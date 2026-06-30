147 сил, робот DCT и полный привод: каким получился первый городской кроссовер российского бренда JELAND

30 июня 2026, 23:12
Российский JELAND C5 с экраном 15,6 дюйма и панорамой 540°: чем новый кроссовер удивит покупателей
Российский JELAND C5 с экраном 15,6 дюйма и панорамой 540°: чем новый кроссовер удивит покупателей
Новый российский автобренд JELAND выводит на рынок новую модель - городской фастбэк-кроссовер C5, который покажут публике на крупнейшем молодежном фестивале VK Fest в начале июля. Премьерный показ прототипа новинки пройдет 3–4 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, а затем 18–19 июля на площадке ВДНХ в Москве.
Выбор именно фестивальной площадки для первого знакомства с моделью не случаен: VK Fest с 2015 года объединяет музыку, цифровые активности и энергию свободы, что полностью созвучно философии бренда JELAND и его городской линейки C.
Модель позиционируется как автомобиль для тех, кто ценит стиль, комфорт и современные технологии. Кроссовер органично вписывается в ритм большого города и ориентирован на аудиторию, которая строит жизнь вокруг собственных интересов. Экстерьер JELAND C5 отличается ярким футуристичным дизайном с динамичным характером и эффектным силуэтом, выделяющим автомобиль в городском потоке. Узнаваемый облик дополняют полностью светодиодная оптика и стильные литые диски диаметром 17 или 18 дюймов в зависимости от выбранной комплектации.
Интерьер кроссовера предлагает высокий уровень эргономики и акустического комфорта. Сиденья с многослойным наполнением отделаны высококачественной экокожей, а идеальную тишину в поездке обеспечивают усиленная шумоизоляция и многослойные передние стекла. Визуально расширяет пространство панорамный люк. Асимметричная структура центральной консоли задает новый визуальный ритм салону и формирует уникальный образ автомобиля. Рулевое колесо, форма которого отсылает к современным геймпадам, удобно ложится в руки, а за ним размещен цветной экран приборной панели диагональю 8 дюймов с полным набором данных о параметрах движения и состоянии систем.
Центральное место в салоне занимает передовая мультимедийная система с экраном высокого разрешения диагональю от 12,3 до 15,6 дюйма в зависимости от комплектации. За быстродействие и мгновенный отклик отвечает мощный 8-ядерный процессор. Для дополнительного удобства предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт с функцией охлаждения и интуитивное голосовое управление. Багажник с электроприводом двери позволяет с легкостью размещать любые вещи, а при сложенных креслах заднего ряда объем багажного отделения достигает 1149 литров.
Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности. Кроссовер оснащен системой панорамного обзора 540° и усовершенствованным комплексом интеллектуальных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и ассистента движения в пробках. Автомобиль создан с учетом российских дорожных и климатических условий. Двухзонный климат-контроль отвечает за комфортную температуру в салоне, а в зимний пакет входят обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя, а также сидений первого и второго рядов.
В движение JELAND C5 приводит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., работающий в паре с современной роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями, обеспечивающей быстрые и четкие переключения передач. Покупателям будут доступны версии как с передним, так и с полным приводом, что расширяет возможности выбора под разные сценарии эксплуатации. Первое живое знакомство с новинкой состоится уже в начале июля на фестивалях в Санкт-Петербурге и Москве, где посетители смогут оценить дизайн, интерьер и технологическое оснащение первого серийного кроссовера бренда JELAND.
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