Дверь как у Range Rover, цена ниже двух миллионов — что еще скрывает новинка?

16 января 2026, 17:42
Российский электрокроссовер Evolute i-Joy: чем удивляет самый доступный электромобиль
Evolute i-Joy ворвался на рынок с необычным дизайном и функциями. Электрокроссовер удивляет не только ценой. Внутри - простор, снаружи - стиль. Некоторые решения вызывают вопросы. Что ждет покупателей - рассказываем.
Российский электробренд Evolute представил новое поколение кроссовера i-Joy, производство которого налажено в Липецкой области. Модель сочетает в себе современный дизайн, разработанный европейскими специалистами, и доступную цену от 1,79 млн рублей с учетом госсубсидии. Это делает новинку одним из немногих свежих предложений на рынке электромобилей дешевле двух миллионов рублей.
Внешность i-Joy, выполненная в концепции «Magic Cube», выглядит солидно и современно, скрывая бюджетную сущность модели. Несмотря на внедорожный стиль, автомобиль оснащен только передним приводом. Его главные козыри — просторный салон и колесная база 2715 мм, что обеспечивает комфорт как для семьи, так и для работы в такси.
Одним из самых неоднозначных решений стала двухстворчатая багажная дверь с откидным бортом, выдерживающим до 150 кг. Интерьер предлагает практичную организацию пространства с множеством отсеков для мелочей, качественной отделкой и возможностью трансформации в спальные места.
Даже в базовой комплектации i-Joy оснащен большим экраном, электроприводами сидений, круговым обзором и зимним пакетом. Электромотор мощностью 163 л.с. обеспечивает запас хода до 386 км (WLTP). Батарея LFP-типа поддерживает быструю зарядку: с 20% до 80% за 18 минут.
Evolute i-Joy — это попытка создать доступный и хорошо оснащенный электромобиль для города. Несмотря на спорные решения вроде отсутствующего дворника на пятой двери, на сегодняшний день у модели практически нет прямых конкурентов в своей ценовой категории.
