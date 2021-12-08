Российский миллиардер продает яхту с двумя бассейнами (фото)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Судно, действительно подходящее для миллиардера, может похвастаться не одним, а двумя бассейнами с гидромассажем, а также тренажерным залом, массажным кабинетом и хаммамом. Здесь есть внушительная вертолетная площадка и собственный быстроходный катер. На борту роскошной яхты с комфортом могут разместиться до 14 гостей, а подводные огни дополняют царящую здесь волшебную атмосферу. Все это великолепие продается за 75 млн евро или 6,3 млрд рублей в пересчете по текущему курсу.
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