Российский мусоровоз КО-440M17 на базе МАЗ: новые стандарты для коммунальной техники

КОММАШ из Арзамаса начал выпуск мусоровозов КО-440M17 на шасси МАЗ, полностью отказавшись от китайских комплектующих. Новая техника получила уникальную систему управления и ряд технических решений, что особенно актуально для российских коммунальных служб в условиях импортозамещения.

В российском сегменте коммунальной техники произошел поворотный этап: КОММАШ из Арзамаса запустил серийное производство мусоровозов КО-440М17 на базе белорусского шасси МАЗ. Это не просто очередная инновация — речь идет о принципиальной смене курса, поскольку ранее компания использовала китайскую платформу JAC. Ставка сделана на технику, максимально адаптированную к реалиям, что особенно важно в условиях растущей конкуренции и надежности машин для вывоза отходов.

Как сообщает Комтранс, выбор в пользу использования МАЗ обусловлен не только вопросами надежности, но и условиями эксплуатации в суровых климатических условиях и на сложном рельефе. Белорусские лидеры давно зарекомендовали себя в строительстве, сельском хозяйстве и даже в военной сфере.

Технические характеристики КО-440М17 впечатляют: цикл прессования занимает не более 20 секунд, мощность достигает 35 500 кгс, вместимость - до 110 контейнеров по 1,1 кубометра каждый. Максимальный загружаемый мусор - 9 тонн, объем кузова - 16 кубометров, а загрузочный ковш рассчитан на 2 куба. Манипулятор выдерживает до 800 кг.

Особое внимание инженеры уделили системе управления. Она автоматически подбирает усилие и скорость прессования в зависимости от типа мусора, а также берет на себя операцию подъема и опрокидывания контейнеров. Контроль давления в гидравлике уменьшает износ основных узлов, а интеграция с камерами кругового обзора обеспечивает водителю полный контроль над состоянием на маршруте. Это особенно актуально для работ в плотной городской среде и на сложных полигонах, где ошибки могут привести к серьезным последствиям.

В конструкции КО-440М17 реализованы решения, которые редко встречаются в сегменте коммунальной техники. Гидроцилиндры подходящей плиты сделаны за пределы корпуса, что обеспечивает минимальное обслуживание и повышает надежность. Днище ковша усилено ребрами жесткости толщиной 8 мм, а специальный фартук содержит просыпание мусора при выгрузке. Герметичность между кузовом и задним бортом увеличена, что сводит к минимуму потери отходов в процессе транспортировки. Высокий клиренс позволяет уверенно передвигаться по неровным участкам и полигонам, где обычная техника часто застревает.

КО-440М17 ориентирован на коммунальные службы, которым требуется не просто надежная, но и высокопроизводительная техника, способная работать в самых разных условиях. Внедрение новых технологий и отказ от китайских комплектующих - это не только вопрос импортозамещения, но и попытка создать продукт, максимально адаптированный к дополнительным реалиям. По информации Комтранс, спрос на такие машины уже начинает расти, особенно в регионах с усиленной застройкой и сложной логистикой вывоза отходов.

Интересно, что тенденция к смене источников питания и выбору более адаптированных решений наблюдается не только в сегменте спецтехники. Например, в начале 2026 года был зафиксирован резкий спад импорта легковых автомобилей в Россию, что подтвердило: российский рынок все чаще делает ставки на собственные и союзные разработки, ограничивая зависимость от внешних факторов.