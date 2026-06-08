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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 19:26

Российский электрокроссовер UMO 5: простор, зимний пакет и цена от 2,5 млн рублей

Российский электрокроссовер UMO 5: простор, зимний пакет и цена от 2,5 млн рублей

«Умка» выходит на охоту: новый российский кроссовер с огромным салоном, полным оснащением и нулевым расходом

Российский электрокроссовер UMO 5: простор, зимний пакет и цена от 2,5 млн рублей

На рынке появился электрокроссовер UMO 5 с просторным салоном, современной электроникой и адаптацией к российским зимам. Модель уже используется в такси и каршеринге, а цена с учетом субсидии стартует от 2,5 млн рублей.

На рынке появился электрокроссовер UMO 5 с просторным салоном, современной электроникой и адаптацией к российским зимам. Модель уже используется в такси и каршеринге, а цена с учетом субсидии стартует от 2,5 млн рублей.

Появление UMO 5 на российском рынке вызвало немалый интерес: электрокроссовер отечественной сборки сразу стал заметен в такси и каршеринге Москвы. Модель, которую уже прозвали «Умкой», выделяется не только дружелюбным обликом, но и просторным салоном, что редкость для сегмента. Вместо бензинового двигателя здесь установлен электромотор, а сам автомобиль формально относится к кроссоверам, хотя по компоновке напоминает компактвэн.

Бренд UMO стартовал в 2026 году, производство ведет компания «ЭМ Рус» на мощностях завода «Москвич». В проекте активно участвует Яндекс, благодаря чему мультимедийная система интегрирована с привычными сервисами — Навигатор, Музыка, Видео и голосовой помощник Алиса. Такой уровень цифровизации редко встречается даже у более дорогих моделей.

Внешне UMO 5 напоминает китайский Aion Y Plus, который и лег в основу российской версии. Однако для местного рынка автомобиль серьезно доработали: изменили электронику, усилили зимний пакет, добавили подогревы сидений, руля, лобового стекла и форсунок. Светодиодные фары с оригинальным рисунком, закрытая панель вместо решетки радиатора, рейлинги и панорамная крыша — всё это подчеркивает современный облик.

Габариты UMO 5: длина 4535 мм, ширина 1870 мм, высота 1650 мм, колесная база 2750 мм. Благодаря этому салон получился очень просторным: двери открываются широко, задние — почти на 90 градусов, а второй ряд по запасу места может соперничать с бизнес-классом. Ровный пол облегчает перемещение внутри, что особенно важно для такси. На втором ряду есть подогрев, подлокотник и дефлекторы вентиляции, хотя отдельной климатической зоны нет.

Передняя панель выполнена в стиле современных электромобилей: почти все функции вынесены на центральный 14,6-дюймовый дисплей, а кнопок минимум. Управление климатом всегда доступно в нижней части экрана. Мультимедийная система работает быстро, приборная панель цифровая и информативная. В центральной консоли — беспроводная зарядка и подстаканники.

Глубокая интеграция сервисов Яндекса — одна из ключевых особенностей UMO 5. Голосовой помощник Алиса позволяет не только искать маршруты или музыку, но и управлять функциями автомобиля: открывать багажник, регулировать температуру, закрывать окна и даже управлять люком. Некоторые команды работают без интернета, что особенно актуально для российских условий.

Зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок, а также дополнительную систему обогрева, которая помогает экономить заряд батареи и быстрее прогревать салон. Это важное преимущество для эксплуатации зимой, когда многие электромобили теряют в запасе хода.

Багажник вмещает 405 литров, а при сложенном втором ряде — до 1200 литров, длина грузового пространства достигает 2,2 метра. Это делает UMO 5 удобным не только для города, но и для поездок за город или перевозки крупногабаритных вещей.

Технически UMO 5 оснащен электромотором мощностью 204 л.с., привод передний. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды, максимальная скорость — 160 км/ч. Несколько режимов движения, включая экономичный, комфортный, спортивный и i-Pedal с активной рекуперацией, позволяют адаптировать поведение машины под разные задачи. Подвеска — МакФерсон спереди и балка сзади — обеспечивает комфорт на неровностях, а шумоизоляция находится на хорошем уровне.

Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 63,2 кВт·ч обеспечивает запас хода 420–430 км летом и чуть меньше зимой. Быстрая зарядка с 20 до 80% занимает около 30 минут, максимальная мощность — 90 кВт. В перспективе планируется локализация производства аккумуляторов совместно с «Рэнера» (Росатом).

Пока UMO 5 ориентирован на корпоративных клиентов: основные поставки идут в таксопарки и каршеринг, поэтому модель все чаще встречается на улицах столицы. По данным на конец мая 2026 года, в России зарегистрировано уже более 240 экземпляров. Для сравнения, интерес к новым кроссоверам в этом ценовом сегменте стабильно высок — как показал анализ рынка по самым выгодным китайским моделям до 3 млн рублей, российские покупатели все чаще выбирают практичные и технологичные решения.

Упомянутые марки: Москвич
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