Российский маглев: Москва - Владивосток за 20 часов — почему проект буксует

20 июля 2026, 17:18
Российский маглев: как инженеры из Петербурга создают поезд будущего
Российский маглев: как инженеры из Петербурга создают поезд будущего
В Петербурге разрабатывают поезд на магнитной подушке, способный изменить транспортную систему страны. Эксперты оценивают перспективы и сложности внедрения маглева, который может стать альтернативой традиционным железным дорогам.
В последние годы проблематика высокоскоростного транспорта вновь оказалась в центре внимания благодаря попыткам российских инженеров создать небольшой маглев — поезд на магнитной подушке. В Петербурге специалисты НИИЭФА им. Ефремова работают над разработкой, которая может изменить подход к перевозкам на дальние и городские расстояния.
Маглев — это поезд, который не касается рельсов, а буквально парит над ними за счёт мощных электромагнитов. Такой принцип позволяет развивать скорость до сотен километров в час и практически не создавать шума. В мире подобные системы уже существуют в Китае и Южной Корее, тогда как в Европе и Японии они пока не получили широкого распространения. В СССР эксперименты с магнитной левитацией проводились ещё в 1970‑х годах, но до полноценной эксплуатации дело не дошло.
В начале 2010‑х годов энтузиасты, среди которых был Анатолий Зайцев, решили возродить идею отечественного маглева. Для этого команда обратилась к учёным НИИЭФА, имеющим опыт создания сложных магнитных систем. Ключевым решением стало использование электромагнитного подвеса, который позволяет поезду парить даже на минимальной скорости — это особенно важно для прохождения современных маршрутов.
В 2017 году петербургские инженеры представили первый рабочий макет: небольшая платформа весом более 100 кг уверенно держалась на рельсе. Демонстрация вызвала интерес на выставке «Атомэкспо», после чего обсуждение проектов вышло на новый уровень. Среди идей — грузовые и пассажирские линии, а также масштабная трасса Москва – Владивосток, которая позволила бы сократить время в пути до 12–20 часов.
Однако на практике проект столкнулся с рядом серьёзных проблем. Отсутствие профильного законодательства, необходимость крупных вложений и нехватка подходящих земельных участков тормозят развитие. Кроме того, в России до сих пор нет стандартов сертификации маглевов, что делает запуск линий невозможным без дополнительной нормативной базы.
Несмотря на сложности, работа над проектом продолжается. Маглев вошёл в научно‑образовательный кластер «Российский Маглев» и программу акселерации Росатома. По мнению разработчиков, при поддержке государства или частных инвесторов можно построить тестовый участок в течение 2–3 лет. Учёные совершенствуют подвесы, внедряют электромагнитные системы и повышают энергоэффективность установок.
Эксперты отмечают, что уровень износа подвижного состава значительно снижается, а экологическая нагрузка уменьшается по сравнению с традиционными железными дорогами, особенно на скоростях выше 300 км/ч. Однако экономическая эффективность пока не доказана, и государство не спешит вкладываться без чётких расчётов. В этом смысле ситуация напоминает судьбу других перспективных проектов, таких как советский микроавтобус РАФ-М1 «Роксана» , который так и не вышел на рынок из-за экономических потребностей.
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