Взлет электромобилей в России — что ждет водителей и инфраструктуру

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 11:33

Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта

Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта

Взлет электромобилей в России — что ждет водителей и инфраструктуру

Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта

В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.

В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.

Еще недавно электромобили в России были редкостью, а их владельцы — настоящими энтузиастами. Сегодня ситуация изменилась: продажи электрических машин растут, а на рынке появляется все больше моделей. В 2025 году стартовало производство первого отечественного электромобиля — Атома. Это событие стало знаковым для всей отрасли.

В декабре в Калининграде открылся первый в стране завод по выпуску литий-ионных аккумуляторов. Гигафабрика способна ежегодно производить до 50 тысяч батарей, что позволит обеспечить растущий спрос на электротранспорт. Такие шаги говорят о серьезных намерениях России занять свою нишу на рынке электромобилей.

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы количество электромобилей и гибридов в стране превысит сто тысяч. Это требует развития инфраструктуры для зарядки. На начало 2025 года в России насчитывается более восьми тысяч общественных зарядных станций, из которых почти половина — быстрые. На одну станцию приходится четырнадцать электромобилей, что пока уступает показателям европейских стран, но потенциал для роста очевиден.

Мировой опыт показывает: массовое распространение электротранспорта невозможно без развитой сети зарядных станций. В Норвегии, например, электромобили занимают 80% рынка новых авто, а инфраструктура там давно стала привычной частью городской среды. В Москве уже работает свыше восьмисот публичных зарядных точек, и именно столица лидирует по числу зарегистрированных электромобилей.

Важную роль в развитии инфраструктуры играет оператор «Росатом Сеть зарядных станций». В Москве его сеть насчитывает более ста пятнадцати точек, которыми пользуются тысячи водителей. Станции востребованы: средняя загрузка достигает 10%, а на популярных локациях — до 30%. Переход на платную модель не снизил интереса: после короткого периода адаптации пользователи вернулись к прежней активности. Для оснащения станций выбран отечественный производитель «Парус Электро».

Первый этап создания инфраструктуры завершен. Теперь внимание уделяется качественному развитию: расширению парка электромобилей в регионах, строительству мощных зарядных комплексов и внедрению мер поддержки для инвесторов. Электротранспорт становится частью экосистемы «умной» мобильности и чистой энергетики. Для эффективного развития необходима единая система регулирования, совместимость оборудования и координация между бизнесом, энергетиками и государством. Большинство владельцев электромобилей уже не представляют себе жизнь без приложения АтомЭнерго.

«Росатом Сеть зарядных станций» продолжает активно расширять сеть ЭЗС. В стратегии компании — комплексный подход: использование отечественного оборудования, собственная IT-платформа для управления зарядками, круглосуточная поддержка клиентов. Вся энергия на станциях — низкоуглеродная, что подтверждается сертификатами «Чистая энергия Росатома». С начала 2025 года через сеть прошло почти шесть миллионов киловатт-часов такой электроэнергии.

Следующий шаг — создание экосистемы зарядных станций в местах, где автомобили проводят много времени: у жилых домов, офисов, торговых центров. Доступность и узнаваемость сети становятся ключевыми факторами для роста доверия к электротранспорту и увеличения спроса.

Как выяснил журнал За рулем, развитие инфраструктуры ведется в рамках направления «Электромобильность», координируемого управляющей компанией топливного дивизиона. На сегодняшний день «Росатом» развернул более двухсот шестидесяти станций в шестнадцати регионах, что составляет почти десятую часть всех быстрых ЭЗС в стране. С начала года на этих станциях проведено свыше ста девяноста тысяч зарядных сессий.

В компании считают, что важно не просто следовать мировым тенденциям, а формировать собственную реальность. Создается не просто сеть зарядок, а интеллектуальная экосистема, делающая электромобиль привычным и удобным для каждого. Зарядка должна быть такой же простой и предсказуемой, как заправка бензином. Использование отечественных технологий и «зеленой» энергии позволяет не только развивать транспорт, но и укреплять энергетическую независимость страны. Электромобильность в России вступает в новую эру, где прагматизм и технологичность становятся основой для будущего роста.

Упомянутые марки: Atom
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Атом

Похожие материалы Атом

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Абакан Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться