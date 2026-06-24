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Автор: Дмитрий Новиков

24 июня 2026, 15:16

Российский лимузин Aurus стал символом новых отношений КНДР и России

Российский лимузин Aurus стал символом новых отношений КНДР и России

Ким Чен Ын приехал на церемонию спуска нового эсминца на российском Aurus Senat

Российский лимузин Aurus стал символом новых отношений КНДР и России

Ким Чен Ын вновь удивил публику, появившись на важном военном событии на российском лимузине Aurus Senat. Эксперты отмечают, что этот автомобиль стал не только средством передвижения, но и ярким знаком сближения между Россией и КНДР. Почему именно сейчас этот жест вызывает столько обсуждений, и что стоит за выбором машины для лидера Северной Кореи - разбираемся в материале.

Ким Чен Ын вновь удивил публику, появившись на важном военном событии на российском лимузине Aurus Senat. Эксперты отмечают, что этот автомобиль стал не только средством передвижения, но и ярким знаком сближения между Россией и КНДР. Почему именно сейчас этот жест вызывает столько обсуждений, и что стоит за выбором машины для лидера Северной Кореи - разбираемся в материале.

Во вторник, 23 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил порт Нампхо на западном побережье страны, где прошла церемония ввода в строй нового эсминца «Чхве Хён» водоизмещением 5 000 тонн. Как сообщает Reuters, внимание привлек не только сам военный корабль, но и транспорт, на котором прибыл северокорейский руководитель - российский лимузин Aurus Senat.

На опубликованных фотографиях видно, как Ким Чен Ын выходит из своего фирменного поезда, а на перроне его уже ожидает представительский автомобиль с номером 727 0001. Этот номер, по мнению экспертов, предназначен исключительно для высшего руководства страны и отсылает к дате окончания Корейской войны - 27 июля 1953 года, которую в КНДР считают днем победы.

История появления Aurus у Ким Чен Ына началась осенью 2023 года, когда он посетил Россию и лично осмотрел лимузин президента Владимира Путина на космодроме Восточный. Тогда северокорейский лидер проявил явный интерес к российскому автомобилю, и уже в феврале 2024 года первый экземпляр Aurus был официально передан ему в качестве подарка. Этот жест был воспринят как символ особых отношений между двумя странами.

В июне 2024 года, во время визита Владимира Путина в Пхеньян, оба лидера вновь оказались в центре внимания, прокатившись по столице КНДР на российском лимузине. После этого события Ким Чен Ын получил еще один Aurus, что позволило говорить о формировании новой традиции в дипломатических отношениях. Теперь автомобили российского производства регулярно появляются в кортежах северокорейского лидера, а их присутствие на официальных мероприятиях стало привычным явлением.

Особое внимание Aurus привлек на мероприятиях с участием дочери Ким Чен Ына - Ким Чжу Э, которую многие аналитики называют вероятным преемником. Кортежи с российскими лимузинами неоднократно фиксировались на фото и видео, что подчеркивает значимость этих автомобилей для имиджа северокорейской власти.

Автомобили Aurus отличаются высоким уровнем защиты, роскошной отделкой и современными технологиями. Появление этих машин в КНДР стало возможным благодаря личным договоренностям между лидерами двух стран, что подчеркивает особый статус подарка. Для Ким Чен Ына российский лимузин стал не только символом доверия, но и инструментом демонстрации новых политических акцентов на международной арене.

Судя по имеющимся данным, российская сторона передала Ким Чен Ыну как минимум два автомобиля Aurus. За короткое время эти машины превратились в заметный элемент публичных мероприятий в КНДР, а их появление на телевидении и в прессе подчеркивает укрепление связей между Москвой и Пхеньяном. Эксперты отмечают, что выбор именно российского лимузина для официальных выездов лидера КНДР может указывать на стремление подчеркнуть независимость от западных брендов и усилить образ стратегического партнерства с Россией.

Упомянутые модели: Aurus Senat
Упомянутые марки: Aurus
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