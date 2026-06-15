Начались тесты нового мульчера UMG для тяжелых условий

15 июня 2026, 12:04
Российский мульчер UMG с гидроприводом проходит испытания на прочность
Российский мульчер UMG с гидроприводом проходит испытания на прочность
Группа компаний UMG приступила к комплексным испытаниям нового отечественного мульчера с гидравлическим приводом. Оборудование собрано из российских компонентов и рассчитано на работу в самых сложных условиях. Эксперты отмечают, что подтверждение заявленных характеристик станет важным шагом для отрасли. Почему этот проект может изменить рынок спецтехники - в нашем материале.
Группа компаний UMG, один из лидеров российского рынка строительно-дорожной техники, официально объявила о начале масштабных испытаний собственного мульчера с гидравлическим приводом отбора мощности. Новинка разработана с учетом более чем десятилетнего опыта эксплуатации моделей UMG М300 и М280, которые уже зарекомендовали себя в тяжелых условиях.
Главная особенность нового оборудования - полная локализация производства: все ключевые узлы и детали изготовлены из российских комплектующих, рассказали 110km.ru в пресс-службе компании. Сейчас перед инженерами стоит задача подтвердить заявленные технические параметры в реальных условиях эксплуатации, что особенно актуально на фоне растущего спроса на отечественную спецтехнику.
Мульчирующая головка UMG относится к навесному оборудованию с гидроприводом и предназначена для решения широкого спектра задач: от измельчения и резки древесно-кустарниковой растительности до дробления пней и порубочных остатков. Универсальность конструкции позволяет устанавливать ее на различные типы машин - экскаваторы, погрузчики и другую спецтехнику с гидравлическим приводом.
В компании подчеркивают, что испытания охватят все основные режимы работы. Особое внимание уделяется износостойкости режущих элементов, надежности гидросистемы при постоянных и пиковых нагрузках, а также эффективности работы на разных типах материалов - от крупных деревьев до кустарника и подлеска. По итогам тестов будет принято решение о запуске серийного производства.
Генеральный директор UMG Константин Николаев отметил, что этот проект - стратегический шаг к технологической независимости. По его словам, накопленный опыт работы с импортным оборудованием позволил точно определить требования российских заказчиков и учесть их в новой разработке. Сейчас компания находится на самом ответственном этапе - полевых испытаниях, результаты которых определят будущее продукта.
Если Вы не знали, группа компаний UMG объединяет несколько крупных машиностроительных заводов: «Эксмаш», «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал», «Челябинские строительно-дорожные машины» и АО «Ивановец». В ассортименте производителя - колесные и гусеничные экскаваторы, индустриальные перегружатели, экскаваторы-погрузчики, автогрейдеры, телескопические погрузчики, автокраны, а также фронтальные погрузчики, мульчеры, коммунальные машины и другая спецтехника. Производственные мощности и инженерные центры расположены в Твери, Челябинске, Брянске и Иваново. Благодаря широкой линейке и локализации производства, UMG занимает ведущие позиции на рынке отечественной спецтехники.
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