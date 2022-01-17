17 января 2022, 12:51
Российский каскадер установил мировой рекорд: пролетел через автомобиль на скорости 80 км/ч
Едва успев восстановиться после перелома позвоночника, каскадер Евгений Чеботарев опубликовал видео своего нового трюка. Он пролетел через салон микроавтобуса со скоростью порядка 80 км/ч. До него никто такого не делал.
Дарья Климова Фото: tvzvezda.ru
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Фото: tvzvezda.ru
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В своем инстаграме Евгений Чеботарев написал, что это первый в мире пролёт сквозь автомобиль длиной 6,8 метра на скорости 80 км/ч. При этом остается неясным, что придало каскадеру такое внушительное ускорение.
На счету ростовчанина Евгения Чеботарева много эффектных и опасных трюков. Четыре месяца назад он пролетел 40 метров на автомобиле BMW через реку и сломал позвоночник. До этого Евгений перепрыгивал на «Гольфе» через «Ниву», нырял на автомобиле в замерзшее озеро и запрыгивал в бочку, летящую на него с огромной скоростью.
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