Взлет электромобилей в России — что ждет водителей и инфраструктуру

29 декабря 2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.
Еще недавно электромобили в России были редкостью, а их владельцы — настоящими энтузиастами. Сегодня ситуация изменилась: продажи электрических машин растут, а на рынке появляется все больше моделей. В 2025 году стартовало производство первого отечественного электромобиля — Атома. Это событие стало знаковым для всей отрасли.
В декабре в Калининграде открылся первый в стране завод по выпуску литий-ионных аккумуляторов. Гигафабрика способна ежегодно производить до 50 тысяч батарей, что позволит обеспечить растущий спрос на электротранспорт. Такие шаги говорят о серьезных намерениях России занять свою нишу на рынке электромобилей.
По прогнозам экспертов, в ближайшие годы количество электромобилей и гибридов в стране превысит сто тысяч. Это требует развития инфраструктуры для зарядки. На начало 2025 года в России насчитывается более восьми тысяч общественных зарядных станций, из которых почти половина — быстрые. На одну станцию приходится четырнадцать электромобилей, что пока уступает показателям европейских стран, но потенциал для роста очевиден.
Мировой опыт показывает: массовое распространение электротранспорта невозможно без развитой сети зарядных станций. В Норвегии, например, электромобили занимают 80% рынка новых авто, а инфраструктура там давно стала привычной частью городской среды. В Москве уже работает свыше восьмисот публичных зарядных точек, и именно столица лидирует по числу зарегистрированных электромобилей.
Важную роль в развитии инфраструктуры играет оператор «Росатом Сеть зарядных станций». В Москве его сеть насчитывает более ста пятнадцати точек, которыми пользуются тысячи водителей. Станции востребованы: средняя загрузка достигает 10%, а на популярных локациях — до 30%. Переход на платную модель не снизил интереса: после короткого периода адаптации пользователи вернулись к прежней активности. Для оснащения станций выбран отечественный производитель «Парус Электро».
Первый этап создания инфраструктуры завершен. Теперь внимание уделяется качественному развитию: расширению парка электромобилей в регионах, строительству мощных зарядных комплексов и внедрению мер поддержки для инвесторов. Электротранспорт становится частью экосистемы «умной» мобильности и чистой энергетики. Для эффективного развития необходима единая система регулирования, совместимость оборудования и координация между бизнесом, энергетиками и государством. Большинство владельцев электромобилей уже не представляют себе жизнь без приложения АтомЭнерго.
«Росатом Сеть зарядных станций» продолжает активно расширять сеть ЭЗС. В стратегии компании — комплексный подход: использование отечественного оборудования, собственная IT-платформа для управления зарядками, круглосуточная поддержка клиентов. Вся энергия на станциях — низкоуглеродная, что подтверждается сертификатами «Чистая энергия Росатома». С начала 2025 года через сеть прошло почти шесть миллионов киловатт-часов такой электроэнергии.
Следующий шаг — создание экосистемы зарядных станций в местах, где автомобили проводят много времени: у жилых домов, офисов, торговых центров. Доступность и узнаваемость сети становятся ключевыми факторами для роста доверия к электротранспорту и увеличения спроса.
Как выяснил журнал За рулем, развитие инфраструктуры ведется в рамках направления «Электромобильность», координируемого управляющей компанией топливного дивизиона. На сегодняшний день «Росатом» развернул более двухсот шестидесяти станций в шестнадцати регионах, что составляет почти десятую часть всех быстрых ЭЗС в стране. С начала года на этих станциях проведено свыше ста девяноста тысяч зарядных сессий.
В компании считают, что важно не просто следовать мировым тенденциям, а формировать собственную реальность. Создается не просто сеть зарядок, а интеллектуальная экосистема, делающая электромобиль привычным и удобным для каждого. Зарядка должна быть такой же простой и предсказуемой, как заправка бензином. Использование отечественных технологий и «зеленой» энергии позволяет не только развивать транспорт, но и укреплять энергетическую независимость страны. Электромобильность в России вступает в новую эру, где прагматизм и технологичность становятся основой для будущего роста.
Похожие материалы Атом
-
29.12.2025, 12:42
CGI-визуализация Alfa Romeo Ferox превращает Stelvio в дерзкий внедорожник будущего
Alfa Romeo Stelvio уходит с рынка, но виртуальный Ferox удивляет новым взглядом на премиальный кроссовер. Дизайнеры кардинально изменили экстерьер, добавив внедорожные элементы. Неожиданные решения в деталях и смелый стиль интригуют поклонников марки. Каким мог бы быть Stelvio, если бы его создали для приключений?Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее
Похожие материалы Атом
-
29.12.2025, 12:42
CGI-визуализация Alfa Romeo Ferox превращает Stelvio в дерзкий внедорожник будущего
Alfa Romeo Stelvio уходит с рынка, но виртуальный Ferox удивляет новым взглядом на премиальный кроссовер. Дизайнеры кардинально изменили экстерьер, добавив внедорожные элементы. Неожиданные решения в деталях и смелый стиль интригуют поклонников марки. Каким мог бы быть Stelvio, если бы его создали для приключений?Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее