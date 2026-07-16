Распашные двери и проекционный дисплей: «Атом» выглядит эффектно, но так ли он готов к суровым будням такси?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 июля 2026, 16:59

Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси

Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси

Распашные двери и проекционный дисплей: «Атом» выглядит эффектно, но так ли он готов к суровым будням такси?

Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси

Мало кто знает, что в обновленном списке такси появился электромобиль «Атом». Это решение может изменить подход к перевозкам в городах и повлиять на выбор водителей. Какие преимущества и нюансы скрывает новинка, почему именно сейчас она оказалась в центре внимания - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы инфраструктуры: сервисные центры уже готовы к работе.

Мало кто знает, что в обновленном списке такси появился электромобиль «Атом». Это решение может изменить подход к перевозкам в городах и повлиять на выбор водителей. Какие преимущества и нюансы скрывает новинка, почему именно сейчас она оказалась в центре внимания - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы инфраструктуры: сервисные центры уже готовы к работе.

Включение электромобиля «Атом» в официальный перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, стало заметным событием для российского рынка. Для водителей и компаний это означает появление новой альтернативы среди легковых машин, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным и экономичным решениям. Как сообщает Российская Газета, обновленный список Минпромторга теперь насчитывает 30 моделей, и «Атом» стал одним из немногих отечественных электрокаров, получивших такую возможность.

Ранее в перечень был добавлен кроссовер Jetour X70PLUS, а теперь к ним присоединился и «Атом», что подчеркивает тренд на расширение ассортимента современных автомобилей в такси. Компания «Кама», ответственная за разработку «Атома», завершила подготовку к серийному производству в Москве. Машина прошла все необходимые испытания, включая климатические тесты и обязательные краш-тесты, что позволило ей получить соответствующую сертификацию для выхода на рынок.

Технические характеристики «Атома» выглядят весьма убедительно: электродвигатель мощностью 204 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8 секунд, а батарея емкостью 77 кВт·ч позволяет проехать до 500 километров без подзарядки. Важно, что аккумулятор адаптирован к российским климатическим условиям, а быстрая зарядка восполняет запас хода на 100 километров всего за 8 минут. За полчаса можно получить до 315 километров пробега, что делает эксплуатацию электромобиля в такси практически без ограничений по времени простоя.

С точки зрения габаритов «Атом» - это компактный хэтчбек класса B: длина почти 4 метра, ширина 1780 мм, высота 1615 мм, масса около 1900 кг. Дизайн выделяется отсутствием центральной стойки и распашными дверями, что облегчает посадку и высадку пассажиров. В салоне предусмотрено четыре места, а вся информация для водителя выводится на проекционный дисплей на лобовом стекле и экран на руле, что создает ощущение технологичности и современности.

Инфраструктура для обслуживания электромобилей уже создана: сеть сервисных центров готова принимать новые машины. Это важный момент, поскольку отсутствие развитой поддержки часто становится препятствием для массового внедрения новых моделей. Важно отметить, что появление «Атома» в такси может стать стимулом для других производителей активнее выводить на рынок электрокары, а также ускорить развитие зарядных станций в городах.

В контексте развития отечественного автопрома стоит вспомнить, как недавно российский седан Volga C50 также вызвал интерес экспертов благодаря сочетанию современных технологий и узнаваемого стиля - подробнее об этом можно узнать в материале о реальных плюсах и минусах Volga C50. Подобные примеры показывают, что российский рынок постепенно насыщается новыми моделями, способными конкурировать с зарубежными аналогами.

Для справки: по данным на 2026 год, в России наблюдается устойчивый рост интереса к электромобилям, особенно в сегменте такси. Государственные программы поддержки и развитие инфраструктуры зарядных станций способствуют ускоренному внедрению таких машин. Включение «Атома» в перечень такси может стать важным шагом к снижению эксплуатационных расходов для водителей и повышению экологической безопасности в городах. Это решение также может повлиять на дальнейшее развитие отечественных технологий и стимулировать конкуренцию среди производителей.

Упомянутые марки: Atom
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Атом

Похожие материалы Атом

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курган Владивосток Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться