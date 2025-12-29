Взлет электромобилей в России — что ждет водителей и инфраструктуру

Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта

В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.

Еще недавно электромобили в России были редкостью, а их владельцы — настоящими энтузиастами. Сегодня ситуация изменилась: продажи электрических машин растут, а на рынке появляется все больше моделей. В 2025 году стартовало производство первого отечественного электромобиля — Атома. Это событие стало знаковым для всей отрасли.

В декабре в Калининграде открылся первый в стране завод по выпуску литий-ионных аккумуляторов. Гигафабрика способна ежегодно производить до 50 тысяч батарей, что позволит обеспечить растущий спрос на электротранспорт. Такие шаги говорят о серьезных намерениях России занять свою нишу на рынке электромобилей.

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы количество электромобилей и гибридов в стране превысит сто тысяч. Это требует развития инфраструктуры для зарядки. На начало 2025 года в России насчитывается более восьми тысяч общественных зарядных станций, из которых почти половина — быстрые. На одну станцию приходится четырнадцать электромобилей, что пока уступает показателям европейских стран, но потенциал для роста очевиден.

Мировой опыт показывает: массовое распространение электротранспорта невозможно без развитой сети зарядных станций. В Норвегии, например, электромобили занимают 80% рынка новых авто, а инфраструктура там давно стала привычной частью городской среды. В Москве уже работает свыше восьмисот публичных зарядных точек, и именно столица лидирует по числу зарегистрированных электромобилей.

Важную роль в развитии инфраструктуры играет оператор «Росатом Сеть зарядных станций». В Москве его сеть насчитывает более ста пятнадцати точек, которыми пользуются тысячи водителей. Станции востребованы: средняя загрузка достигает 10%, а на популярных локациях — до 30%. Переход на платную модель не снизил интереса: после короткого периода адаптации пользователи вернулись к прежней активности. Для оснащения станций выбран отечественный производитель «Парус Электро».

Первый этап создания инфраструктуры завершен. Теперь внимание уделяется качественному развитию: расширению парка электромобилей в регионах, строительству мощных зарядных комплексов и внедрению мер поддержки для инвесторов. Электротранспорт становится частью экосистемы «умной» мобильности и чистой энергетики. Для эффективного развития необходима единая система регулирования, совместимость оборудования и координация между бизнесом, энергетиками и государством. Большинство владельцев электромобилей уже не представляют себе жизнь без приложения АтомЭнерго.

«Росатом Сеть зарядных станций» продолжает активно расширять сеть ЭЗС. В стратегии компании — комплексный подход: использование отечественного оборудования, собственная IT-платформа для управления зарядками, круглосуточная поддержка клиентов. Вся энергия на станциях — низкоуглеродная, что подтверждается сертификатами «Чистая энергия Росатома». С начала 2025 года через сеть прошло почти шесть миллионов киловатт-часов такой электроэнергии.

Следующий шаг — создание экосистемы зарядных станций в местах, где автомобили проводят много времени: у жилых домов, офисов, торговых центров. Доступность и узнаваемость сети становятся ключевыми факторами для роста доверия к электротранспорту и увеличения спроса.

Как выяснил журнал За рулем, развитие инфраструктуры ведется в рамках направления «Электромобильность», координируемого управляющей компанией топливного дивизиона. На сегодняшний день «Росатом» развернул более двухсот шестидесяти станций в шестнадцати регионах, что составляет почти десятую часть всех быстрых ЭЗС в стране. С начала года на этих станциях проведено свыше ста девяноста тысяч зарядных сессий.

В компании считают, что важно не просто следовать мировым тенденциям, а формировать собственную реальность. Создается не просто сеть зарядок, а интеллектуальная экосистема, делающая электромобиль привычным и удобным для каждого. Зарядка должна быть такой же простой и предсказуемой, как заправка бензином. Использование отечественных технологий и «зеленой» энергии позволяет не только развивать транспорт, но и укреплять энергетическую независимость страны. Электромобильность в России вступает в новую эру, где прагматизм и технологичность становятся основой для будущего роста.