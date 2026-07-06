UMO 5: кроссовер, минивэн или что-то третье? Разбираем самую необычную новинку на российских дорогах

6 июля 2026, 11:26
Российский электрокроссвен UMO 5: первые впечатления и неожиданные детали
Российский электрокроссвен UMO 5: первые впечатления и неожиданные детали
Появление UMO 5 с интеграцией Алисы и адаптацией под российские условия вызвало немало вопросов у водителей. Модель уже замечена на дорогах, а ее необычный дизайн и функционал обсуждают в соцсетях. Что скрывается за новым кроссвеном, какие плюсы и минусы отмечают специалисты, и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся подробно.
Появление UMO 5 на российских дорогах - событие, которое не осталось незамеченным среди автолюбителей. В условиях, когда рынок электромобилей только начинает набирать обороты, запуск новой модели с интеграцией голосового помощника Алиса и адаптацией под местные реалии может стать поворотным моментом для всей отрасли. Для многих водителей это не просто очередная новинка, а реальный шанс оценить, насколько современные технологии способны упростить повседневную эксплуатацию автомобиля.
UMO 5 сразу выделяется на фоне привычных машин. Его внешний вид вызывает вопросы даже у опытных автомобилистов: отсутствие радиаторной решетки, два лючка для зарядки на передних крыльях и необычные пропорции кузова. С одной стороны - кроссовер, с другой - минивэн, а по сути - кроссвен, который сочетает в себе черты обоих классов. Как отмечают прохожие и водители, встретившие UMO 5 на улицах, модель моментально привлекает внимание и провоцирует обсуждения. Вопросы о том, где купить такую машину и насколько она практична для такси или семейных поездок, звучат регулярно.
В основе UMO 5 лежит китайский GAC Aion Y Plus, который был доработан для российского рынка специалистами EVM и собирается на заводе «Москвич». За технологическую начинку и дистрибуцию отвечает компания «Яндекс Электро». Итоговый продукт - не просто электромобиль, а часть экосистемы, где сервисы и техника работают в едином ритме. Такой подход позволяет интегрировать привычные цифровые решения, включая голосовое управление через Алису, что заметно упрощает взаимодействие с автомобилем.
Дизайн UMO 5 - отдельная тема для обсуждения. Эклектичные формы, широкие колесные арки с относительно небольшими колесами, высокая корма и лаконичный передний бампер без решетки создают образ, который сложно спутать с чем-то еще. Светодиодные фары с характерной графикой и тонкая световая лента задних фонарей подчеркивают современность модели. Дверные ручки выполнены в классическом стиле, что добавляет практичности.
Салон UMO 5 ориентирован на функциональность и простоту. Здесь нет излишнего глянца или броских элементов, а материалы подобраны с расчетом на повседневную эксплуатацию. Центральная консоль выполнена в «парящем» стиле, а приборная панель с диагональю 10,25 дюйма информативна и не перегружена деталями. В отличие от некоторых китайских аналогов, в UMO 5 есть полноценный перчаточный ящик, а блок управления стеклами расположен на двери. Автодоводчики стекол входят в базовую комплектацию.
Главная особенность UMO 5 - управление через Алису. Большинство функций, включая климат-контроль, навигацию, открытие окон и подогрев сидений, доступны голосом. Это не только удобно, но и позволяет минимизировать отвлечение от дороги. Камеры кругового обзора, передние и задние датчики парковки, а также HD-камера заднего вида с динамическими линиями обеспечивают высокий уровень безопасности при маневрировании. Настройки движения включают режимы Eco, Normal, Sport и i-Pedal, а рекуперация торможения регулируется в двух вариантах.
Передние сиденья оснащены обогревом и вентиляцией, а для задних пассажиров предусмотрен подогрев с возможностью автоматической работы. Регулировка боковых зеркал осуществляется через экран, но благодаря понятным подсказкам этот процесс не вызывает затруднений. Управлять стеклами можно как через дисплей, так и голосом, причем система точно определяет, кто подает команду - водитель или пассажир.
Динамика UMO 5 сбалансирована: электромотор мощностью 204 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды. В режиме Sport рекуперация практически отключается, что позволяет двигаться по инерции. Встроенный интернет и доступ к сервисам Яндекс Музыка и Яндекс Карты делают поездки комфортнее. Климатическая система однозонная, но управление интуитивно понятно.
Интересно, что в последние годы российский рынок все чаще сталкивается с необычными решениями в сегменте новых автомобилей. Например, эксперты уже обсуждали, как современные тренды и технологии влияют на индивидуальность машин. На этом фоне появление UMO 5 с его эклектичным дизайном и интеграцией цифровых сервисов выглядит как попытка вернуть уникальность и удобство в повседневную эксплуатацию.
В заключение стоит отметить несколько важных фактов: UMO 5 - это первый российский электрокроссвен, собранный на базе популярной китайской модели, но адаптированный под местные условия. Интеграция Алисы и сервисов Яндекса позволяет говорить о новом уровне взаимодействия с автомобилем. Модель уже доступна для заказа, а ее появление может стать стимулом для развития инфраструктуры электромобилей в России. По информации Autonews, интерес к UMO 5 среди таксопарков и частных водителей растет, что может повлиять на дальнейшее распространение подобных решений на рынке.
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