Уникальный способ покупки, автономное вождение и инновации в каждой детали

1 февраля 2026, 07:32
Российский электромобиль «Атом»: старт онлайн-продаж и доставка до двери
Российский электромобиль «Атом»: старт онлайн-продаж и доставка до двери
В 2026 году в России появится новый отечественный автомобиль. Продажи будут проходить только онлайн. Доставлять машины обещают прямо к дому. Покупателей ждут необычные функции и современные технологии.
В апреле 2026 года российский рынок электромобилей пополнится долгожданной новинкой - моделью «Атом». Производитель решил полностью изменить привычный подход к покупке автомобиля: оформить заказ можно будет исключительно через интернет, а доставку осуществят непосредственно к дому покупателя. Такой формат продаж станет первым подобным опытом для отечественного автопрома.
Сервисное обслуживание и тест-драйвы будут доступны в партнерских центрах, расположенных в крупнейших городах страны. Список городов, где появятся такие точки, будет постепенно расширяться. Уже известно, что фирменные сервисы откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах и еще в ряде крупных населенных пунктов.
Первые автомобили из стартовой партии предназначены для клиентов, оформивших предзаказ еще в 2023 году, а также для корпоративных партнеров: каршеринговых сервисов, таксопарков и региональных автопарков, где «Атом» пройдет пилотное тестирование. Для участников закрытой группы предзаказа стоимость электрокара составит 3,9 миллиона рублей. При оформлении покупки в кредит или лизинг действует государственная субсидия, которая уменьшает итоговую цену почти на миллион рублей - до 2,975 миллиона.
Инженеры уделили особое внимание адаптации новинки к российским условиям эксплуатации. Кузов защищен от коррозии на восемь лет или 200 тысяч километров, а лакокрасочное покрытие - на пять лет при том же пробеге. Это особенно важно для эксплуатации в регионах с суровым климатом и агрессивными реагентами на дорогах.
Во время одного из тест-драйвов, когда «Атом» преодолевал маршрут из Москвы в Казань, автомобиль большую часть пути двигался в автономном режиме. Это стало возможным благодаря современной электронной архитектуре, включающей защищенную операционную систему, цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор пользователя. В салоне установлен руль с сенсорным дисплеем, а управление дополнено голосовым помощником и проекцией информации на лобовое стекло с элементами дополненной реальности.
Сборка электромобилей организована на мощностях завода «Москвич» в столице. Первый экземпляр, полностью соответствующий серийной версии, был выпущен еще в конце ноября прошлого года. Таким образом, «Атом» становится не только символом технологического прогресса, но и примером нового подхода к автомобильному бизнесу в России.
Похожие материалы Атом
-
01.02.2026, 08:48
Редкий УАЗ-3151 с экстремальным тюнингом выставлен на продажу в Новосибирске
В Новосибирске появился на продаже уникальный УАЗ-3151, подготовленный для самых сложных условий. Автомобиль получил серьезные доработки, включая усиленную подвеску и внедорожные шины. Почему этот экземпляр вызывает интерес у знатоков и стоит так дорого - разбираемся в материале.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 07:16
Tank 300: рамный внедорожник с премиальными опциями и неожиданными компромиссами
Tank 300 от Great Wall Motor быстро привлек внимание российских автолюбителей благодаря сочетанию проходимости, комфорта и современного дизайна. Модель выделяется на фоне конкурентов, но не лишена спорных решений. Разбираемся, что стоит за популярностью новинки.Читать далее
-
01.02.2026, 07:00
Geely Coolray нового поколения готовится к выходу на российский рынок
В России сертифицирован обновленный Geely Coolray, который может появиться в продаже уже в ближайшее время. Модель отличается свежим дизайном, современным оснащением и мощным двигателем. Эксперты отмечают, что новинка способна изменить расстановку сил в сегменте городских кроссоверов.Читать далее
-
01.02.2026, 06:55
Сравнение Москвич 3 и Haval Jolion: особенности, отличия и нюансы выбора
Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.Читать далее
-
01.02.2026, 06:31
Новый Audi удивил необычной решеткой и смелым дизайном
Audi представил свежий взгляд на спортивные купе. Новый электрокар удивил смелым обликом. Внешность вызвала оживленные споры среди автолюбителей. Дизайн обещает стать новым лицом бренда.Читать далее
-
01.02.2026, 06:26
Changan CS75 Plus установил мировой рекорд: прыжок на 20,9 метра по льду при -30°C
Changan CS75 Plus четвертого поколения совершил прыжок на 20,9 метра по ледяной рампе при экстремальном морозе. Интеллектуальная электроника обеспечила стабильность и управляемость, что позволило установить новый рекорд.Читать далее
-
01.02.2026, 02:07
В Петербурге резко сократилось число автосалонов китайских марок: что происходит на рынке
Вышло исследование: в 2025 году в Петербурге и области закрылось рекордное число автосалонов, торгующих машинами из КНР. Мало кто знает, что за этим стоит не только падение спроса, но и неожиданные перемены среди дилеров. Какие бренды ушли, кто занял их место и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.02.2026, 00:07
В Смольном сменились руководители комитетов по транспорту и молодежной политике
Власти Петербурга провели важные кадровые перестановки. Новые лица заняли ключевые посты. Решения приняты неожиданно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.Читать далее
Похожие материалы Атом
-
01.02.2026, 08:48
Редкий УАЗ-3151 с экстремальным тюнингом выставлен на продажу в Новосибирске
В Новосибирске появился на продаже уникальный УАЗ-3151, подготовленный для самых сложных условий. Автомобиль получил серьезные доработки, включая усиленную подвеску и внедорожные шины. Почему этот экземпляр вызывает интерес у знатоков и стоит так дорого - разбираемся в материале.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 07:16
Tank 300: рамный внедорожник с премиальными опциями и неожиданными компромиссами
Tank 300 от Great Wall Motor быстро привлек внимание российских автолюбителей благодаря сочетанию проходимости, комфорта и современного дизайна. Модель выделяется на фоне конкурентов, но не лишена спорных решений. Разбираемся, что стоит за популярностью новинки.Читать далее
-
01.02.2026, 07:00
Geely Coolray нового поколения готовится к выходу на российский рынок
В России сертифицирован обновленный Geely Coolray, который может появиться в продаже уже в ближайшее время. Модель отличается свежим дизайном, современным оснащением и мощным двигателем. Эксперты отмечают, что новинка способна изменить расстановку сил в сегменте городских кроссоверов.Читать далее
-
01.02.2026, 06:55
Сравнение Москвич 3 и Haval Jolion: особенности, отличия и нюансы выбора
Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.Читать далее
-
01.02.2026, 06:31
Новый Audi удивил необычной решеткой и смелым дизайном
Audi представил свежий взгляд на спортивные купе. Новый электрокар удивил смелым обликом. Внешность вызвала оживленные споры среди автолюбителей. Дизайн обещает стать новым лицом бренда.Читать далее
-
01.02.2026, 06:26
Changan CS75 Plus установил мировой рекорд: прыжок на 20,9 метра по льду при -30°C
Changan CS75 Plus четвертого поколения совершил прыжок на 20,9 метра по ледяной рампе при экстремальном морозе. Интеллектуальная электроника обеспечила стабильность и управляемость, что позволило установить новый рекорд.Читать далее
-
01.02.2026, 02:07
В Петербурге резко сократилось число автосалонов китайских марок: что происходит на рынке
Вышло исследование: в 2025 году в Петербурге и области закрылось рекордное число автосалонов, торгующих машинами из КНР. Мало кто знает, что за этим стоит не только падение спроса, но и неожиданные перемены среди дилеров. Какие бренды ушли, кто занял их место и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.02.2026, 00:07
В Смольном сменились руководители комитетов по транспорту и молодежной политике
Власти Петербурга провели важные кадровые перестановки. Новые лица заняли ключевые посты. Решения приняты неожиданно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.Читать далее