разработала одноименная тольяттинская компания. Его серийное производство стартует в первом квартале 2020 года. Сейчас автомобиль проходит сертификационные испытания, которые должны доказать его безопасность.
Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок

 

Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок

Фото: elektrowoz.pl

Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок

Фото: elektrowoz.pl

Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок

Фото: elektrowoz.pl

Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок

Фото: elektrowoz.pl

Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок

Фото: elektrowoz.pl

Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок

Фото: elektrowoz.pl

Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок
Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок
Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок
Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок
Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок
Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок
Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок
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Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, отечественный электромобиль Zetta готовится выйти на российский рынок. В настоящее время новинка завершает процедуру сертификации. По ее итогам электрокар получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающее право на продажи в России.

Об электрокаре Zetta мы впервые рассказали в мае 2019 года, но работы над проектом начались тремя годами ранее. В 2019-м компания приступила к возведению производственных цехов и оборудованию конвейерной линии. Первоначально гендиректор ООО «Зетта» Денис Щуровский планировал запустить серийное производство уже в нынешнем году. До конца декабря компания хотела выпустить как минимум 10 автомобилей. План на 2020 год – 2 000 электрокаров. В случае успеха, в Тольятти могут собирать до 15 000 автомобилей в год. Сейчас стало известно, что срок начала производства немного сдвинули – на первый квартал 2020 года.

Первый российский электрокар (если не считать Lada Ellada) представляет собой трехдверный хэтчбек с габаритами: 3 030 мм х 1 600 мм х 1 760 мм. Салон имеет 4-местную компоновку. Объем багажника равен 180 литров. В состав силовой установки войдет блок литий-ионных батарей типа LiFePO4 или Li-NiCoM, емкостью от 10 до 32 кВт-ч в зависимости от комплектации. Запас хода составит от 200 до 560 километров. Гарантийный срок: 2 года или 150 000 километров пробега. В роли силового агрегата выступят асинхронные мотор-колеса общей мощностью 98 л.с. В список оснащения входит ABS и ESP, кондиционер, система бесключевого доступа. Базовая версия с передним приводом будет стоить порядка 450 000 рублей. Продавать электрокары будут не только в России, но и за рубежом.

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Российский электрокар Zetta готовится выйти на рынок
{{material_127136}}Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, отечественный электромобиль Zetta готовится выйти на российский рынок. В настоящее время новинка завершает процедуру сертификации. По ее итогам электрокар получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающее право на продажи в России.Об электрокаре Zetta мы впервые рассказали в мае 2019 года, но работы над проектом начались тремя годами ранее. В 2019-м компания приступила к возведению производственных цехов и оборудованию конвейерной линии. Первоначально гендиректор ООО «Зетта» Денис Щуровский планировал запустить серийное производство уже в нынешнем году. До конца декабря компания хотела выпустить как минимум 10 автомобилей. План на 2020 год – 2 000 электрокаров. В случае успеха, в Тольятти могут собирать до 15 000 автомобилей в год. Сейчас стало известно, что срок начала производства немного сдвинули – на первый квартал 2020 года.Первый российский электрокар (если не считать Lada Ellada) представляет собой трехдверный хэтчбек с габаритами: 3 030 мм х 1 600 мм х 1 760 мм. Салон имеет 4-местную компоновку. Объем багажника равен 180 литров. В состав силовой установки войдет блок литий-ионных батарей типа LiFePO4 или Li-NiCoM, емкостью от 10 до 32 кВт-ч в зависимости от комплектации. Запас хода составит от 200 до 560 километров. Гарантийный срок: 2 года или 150 000 километров пробега. В роли силового агрегата выступят асинхронные мотор-колеса общей мощностью 98 л.с. В список оснащения входит ABS и ESP, кондиционер, система бесключевого доступа. Базовая версия с передним приводом будет стоить порядка 450 000 рублей. Продавать электрокары будут не только в России, но и за рубежом.
2019-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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