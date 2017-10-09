Российский изобретатель создал электрический мотоцикл
Очередная актуальная задача конструктора - увеличить запас хода на одном заряде аккумуляторов. Байк достигает первой «сотни» за 3,5 секунды. Петров рассказал, что идея собрать собственный электромотоцикл возникла после изучения рынка мотоциклов с электромотором. На его взгляд, у азиатских представителей недостаточная мощность, а европейские и американские предложения слишком дороги.
В ближайшем будущем отечественный изобретатель планирует создать городской электробайк, который встанет на конвейер. Комплектующие будут выпускаться на разных предприятиях, а серийный выпуск будет налажен на краснодарском заводе. Стоимость транспорта не превысит 700 000 рублей, что в 1,5-2 раза дешевле иностранных аналогов. Отметим, что это не первый мотоцикл конструктора. Несколько моделей уже приняли участие в отечественных соревнованиях.
Напомним, что ранее концерн Калашников представил свою модель мотоцикла с электрическим двигателем.
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