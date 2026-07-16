Распашные двери и проекционный дисплей: «Атом» выглядит эффектно, но так ли он готов к суровым будням такси?

16 июля 2026, 16:59
Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси
Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси
Мало кто знает, что в обновленном списке такси появился электромобиль «Атом». Это решение может изменить подход к перевозкам в городах и повлиять на выбор водителей. Какие преимущества и нюансы скрывает новинка, почему именно сейчас она оказалась в центре внимания - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы инфраструктуры: сервисные центры уже готовы к работе.
Включение электромобиля «Атом» в официальный перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, стало заметным событием для российского рынка. Для водителей и компаний это означает появление новой альтернативы среди легковых машин, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным и экономичным решениям. Как сообщает Российская Газета, обновленный список Минпромторга теперь насчитывает 30 моделей, и «Атом» стал одним из немногих отечественных электрокаров, получивших такую возможность.
Ранее в перечень был добавлен кроссовер Jetour X70PLUS, а теперь к ним присоединился и «Атом», что подчеркивает тренд на расширение ассортимента современных автомобилей в такси. Компания «Кама», ответственная за разработку «Атома», завершила подготовку к серийному производству в Москве. Машина прошла все необходимые испытания, включая климатические тесты и обязательные краш-тесты, что позволило ей получить соответствующую сертификацию для выхода на рынок.
Технические характеристики «Атома» выглядят весьма убедительно: электродвигатель мощностью 204 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8 секунд, а батарея емкостью 77 кВт·ч позволяет проехать до 500 километров без подзарядки. Важно, что аккумулятор адаптирован к российским климатическим условиям, а быстрая зарядка восполняет запас хода на 100 километров всего за 8 минут. За полчаса можно получить до 315 километров пробега, что делает эксплуатацию электромобиля в такси практически без ограничений по времени простоя.
С точки зрения габаритов «Атом» - это компактный хэтчбек класса B: длина почти 4 метра, ширина 1780 мм, высота 1615 мм, масса около 1900 кг. Дизайн выделяется отсутствием центральной стойки и распашными дверями, что облегчает посадку и высадку пассажиров. В салоне предусмотрено четыре места, а вся информация для водителя выводится на проекционный дисплей на лобовом стекле и экран на руле, что создает ощущение технологичности и современности.
Инфраструктура для обслуживания электромобилей уже создана: сеть сервисных центров готова принимать новые машины. Это важный момент, поскольку отсутствие развитой поддержки часто становится препятствием для массового внедрения новых моделей. Важно отметить, что появление «Атома» в такси может стать стимулом для других производителей активнее выводить на рынок электрокары, а также ускорить развитие зарядных станций в городах.
В контексте развития отечественного автопрома стоит вспомнить, как недавно российский седан Volga C50 также вызвал интерес экспертов благодаря сочетанию современных технологий и узнаваемого стиля - подробнее об этом можно узнать в материале о реальных плюсах и минусах Volga C50. Подобные примеры показывают, что российский рынок постепенно насыщается новыми моделями, способными конкурировать с зарубежными аналогами.
Для справки: по данным на 2026 год, в России наблюдается устойчивый рост интереса к электромобилям, особенно в сегменте такси. Государственные программы поддержки и развитие инфраструктуры зарядных станций способствуют ускоренному внедрению таких машин. Включение «Атома» в перечень такси может стать важным шагом к снижению эксплуатационных расходов для водителей и повышению экологической безопасности в городах. Это решение также может повлиять на дальнейшее развитие отечественных технологий и стимулировать конкуренцию среди производителей.
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