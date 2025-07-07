Российский электромобиль «Атом» вернулся с Северного полюса
В рамках экспедиции автомобиль получил возможность не только пройти климатическое тестирование, но и показать свои ходовые качества в реальных условиях Арктики. На одном из этапов пути «Атом» сошел с борта ледокола и выехал на ледовую поверхность, где инженеры проверили его управляемость и проходимость на рыхлом снегу и скользком покрытии. Эти данные станут важным материалом для дальнейшей доработки и улучшения технических характеристик модели. Экспертам удалось собрать информацию о поведении электромобиля в условиях экстремального холода – данные, которые невозможно точно воспроизвести в климатических камерах.
По словам главного инженера проекта Николая Бобринского, городской электромобиль должен быть готов к любым ситуациям – от жаркого юга до сурового севера. Поэтому сертификационные испытания проводятся по всей территории России, включая самые удаленные и непростые регионы. Такой подход позволяет гарантировать стабильную работу автомобиля в любом уголке страны и повысить доверие к отечественным электромобилям.
Символичным совпадением стало и то, что запуск серийного производства «Атома» состоится именно в год 80-летия отечественной атомной промышленности. Сборка электрокара стартует в четвертом квартале 2025 года. В продажу новинка поступит в начале 2026-го.
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Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
-
07.07.2025, 12:41
НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», проходящей в Екатеринбурге, ФГУП «НАМИ» представило экспериментальные автомобили Aurus Komendant и Lada Vesta, оснащенные российской системой беспилотного управления нового поколения. Разработчики обещают 5-й уровень автономности.Читать далее
-
07.07.2025, 11:41
Путин отправил в отставку Романа Старовойта. Кто возглавит Минтранс?
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Причины отставки официально не разглашаются. Старовойт занимал этот пост чуть более года – с мая 2024 года. Читать далее
-
07.07.2025, 08:23
Названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России
В условиях высокой популярности кроссоверов на российском рынке особое внимание покупателей привлекают модели с полным приводом, особенно если они предлагаются по доступной цене. «Автоновости дня» назвали самые недорогие полноприводные кроссоверы китайского происхождения.Читать далее
-
07.07.2025, 07:59
Грузовики на газе планируют освободить от платы по системе «Платон»
В рамках реализации правительственного проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива в России до 2035 года рассматривается возможность освобождения владельцев грузовых автомобилей, работающих на сжатом природном газе (СПГ), от обязательных платежей по системе «Платон».Читать далее
-
07.07.2025, 07:52
Цены на подержанные машины продолжают падать: европейские модели теряют больше всех
Средние цены на автомобили с пробегом продолжают снижаться, особенно на машины европейских брендов. По данным аналитического агентства «Автостат», стоимость трехлетних машин (выпуск 2022 года) за первое полугодие 2025 года упала в среднем на 8%.Читать далее
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