Российский электромобиль «Атом» вернулся с Северного полюса

Ранее мы писали Сергей Когогин: «Бороться с китайским автопромом невозможно» Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин в интервью РБК заявил, что российский электрокар «Атом» создавался ... Читать далее

Фото: Атом

В течение десяти дней российский электромобиль «Атом» находился на палубе атомного ледокола «50 лет Победы», преодолев около 5 тысяч километров по самым сложным широтам планеты. На протяжении всего путешествия «Атом» демонстрировал стабильную работу высоковольтной системы и емкость аккумулятора даже под воздействием соленых морских бризов и минусовых температур.В рамках экспедиции автомобиль получил возможность не только пройти климатическое тестирование, но и показать свои ходовые качества в реальных условиях Арктики. На одном из этапов пути «Атом» сошел с борта ледокола и выехал на ледовую поверхность, где инженеры проверили его управляемость и проходимость на рыхлом снегу и скользком покрытии. Эти данные станут важным материалом для дальнейшей доработки и улучшения технических характеристик модели. Экспертам удалось собрать информацию о поведении электромобиля в условиях экстремального холода – данные, которые невозможно точно воспроизвести в климатических камерах.

По словам главного инженера проекта Николая Бобринского, городской электромобиль должен быть готов к любым ситуациям – от жаркого юга до сурового севера. Поэтому сертификационные испытания проводятся по всей территории России, включая самые удаленные и непростые регионы. Такой подход позволяет гарантировать стабильную работу автомобиля в любом уголке страны и повысить доверие к отечественным электромобилям.



Символичным совпадением стало и то, что запуск серийного производства «Атома» состоится именно в год 80-летия отечественной атомной промышленности. Сборка электрокара стартует в четвертом квартале 2025 года. В продажу новинка поступит в начале 2026-го.

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