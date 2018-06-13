13 июня 2018, 17:55
Российский Ford Focus получил новые комплектации
Российский офис Ford объявил об изменениях в комплектациях для Ford третьего поколения. На смену одной прежней SYNC Edition пришли две новые – Trend и Special Edition.
Ford Focus
Выпускается с 1998 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Отзывов: 21
Комплектация Trend доступна только для автомобилей с 1,6-литровым двигателем (105 л.с.). Она включает две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему с CD-плейером, электропакет боковых зеркал, передние электростеклоподъемники, систему стабилизации ESP и штампованные 16-дюймовые колесные диски. Хэтчбек Focus в комплектации Trend с «механикой» обойдется минимум в 902 000 рублей, за «робот» попросят на 40 000 рублей больше. Для седанов Focus цена возрастает на 10 000 рублей, а для универсалов – на 20 000 рублей.
Комплектация Special Edition предлагается для «Фокусов» с 125-сильным двигателем 1.6. В перечень оборудования дополнительно входит мультимедийная система SYNC, подогрев передних сидений, электропривод задних стеклоподъемников, противотуманные фары и хромированная решетка радиатора, как у топовой версии. Хэтчбек с механической коробкой передач оценили в 958 000 рублей. Суммы доплат за «робот» и разные типы кузова такие же, как у предыдущей версии Trend.
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Отзывы по теме
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
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