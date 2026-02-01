Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

1 февраля 2026, 07:32

Уникальный способ покупки, автономное вождение и инновации в каждой детали

В 2026 году в России появится новый отечественный автомобиль. Продажи будут проходить только онлайн. Доставлять машины обещают прямо к дому. Покупателей ждут необычные функции и современные технологии.

В апреле 2026 года российский рынок электромобилей пополнится долгожданной новинкой - моделью «Атом». Производитель решил полностью изменить привычный подход к покупке автомобиля: оформить заказ можно будет исключительно через интернет, а доставку осуществят непосредственно к дому покупателя. Такой формат продаж станет первым подобным опытом для отечественного автопрома.

Сервисное обслуживание и тест-драйвы будут доступны в партнерских центрах, расположенных в крупнейших городах страны. Список городов, где появятся такие точки, будет постепенно расширяться. Уже известно, что фирменные сервисы откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах и еще в ряде крупных населенных пунктов.

Первые автомобили из стартовой партии предназначены для клиентов, оформивших предзаказ еще в 2023 году, а также для корпоративных партнеров: каршеринговых сервисов, таксопарков и региональных автопарков, где «Атом» пройдет пилотное тестирование. Для участников закрытой группы предзаказа стоимость электрокара составит 3,9 миллиона рублей. При оформлении покупки в кредит или лизинг действует государственная субсидия, которая уменьшает итоговую цену почти на миллион рублей - до 2,975 миллиона.

Инженеры уделили особое внимание адаптации новинки к российским условиям эксплуатации. Кузов защищен от коррозии на восемь лет или 200 тысяч километров, а лакокрасочное покрытие - на пять лет при том же пробеге. Это особенно важно для эксплуатации в регионах с суровым климатом и агрессивными реагентами на дорогах.

Во время одного из тест-драйвов, когда «Атом» преодолевал маршрут из Москвы в Казань, автомобиль большую часть пути двигался в автономном режиме. Это стало возможным благодаря современной электронной архитектуре, включающей защищенную операционную систему, цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор пользователя. В салоне установлен руль с сенсорным дисплеем, а управление дополнено голосовым помощником и проекцией информации на лобовое стекло с элементами дополненной реальности.

Сборка электромобилей организована на мощностях завода «Москвич» в столице. Первый экземпляр, полностью соответствующий серийной версии, был выпущен еще в конце ноября прошлого года. Таким образом, «Атом» становится не только символом технологического прогресса, но и примером нового подхода к автомобильному бизнесу в России.

