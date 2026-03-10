Вышло исследование: Почему российские коммунальные службы переходят с китайских на белорусские шасси

10 марта 2026, 07:52
Российский мусоровоз КО-440M17 на базе МАЗ: новые стандарты для коммунальной техники
Российский мусоровоз КО-440M17 на базе МАЗ: новые стандарты для коммунальной техники
КОММАШ из Арзамаса начал выпуск мусоровозов КО-440M17 на шасси МАЗ, полностью отказавшись от китайских комплектующих. Новая техника получила уникальную систему управления и ряд технических решений, что особенно актуально для российских коммунальных служб в условиях импортозамещения.
В российском сегменте коммунальной техники произошел поворотный этап: КОММАШ из Арзамаса запустил серийное производство мусоровозов КО-440М17 на базе белорусского шасси МАЗ. Это не просто очередная инновация — речь идет о принципиальной смене курса, поскольку ранее компания использовала китайскую платформу JAC. Ставка сделана на технику, максимально адаптированную к реалиям, что особенно важно в условиях растущей конкуренции и надежности машин для вывоза отходов.
Как сообщает Комтранс, выбор в пользу использования МАЗ обусловлен не только вопросами надежности, но и условиями эксплуатации в суровых климатических условиях и на сложном рельефе. Белорусские лидеры давно зарекомендовали себя в строительстве, сельском хозяйстве и даже в военной сфере.
Технические характеристики КО-440М17 впечатляют: цикл прессования занимает не более 20 секунд, мощность достигает 35 500 кгс, вместимость - до 110 контейнеров по 1,1 кубометра каждый. Максимальный загружаемый мусор - 9 тонн, объем кузова - 16 кубометров, а загрузочный ковш рассчитан на 2 куба. Манипулятор выдерживает до 800 кг.
Особое внимание инженеры уделили системе управления. Она автоматически подбирает усилие и скорость прессования в зависимости от типа мусора, а также берет на себя операцию подъема и опрокидывания контейнеров. Контроль давления в гидравлике уменьшает износ основных узлов, а интеграция с камерами кругового обзора обеспечивает водителю полный контроль над состоянием на маршруте. Это особенно актуально для работ в плотной городской среде и на сложных полигонах, где ошибки могут привести к серьезным последствиям.
В конструкции КО-440М17 реализованы решения, которые редко встречаются в сегменте коммунальной техники. Гидроцилиндры подходящей плиты сделаны за пределы корпуса, что обеспечивает минимальное обслуживание и повышает надежность. Днище ковша усилено ребрами жесткости толщиной 8 мм, а специальный фартук содержит просыпание мусора при выгрузке. Герметичность между кузовом и задним бортом увеличена, что сводит к минимуму потери отходов в процессе транспортировки. Высокий клиренс позволяет уверенно передвигаться по неровным участкам и полигонам, где обычная техника часто застревает.
КО-440М17 ориентирован на коммунальные службы, которым требуется не просто надежная, но и высокопроизводительная техника, способная работать в самых разных условиях. Внедрение новых технологий и отказ от китайских комплектующих - это не только вопрос импортозамещения, но и попытка создать продукт, максимально адаптированный к дополнительным реалиям. По информации Комтранс, спрос на такие машины уже начинает расти, особенно в регионах с усиленной застройкой и сложной логистикой вывоза отходов.
Интересно, что тенденция к смене источников питания и выбору более адаптированных решений наблюдается не только в сегменте спецтехники. Например, в начале 2026 года был зафиксирован резкий спад импорта легковых автомобилей в Россию, что подтвердило: российский рынок все чаще делает ставки на собственные и союзные разработки, ограничивая зависимость от внешних факторов.
Похожие материалы ДжАК, MAZ
-
10.03.2026, 08:16
Десятка самых популярных легковых авто в России: свежий рейтинг на 2026 год
Эксперты раскрыли, какие автомобили чаще всего встречаются на дорогах России. В десятку лидеров вошли как отечественные, так и зарубежные модели, что отражает предпочтения водителей и структуру автопарка. Почему именно эти машины удерживают позиции, какие тенденции выявлены и что это значит для рынка - рассказываем подробно. Не все знают, что доля этих моделей в общем парке превышает 18%.Читать далее
-
10.03.2026, 07:48
В Иркутске выставили на продажу Toyota RAV4 2012 года с пробегом 7 500 км за 2,65 млн рублей
В Иркутске неожиданно появился на рынке почти новый Toyota RAV4 2012 года с минимальным пробегом. Владелец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новых кроссоверов. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж и что скрывается за столь высокой стоимостью - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
10.03.2026, 07:40
Skoda Auto вернулась: в России зарегистрирован новый товарный знак до 2035 года
Чешский автогигант Skoda Auto неожиданно оформил новый товарный знак в России впервые за восемь лет. Это решение может изменить рынок: теперь компания сможет официально продавать не только легковые авто, но и трамваи, автобусы и даже поезда. Почему это важно именно сейчас и какие последствия ждут автолюбителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 06:49
Стоит ли покупать Renault Duster в 2026: проблемы и стоимость обслуживания
Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены и проходимости, но сталкивается с рядом технических и эксплуатационных нюансов. Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы модели. Почему этот кроссовер по-прежнему в топе - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 06:27
Эксперты проверили батарею Donut Lab: неожиданные результаты испытаний
Donut Lab вновь оказалась в центре внимания: независимая лаборатория провела серию испытаний их твердотельной батареи. Результаты подтвердили часть заявленных характеристик, но один из тестов вызвал недоумение у специалистов. Почему этот эксперимент стал предметом обсуждения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 06:19
ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом: дом на колесах для любых дорог
ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом - это не просто автодом, а полноценное решение для тех, кто ищет свободу передвижения и комфорт в самых труднодоступных местах. В чем его уникальность и почему он может изменить подход к путешествиям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 05:43
Volkswagen Taos против Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
В условиях роста цен и ограниченного выбора автомобилисты все чаще сравнивают Volkswagen Taos и Kia Seltos. Какие особенности и компромиссы ждут покупателей в 2026 году, и почему эти кроссоверы остаются в центре внимания экспертов и водителей.Читать далее
-
10.03.2026, 04:50
Успех миссии DART: Человечество впервые изменило орбиту небесного тела
Впервые в истории человечество смогло изменить орбиту астероидной системы вокруг Солнца. Миссия DART от NASA не только продемонстрировала возможности защиты Земли, но и открыла новую страницу в управлении космическими угрозами. Почему это событие уже называют поворотным моментом для всей Солнечной системы - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 18:43
Исследование: Lada и Chery против премиума — кто лидирует по остаточной стоимости
Покупка нового автомобиля - событие, но за несколько лет его стоимость может существенно снизиться. Эксперты разобрали, какие машины теряют в цене быстрее всего, а какие удивляют стабильностью на вторичном рынке. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 18:07
Автодом на базе ВИС 234600: проходимость и комфорт для путешествий в любое время года
Автодом на базе ВИС 234600 - это сочетание высокой проходимости и продуманного уюта для двоих. Модель выделяется автономностью, современным оснащением и возможностью адаптации под индивидуальные запросы. Почему этот вариант становится все более востребованным среди путешественников - в материале.Читать далее
Похожие материалы ДжАК, MAZ
-
10.03.2026, 08:16
Десятка самых популярных легковых авто в России: свежий рейтинг на 2026 год
Эксперты раскрыли, какие автомобили чаще всего встречаются на дорогах России. В десятку лидеров вошли как отечественные, так и зарубежные модели, что отражает предпочтения водителей и структуру автопарка. Почему именно эти машины удерживают позиции, какие тенденции выявлены и что это значит для рынка - рассказываем подробно. Не все знают, что доля этих моделей в общем парке превышает 18%.Читать далее
-
10.03.2026, 07:48
В Иркутске выставили на продажу Toyota RAV4 2012 года с пробегом 7 500 км за 2,65 млн рублей
В Иркутске неожиданно появился на рынке почти новый Toyota RAV4 2012 года с минимальным пробегом. Владелец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новых кроссоверов. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж и что скрывается за столь высокой стоимостью - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
10.03.2026, 07:40
Skoda Auto вернулась: в России зарегистрирован новый товарный знак до 2035 года
Чешский автогигант Skoda Auto неожиданно оформил новый товарный знак в России впервые за восемь лет. Это решение может изменить рынок: теперь компания сможет официально продавать не только легковые авто, но и трамваи, автобусы и даже поезда. Почему это важно именно сейчас и какие последствия ждут автолюбителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 06:49
Стоит ли покупать Renault Duster в 2026: проблемы и стоимость обслуживания
Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены и проходимости, но сталкивается с рядом технических и эксплуатационных нюансов. Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы модели. Почему этот кроссовер по-прежнему в топе - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 06:27
Эксперты проверили батарею Donut Lab: неожиданные результаты испытаний
Donut Lab вновь оказалась в центре внимания: независимая лаборатория провела серию испытаний их твердотельной батареи. Результаты подтвердили часть заявленных характеристик, но один из тестов вызвал недоумение у специалистов. Почему этот эксперимент стал предметом обсуждения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 06:19
ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом: дом на колесах для любых дорог
ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом - это не просто автодом, а полноценное решение для тех, кто ищет свободу передвижения и комфорт в самых труднодоступных местах. В чем его уникальность и почему он может изменить подход к путешествиям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 05:43
Volkswagen Taos против Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
В условиях роста цен и ограниченного выбора автомобилисты все чаще сравнивают Volkswagen Taos и Kia Seltos. Какие особенности и компромиссы ждут покупателей в 2026 году, и почему эти кроссоверы остаются в центре внимания экспертов и водителей.Читать далее
-
10.03.2026, 04:50
Успех миссии DART: Человечество впервые изменило орбиту небесного тела
Впервые в истории человечество смогло изменить орбиту астероидной системы вокруг Солнца. Миссия DART от NASA не только продемонстрировала возможности защиты Земли, но и открыла новую страницу в управлении космическими угрозами. Почему это событие уже называют поворотным моментом для всей Солнечной системы - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 18:43
Исследование: Lada и Chery против премиума — кто лидирует по остаточной стоимости
Покупка нового автомобиля - событие, но за несколько лет его стоимость может существенно снизиться. Эксперты разобрали, какие машины теряют в цене быстрее всего, а какие удивляют стабильностью на вторичном рынке. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 18:07
Автодом на базе ВИС 234600: проходимость и комфорт для путешествий в любое время года
Автодом на базе ВИС 234600 - это сочетание высокой проходимости и продуманного уюта для двоих. Модель выделяется автономностью, современным оснащением и возможностью адаптации под индивидуальные запросы. Почему этот вариант становится все более востребованным среди путешественников - в материале.Читать далее