9 октября 2017, 09:05

Российский изобретатель создал электрический мотоцикл

Отечественный конструктор-любитель Владимир Петров представил кроссовый мотоцикл с электродвигателем собственного производства. По словам энтузиаста, его транспорт способен по многим показателям превзойти классические байки с ДВС.
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Как сообщает изобретатель, данный мотоцикл отличается от любого двухколесного транспорт улучшенной динамикой, управляемостью и прохождением поворотов. Особым преимуществом электрического двигателя является гарантия, что байк не заглохнет. Экземпляр лишен трансмиссии - электромотор напрямую связан с задним колесом.

Очередная актуальная задача конструктора - увеличить запас хода на одном заряде аккумуляторов. Байк достигает первой «сотни» за 3,5 секунды. Петров рассказал, что идея собрать собственный электромотоцикл возникла после изучения рынка мотоциклов с электромотором. На его взгляд, у азиатских представителей недостаточная мощность, а европейские и американские предложения слишком дороги.

В ближайшем будущем отечественный изобретатель планирует создать городской электробайк, который встанет на конвейер. Комплектующие будут выпускаться на разных предприятиях, а серийный выпуск будет налажен на краснодарском заводе. Стоимость транспорта не превысит 700 000 рублей, что в 1,5-2 раза дешевле иностранных аналогов. Отметим, что это не первый мотоцикл конструктора. Несколько моделей уже приняли участие в отечественных соревнованиях.

Напомним, что ранее концерн Калашников представил свою модель мотоцикла с электрическим двигателем.

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Российский изобретатель создал электрический мотоцикл
{{material_120554}}Как сообщает изобретатель, данный мотоцикл отличается от любого двухколесного транспорт улучшенной динамикой, управляемостью и прохождением поворотов. Особым преимуществом электрического двигателя является гарантия, что байк не заглохнет. Экземпляр лишен трансмиссии - электромотор напрямую связан с задним колесом. Очередная актуальная задача конструктора - увеличить запас хода на одном заряде аккумуляторов. Байк достигает первой «сотни» за 3,5 секунды. Петров рассказал, что идея собрать собственный электромотоцикл возникла после изучения рынка мотоциклов с электромотором. На его взгляд, у азиатских представителей недостаточная мощность, а европейские и американские предложения слишком дороги.В ближайшем будущем отечественный изобретатель планирует создать городской электробайк, который встанет на конвейер. Комплектующие будут выпускаться на разных предприятиях, а серийный выпуск будет налажен на краснодарском заводе. Стоимость транспорта не превысит 700 000 рублей, что в 1,5-2 раза дешевле иностранных аналогов. Отметим, что это не первый мотоцикл конструктора. Несколько моделей уже приняли участие в отечественных соревнованиях.Напомним, что ранее концерн Калашников представил свою модель мотоцикла с электрическим двигателем.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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